مساعٍ أوروبية وأميركية لتسريع دعم أوكرانيا بعوائد الأصول الروسية

قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية ستيفاني لوسه إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى إحراز تقدم في الأسابيع المقبلة في خطط إرسال مليارات من اليورو من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في تمويل أوكرانيا. وذكرت لوسه أمس الجمعة، في كوبنهاغن أن توفير التمويل لأوكرانيا يتصدر الأولويات، وأن اجتماعاً لوزراء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل يحتمل أن يثمر عن مزيد من النتائج نحو ذلك الهدف، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة.

وأضافت قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أننا "نأمل في طرح المسألة في مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في أكتوبر/ تشرين الأول". ويضع حالياً الاتحاد الأوروبي بالفعل اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات الـ 19 ضد روسيا على خلفية غزو أوكرانيا، فيما من المحتمل أن يصدر قرار اليوم. كما يعتزم تسريع وتيرة التخلي التدريجي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها حظراً على التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وجمدوا ما بين 300 و350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

وحذرت روسيا الدول الأوروبية الاثنين الماضي، من أنها ستلاحق أي دولة تسعى إلى الاستيلاء على أصولها بعد تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يطرح فكرة إنفاق مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا. وتقول روسيا إن أي مصادرة لأصولها تعد بمثابة سرقة من جانب الغرب، ومن شأنها أن تقوض الثقة في السندات والعملات الأميركية والأوروبية.

مشروع قانون أميركي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا

في السياق، تقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون لدعم أوكرانيا بعوائد الأصول الروسية المجمدة، وبحسب مشروع القانون مقدم في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس، ونشرته اللجنة على موقعها أمس الجمعة، ينبغي لإدارة واشنطن "بذل جهود دبلوماسية نشطة ومتواصلة لإقناع" الدول الأخرى باستخدام ما لا يقل عن 5% من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. ووفقاً لتقديرات المشرعين الأميركيين، من المتوقع أن يصل هذا المبلغ مبدئياً إلى حوالي 15 مليار دولار.

ويرى أعضاء مجلس الشيوخ وفقاً لوكالة تاس الروسية، أنه ينبغي للدول الأخرى أيضاً تحويل الأموال إلى كييف مرة واحدة على الأقل كل 90 يوماً. كما يريد أعضاء مجلس الشيوخ إلزام إدارة واشنطن بتقديم تقرير عن حجم الأصول السيادية الروسية، بما في ذلك المجمدة، المحتفظ بها خارج الولايات المتحدة.

في الاتجاه ذاته، قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين إن مجموعة السبع تسعى إلى الانتقال من الإجراءات "التدريجية" إلى الإجراءات "الحاسمة" لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو الأميركي اليوم السبت، قال شامبين إن مجموعة السبع "لم تعد تتبع النهج التدريجي، بل... حاسمة لإنهاء الحرب". وأضاف أن مجموعة الدول الصناعية "متفقة على الطموح وعلى الإلحاح".

ويترأس شامبين الدورة الحالية لمحادثات مجموعة السبع بين وزراء المالية، بما في ذلك بشأن الخطط المثيرة للجدل لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الخارج للمساعدة في تمويل المجهود الحربي لأوكرانيا. أرسلت الولايات المتحدة ورقة إلى دول مجموعة السبع الأخرى في وقت سابق من هذا الشهر تدعو إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الصين والهند، وتشديد العقوبات على النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات جديدة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)