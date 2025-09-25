مساعٍ صينية أوروبية لتخفيف التوتر التجاري

- اجتمع رئيس الوزراء الصيني ورئيسة المفوضية الأوروبية في نيويورك لتعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، بهدف تجنب حرب تجارية جديدة تهدد الأسواق العالمية. - ناقشت أورسولا فون دير لاين القضايا التجارية مع الصين، مثل ضوابط التصدير وصعوبة الوصول إلى الأسواق، في ظل التوترات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية. - تلعب الصين دورًا محوريًا في الحسابات الأوروبية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، حيث دعت فون دير لاين الصين لاستخدام نفوذها لوقف النزاع وتشجيع روسيا على التفاوض.

في خضم التوترات التجارية العالمية وتصاعد الضغوط الناجمة عن السياسات الحمائية التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برز لقاء رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كرسالة سياسية واقتصادية مزدوجة.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتفاهم المتبادل بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، في محاولة لتفادي اندلاع حرب تجارية جديدة تهدد استقرار الأسواق العالمية. اللقاء لم يقتصر على مناقشة العقبات التجارية، بل حمل أيضاً بعداً استراتيجياً يتعلق بدور الصين المتنامي في الحسابات الأوروبية، سواء على صعيد العلاقات الاقتصادية أو في ما يخص الحرب في أوكرانيا والتوازنات الدولية في مواجهة السياسات الأميركية.

في السياق، شدد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية التعاون خلال اجتماعهما في نيويورك، في وقت يسعى ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم إلى تهدئة التوترات التجارية وسط الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت فون دير لاين في بيان على حسابها على منصة "إكس"، بعد الاجتماع أمس الأربعاء، إنها ناقشت مسائل تجارية مع رئيس الوزراء الصيني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة تقديرها "لاستعداد الصين للتعامل معنا بروح من التفاهم المتبادل". وأضافت: "أوروبا أوضحت تماماً مخاوفها بشأن ضوابط التصدير، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، وفائض الطاقة الإنتاجية".

وأمضت الصين والاتحاد الأوروبي العامين الماضيين على شفا حرب تجارية تعود جذورها، وفقاً للمحللين، إلى قرار المفوضية الأوروبية في عام 2023 بفتح تحقيق في الدعم الممنوح للمركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، ما أدى إلى إطلاق تحقيقات في منتجات البراندي والألبان ولحم الخنزير وغيرها من السلع الأوروبية. غير أن الضغوط الناجمة عن السياسة التجارية لترامب على الصادرات الصينية والأوروبية دفعت بكين وبروكسل إلى البحث عن مسار للتقارب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، قال لي تشيانغ إنه يأمل أن تتمكن الصين والاتحاد الأوروبي من "الحفاظ على التطلعات الأصلية وراء إقامة العلاقات الدبلوماسية"، مضيفاً أنه يأمل أيضاً أن "يلتزم الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على انفتاح أسواق التجارة والاستثمار". وأضاف البيان: "بصفتهما قوتين رئيسيتين على الساحة الدولية، يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي إظهار قدر من المسؤولية والحفاظ على استقلالهما الاستراتيجي".

ويواجه مسؤولو التجارة الصينيون صعوبة في التفاوض مع واشنطن وبروكسل في وقت واحد، بينما تشتكي مجموعات صناعية أجنبية من تأخيرات طويلة، في ظل انشغال المسؤولين الحكوميين لساعات طويلة بقضايا خلافية مثل تصاريح تصدير المعادن الأرضية النادرة.

وفي المقابل، تواجه المفوضية الأوروبية، التي تحدد سياسة التجارة للتكتل المكون من 27 دولة، صعوبة في تشكيل توافق بين الدول الأعضاء، بعدما أيّدت عشر دول فرض رسوم على المركبات الكهربائية الصينية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وعارضت خمس دول أخرى، بينها ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويقول دبلوماسيون إن الصين باتت تحتل موقعاً أكثر مركزية في الحسابات الاستراتيجية الأوروبية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إذ يرى كثيرون أن نفوذ الرئيس الصيني شي جين بينغ على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودور بكين كشريان حياة اقتصادي لروسيا، يشكلان مساراً أكثر واقعية لتحقيق السلام مقارنة بالسياسة الخارجية غير المتوقعة لترامب.

وقالت أورسولا فون دير لاين إنها طلبت من "الصين استخدام نفوذها لوقف سفك الدماء وتشجيع روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات". ولم يتطرق بيان وزارة الخارجية الصينية إلى النزاع الدائر على حدود أوروبا. واختتمت فون دير لاين تصريحاتها بالقول: "لقد حان وقت الدبلوماسية. مثل هذه الخطوة سترسل إشارة قوية إلى العالم".

(رويترز، العربي الجديد)