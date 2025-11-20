مستشار حملة حلب لـ"العربي الجديد": هدفنا جمع مليار دولار

- تستضيف غازي عنتاب عشاء عمل خيري يجمع الوفد السوري برئاسة محافظ حلب مع رجال الأعمال والجالية السورية لدعم حملة "حلب ستّ الكل" وجمع التبرعات لإعادة إعمار حلب. - تهدف الحملة إلى دعم المشاريع الخدمية في حلب، وقد جمعت 1.5 مليون دولار في الولايات المتحدة، وتخطط للتوسع إلى ألمانيا ودول الخليج للوصول إلى مليار دولار. - تعاني حلب من دمار واسع، وتقدر تكلفة إعادة إعمار سورية بأكثر من 215 مليار دولار، مع تركيز الجهود على حلب وريف دمشق وحمص.

تستضيف مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، اليوم الخميس، عشاء عمل خيريا يجمع الوفد السوري الرسمي برئاسة محافظ حلب عزام غريب والوفد المرافق، للتعريف بحملة "حلب ستّ الكل" وجمع التبرعات من الجالية السورية ورجال الأعمال، بحسب ما يقول لـ"العربي الجديد" مستشار اللجنة العليا للحملة همّام حوت. وبدأ الوفد السوري الرسمي زيارة إلى تركيا أول من أمس الثلاثاء، بهدف التعريف بالحملة وحشد التبرعات لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية المهدمة في مدينة تُعدّ الأكثر تضررًا جراء الحرب وقصف قوات النظام المخلوع.

وشهدت مدينة إسطنبول، على مدى اليومين السابقين، مؤتمرًا جمع الوفد الرسمي برئاسة المحافظ غريب برجال أعمال سوريين مقيمين في تركيا، إلى جانب تمثيل حكومي تركي ومنظمات مجتمع مدني. وخلص المؤتمر، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى جمع أكثر من 3.2 ملايين دولار، منها مليون دولار تبرعت به مجموعة "باكير" القابضة الراعية لمؤتمر إسطنبول، وذلك عقب نشاطات تعريفية وترويجية للحملة في ولاية بورصة يوم الاثنين الماضي، وفي إسطنبول يوم الثلاثاء عبر جلسة أقامتها هيئة الإغاثة الإنسانية.

بدوره، يقول معاون محافظ حلب علي حنورة، خلال التظاهرة أمس إن المحافظة تسعى خلال حملة جمع التبرعات إلى تكرار التجارب التي بدأت في حمص، ولكن عبر تنظيم وتوزيع الأدوار والتعريف بالحملة خارج سورية وفق رؤية شاملة توحّد الجهود الرسمية والأهلية تحت شعار يجسّد مكانة حلب ودورها الاقتصادي والتاريخي. وتهدف الحملة إلى دعم المشاريع الخدمية وتعزيز مشاركة المجتمع في تطوير المدينة واستعادة دورها التاريخي.

ويضيف حنورة أن "التوقعات تشير إلى أنها ستكون أكبر حملة شعبية لإعادة إعمار حلب وريفها". وتستعد مدينة حلب، كبرى المدن السورية وأكثرها احتضانًا للمشاريع الاقتصادية والمدن الصناعية، لإطلاق حملة "حلب ستّ الكل" الشهر المقبل، عقب احتفالات الذكرى الأولى لـ"التحرير"، وذلك بعد تحضيرات بدأت منذ الشهر الماضي.

ويشير مستشار اللجنة العليا للحملة، إلى أن الجديد في حملة "حلب ستّ الكل" هو أنها بدأت من خارج سورية، إذ انطلقت من الولايات المتحدة وجمعت 1.5 مليون دولار بالتعاون مع الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) بقيادة عارف الرفاعي المدير الحالي للجمعية، وأحمد طرقجي المدير السابق. كما يكشف أن التعريف بالحملة وجمع التبرعات سيمتدان إلى ألمانيا عبر رجل الأعمال محمود جربوع، من خلال عشاء خيري يجمع الجالية وأصحاب الأعمال السوريين في ألمانيا مطلع الشهر المقبل. وحول استهداف رجال الأعمال والجالية السورية في دول الخليج، يوضح حوت أن اللجنة تنتظر صدور تأشيرات السفر لمتابعة الحملة في الكويت والسعودية والإمارات بهدف التعريف بالحملة ولقاء السوريين هناك وجمع التبرعات.

