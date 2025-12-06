مستثمرو الصناديق الخاصة يطرقون أبواب ليفربول وباريس سان جيرمان

- تجري "كيه كيه آر" محادثات للاستحواذ على "أركتوس بارتنرز"، التي تمتلك حصصاً في أندية رياضية مثل باريس سان جيرمان وليفربول، لكن الصفقة لم تُحسم بعد وتحتاج لموافقة الروابط الرياضية. - أعلنت "أركتوس" عن شراكة مع قطر للاستثمارات الرياضية، مستحوذة على حصة أقلية في باريس سان جيرمان، مما يعزز نمو النادي عالمياً، وتدير أصولاً تفوق 14 مليار دولار. - تسعى "كيه كيه آر" للتوسع في الاستثمارات الرياضية، مستهدفة المستثمرين الأثرياء، ضمن استراتيجيتها لاستخدام احتياطياتها النقدية الكبيرة.

تجري مجموعة الاستثمار الخاص الأميركية "كيه كيه آر" (KKR) محادثات للاستحواذ على شركة الأسهم الخاصة المتخصصة في الاستثمار الرياضي "أركتوس بارتنرز" (Arctos Partners) وهي إحدى الشركات الرائدة في دخول صناعة الملكية الخاصة إلى عالم الرياضة الاحترافية، وتسعى إلى امتلاك حصة أغلبية في هذه المجموعة المتخصصة في صفقات الرياضة.

وتمتلك "أركتوس بارتنرز" حصصاً في بعض أشهر الأندية الرياضية في العالم، من بينها زعيم الأندية الفرنسية وبطل أوروبا باريس سان جيرمان وبطل الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول.

وقال شخص مطلع مباشرة على سير المفاوضات لصحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت، إن "كيه كيه آر" تجري محادثات متقدمة لشراء حصة أغلبية في "أركتوس بارتنرز" لكنه حذر هو وشخص آخر من أنّ المفاوضات ما زالت جارية وقد تنهار في أي لحظة.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز وفقاً لمصادرها أن شركة "أركتوس بارتنرز" تلقت أيضاً عروض اهتمام من مجموعات استثمار خاصة كبيرة أخرى ومديري أصول، على أن أي صفقة نهائية ستحتاج على الأرجح إلى موافقة الروابط والاتحادات الرياضية المختلفة التي تنافس ضمنها الأندية الموجودة في محفظة استثمارات "أركتوس".

ويأتي اهتمام "كيه كيه آر" بـ"أركتوس بارتنرز" في وقت تستخدم فيه المجموعة الأميركية الرائدة في صفقات الاستحواذ الكبرى في مجال الملكية الخاصة احتياطياتها النقدية الكبيرة وسهمها بوصفه عملة للاستحواذ من أجل التوسع في مجالات التأمين والاستثمارات القائمة على الديون. ففي عام 2023 استحوذت "كيه كيه آر" بالكامل على شركة التأمين الأميركية "غلوبال أتلانتيك" بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار، في أكبر صفقة لها حتى الآن. ورغم عدم تحديد قيمة صفقة محتملة لـ"أركتوس بارتنرز"، سيكون أي اتفاق من بين أكبر صفقات "كيه كيه آر" على الإطلاق.

وأعلنت قطر للاستثمارات الرياضية وأركتوس بارتنرز في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 توقيع شراكة استراتيجية واتفاقية استثمار تاريخية تستحوذ بموجبها أركتوس بارتنرز على حصة أقلية من الأسهم العادية في نادي باريس سان جيرمان.

وقالت قطر للاستثمارات في بيان لها إن هذه الشراكة ترسم ملامح المرحلة المقبلة من نمو النادي الفرنسي على مستوى العالم، كما تدعم خطط النادي في مجالات كرة القدم والأعمال نحو مزيد من النجاحات، مشيرة إلى تخصيص هذه الاستثمارات لتطوير عمليات باريس سان جيرمان ودعم المبادرات العقارية الاستراتيجية للنادي، بما فيها إجراء تحسينات على الملعب، ودعم المراحل القادمة لتطوير مركزه التدريبي الرائد عالمياً في بوسي بضواحي باريس.

وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية في اليوم ذاته إلى أن الصفقة قيّمت النادي آنذاك بـ 4.25 مليارات يورو، وكشفت أن الحصة التي استحوذت عليها أركتوس بارتنرز تقدر بـ 12.5% من أسهم النادي.

بينما لا تمتلك "أركتوس بارتنرز" حصة مباشرة في أسهم ليفربول، بل اشترت حصة أقلية في الشركة الأميركية القابضة للأصول الرياضية "فينواي سبورتس غروب" وهو ما منحها حصة غير مباشرة في ليفربول. وتشير تقارير وتحليلات متخصصة في هيكل ملكية المجموعة إلى أن "أركتوس بارتنرز" استحوذت على نحو 5% تقريباً من أسهم "فينواي سبورتس غروب" في صفقة وقعت عام 2020 بقيمة تقديرية بين 300 و350 مليون دولار لدعم أصول المجموعة خلال فترة جائحة كوفيد - 19، بما في ذلك نادي ليفربول.

استهداف المستثمرين الأثرياء

وراكمت "كيه كيه آر" أصولاً يفوق حجمها 700 مليار دولار، ما يجعلها من أكبر اللاعبين في عالم رؤوس الأموال الخاصة. ويأتي اهتمامها بـ "أركتوس بارتنرز" في وقت تستهدف فيه بشكل متزايد المستثمرين الأثرياء والأفراد العاديين من مدّخري التقاعد من أجل نمو أصولها مستقبلاً، مع اعتبار استثمارات الرياضة منتجاً جذاباً يجذب اهتمام المستثمرين من خارج الدائرة التقليدية لصناديق الاستثمار.

وستكون أي صفقة محتملة مؤشراً على دفع "كيه كيه آر" بمزيد من القوة نحو السوق المزدهرة لتداول الحصص الثانوية في صناديق الأسهم الخاصة، وهو مجال يتمتع فيه مسؤولو "أركتوس بارتنرز" بخبرة خاصة.

أركتوس بارتنرز

وتأسست "أركتوس بارتنرز" في عام 2019 على يد مديرين تنفيذيين جمعا بين خبرة في الرياضة والترفيه والملكية الخاصة، إذ شغل ديفيد أونور في السابق منصباً تنفيذياً لدى مالك فريق هوكي الجليد "نيويورك رينجرز" ووكالة المواهب "سي إيه إيه" (CAA)، بينما كان شريكه المؤسس إيان تشارلز من أوائل المستشارين في السوق الذي أصبح اليوم مزدهراً لتداول الحصص الثانوية في صناديق الأسهم الخاصة.

وقاد المؤسسان معاً اندفاعة صناديق الملكية الخاصة نحو الاستثمار في الرياضة، من خلال شراء حصص أقلية مباشرة في أندية رياضية جماهيرية. وإلى جانب حصصها في أندية كرة القدم الأوروبية، تمتلك "أركتوس بارتنرز" حصص أقلية في أكثر من عشرة امتيازات بين أندية وفرق رياضية.

وتشمل هذه الحصص فرقاً أميركية بارزة مثل "غولدن ستايت ووريورز" و"يوتا جاز" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، وبطل دوري البيسبول العالمي "لوس أنجلِيس دودغرز"، إضافة إلى فريقين من دوري كرة القدم الأميركية هما لوس أنجليس تشارغرز وبافالو بيلز، كما تمتلك حصة أقلّية في فريق "أستون مارتن" لسباقات الفورمولا 1.

وتدير "أركتوس بارتنرز" أصولاً تنظيمية تفوق 14 مليار دولار، وفقاً للإفصاحات المقدّمة إلى هيئات الأوراق المالية، كما بنت نشاطاً موازياً لتقديم تمويلات دين وأسهم مصممة خصيصاً لشركات الاستثمار الخاص الأخرى. وفي وقت سابق من هذا العام، ساعدت وحدة التمويل التابعة لأركتوس على تمويل عملية استحواذ إداري على شركة الائتمان الخاص "هاي فين" (Hayfin) من أحد صناديق التقاعد الكندية.