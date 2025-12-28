مساعٍ ليبية لتحديد أولويات موازنة 2026 لترشيد الإنفاق

- يعتزم مصرف ليبيا المركزي إعداد موازنة استيرادية لعام 2026 لتحديد احتياجات النقد الأجنبي بدقة وترشيد الإنفاق العام، بهدف استقرار الدينار الليبي وسط الخلافات بين الحكومتين في الشرق والغرب. - بلغ الإنفاق العام في ليبيا 224 مليار دينار في 2024، مقابل إيرادات 136 ملياراً، مما أدى إلى فجوة نقد أجنبي كبيرة وضغوط على سعر الصرف، مع غياب موازنة موحدة منذ 2014. - يسعى مجلس النواب الليبي لتعزيز الشفافية المالية وضبط الإنفاق عبر تحسين الإيرادات وربطها بالموارد الفعلية، لتحقيق استدامة الميزانية العامة وتعزيز الاستقرار المالي.

كشف مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي، لـ "العربي الجديد" أنّ العام 2026 سيشهد إعداد موازنة استيرادية تهدف إلى تحديد الاحتياجات من النقد الأجنبي بدقة، وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن استقرار الدينار. ودخلت ليبيا نهاية العام الجاري، دون إقرار موازنة موحدة للدولة، وسط استمرار الخلاف بين حكومتَي أسامة حماد في الشرق وعبد الحميد الدبيبة المعترف بها دولياً في الغرب، وعدم التوصل إلى توافق بشأن إدارة الإنفاق العام.

وبلغت مصروفات حكومة الوحدة الوطنية حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 107.5 مليارات دينار (نحو 20 مليار دولار)، في حين تقدر مصروفات حكومة حماد بحوالى 50 مليار دينار، مع توقعات لإيرادات النفط تصل إلى 21.5 مليار دولار، وهو ما يزيد من الحاجة إلى تنسيق مالي ونقدي دقيق بين الأطراف المختلفة لضمان استقرار العملة وتحقيق الإنفاق المستدام. وأكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي سابق، أنّ الإنفاق المزدوج من حكومتَي الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وأدى إلى ضغوط متزايدة على سعر الصرف، وأسهم في تآكل قيمة الدينار الليبي.

وأشار المصرف إلى أنّ عام 2024 شهد "تدهوراً غير مسبوق" في التوازنات المالية، إذ بلغ الإنفاق العام 224 مليار دينار، مقابل إيرادات لم تتجاوز 136 ملياراً، ما خلق فجوة نقد أجنبي كبيرة. ولا توجد موازنة أقرها مجلس النواب منذ عام 2014، ما دفع الحكومات المختلفة إلى صرف الأموال وفق مبادئ توافقية مؤقتة، دون وجود إطار قانوني واضح يضبط الإنفاق العام ويربطه بالإيرادات الفعلية للدولة، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا الوضع يزيد من تعقيد المشهد المالي والنقدي في ليبيا، ويضع ضغوطاً إضافية على الدينار، ويحدّ من قدرة الحكومة على التخطيط المالي طويل الأمد.

في السياق، أعلن مجلس النواب الليبي في بيان أمس السبت، أنّ لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عقدت اجتماعاً موسعاً الثلاثاء الماضي، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف، إذ ركّز الاجتماع على الترتيبات المالية لسنة 2026، مع مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة، والحدّ من التوسع في الإنفاق العام، والميزانية الاستيرادية، وتحسين الإيرادات الممولة للخزينة العامة، وذلك بهدف ضبط الإنفاق وربطه بالموارد الفعلية للدولة، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأكدت اللجنة في البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية المالية، وضمان التوازن بين الإنفاق والإيرادات، وتحقيق استدامة الميزانية العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد المالية بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للبلاد.

(الدولار= 5.41 دنانير ليبيّة)