ويضيف مستشار اللجنة أن العمل داخل حلب يسير بالتوازي مع المساعي خارجها، بهدف الوصول إلى مليار دولار كهدف نهائي للحملة، وذلك عبر لقاءات اللجنة العليا، التي تضم المحافظ ومعاونيه ومفتي حلب ومدير الهيئة السياسية ومستشارين، مع رجال الأعمال وتمثيل العائلات الكبرى في المدينة، ويكشف أن كل تبرّع يزيد عن مليون دولار سيُطلق اسم المتبرّع على أحد شوارع مدينة حلب.

ولضمان الشفافية وتوجيه التبرعات إلى مسارات خدمية واقتصادية، ولا سيما قطاعي التعليم والصحة، تعتمد الحملة على وجود أمانة عامة تضم كبار المتبرعين ووجهاء من المدينة، إضافة إلى طلاب علم شرعي وممثلين عن النقابات. وسبق ذلك قيام فريق متخصص بإدارة معاون المحافظ فواز هلال بتحديد احتياجات المحافظة عبر جمع مطالب المؤسسات الفرعية في حلب، كالتربية والصحة والزراعة وغيرها. كما أُنشئ بنك بيانات إلكتروني وورقي سيكون متاحًا للراغبين بالمشاركة في إعادة إعمار المحافظة.

وتعاني محافظة حلب من دمار واسع نتيجة الحرب واستهدافها من قوات الأسد المخلوع وشركائه الإيرانيين والروس. وتُقدّر تقارير سورية تكلفة إعادة إعمار البلاد بأكثر من 215 مليار دولار، بينما تُعدّ حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضررًا، وفق تقرير للبنك الدولي صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وتواجه حلب اليوم نقصًا في الخدمات، خاصة في الكهرباء والمياه، بسبب تهالك البنى التحتية.

وبحسب معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب (UNITAR) في آذار/مارس 2019، شهدت محافظة حلب أكبر نسبة دمار في سورية، حيث تضم 4773 مبنى مدمّرًا كليًا، و14680 مبنى مدمّرًا بشكل بالغ، و16269 مبنى مدمّرًا جزئيًا، ليصل مجموع المباني المتضررة إلى 35722 مبنى.

وتسعى الحكومة السورية، التي أعلنت مرارًا عدم الاستدانة لإعمار سورية، إلى جمع التبرعات من المدن السورية كلٌّ على حدة لإعادة الإعمار وتأهيل القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية. وبدأت الحملات بمدينة حمص في 13 أغسطس/آب الماضي عبر حملة "أربعاء حمص" التي بلغت التبرعات خلالها 13 مليون دولار، ثم حملة "أبشري حوران" في درعا جنوبي سورية في 30 أغسطس/آب الماضي وجمعت أكثر من 36 مليون دولار، تلتها حملة "دير العز" لإعمار مدينة دير الزور في 11 سبتمبر/أيلول التي وصلت تبرعاتها إلى نحو 30 مليون دولار.

وتوالت الحملات في مدن وبلدات أخرى عبر ريف دمشق تحت عنوان "ريفنا يستاهل"، وصولًا إلى حملة "الوفاء لإدلب" في 26 سبتمبر، التي كانت الأضخم بتحقيقها نحو 208 ملايين دولار. أما حملة "حلب ستّ الكل" فتطمح الشهر المقبل إلى تجاوز هذا الرقم والوصول إلى مليار دولار، بحسب ما يؤكد همّام حوت لـ"العربي الجديد".