مساعدات ألمانية للأردن بقيمة 684 مليون يورو

- وقّع الأردن وألمانيا اتفاقية لتخصيص 684 مليون يورو كمساعدات تنموية، بزيادة 65 مليون يورو عن الحزمة السابقة، لتمويل مشاريع في قطاعات المياه والتعليم والتدريب المهني ودعم استضافة اللاجئين السوريين. - تضمنت المحادثات مشاركة ممثلين عن الوزارات الأردنية والوكالات الألمانية، حيث تم استعراض التقدم في برامج التعاون ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، مع تصميم مشاريع جديدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية. - أكدت المحادثات تطور الشراكة الأردنية-الألمانية من تمويل المشاريع إلى دعم الأولويات الاقتصادية، مما يعزز التنمية المستدامة ويعكس الثقة الألمانية في مسار التنمية الأردني.

وقّع الأردن وألمانيا، اليوم الخميس، في عمّان، محضر محادثات رسمية يتضمن تخصيص حزمة جديدة من المساعدات التنموية للمملكة بقيمة 684 مليون يورو، بزيادة قدرها 65 مليون يورو مقارنة بالحزمة السابقة. وتشمل الحزمة تمويل مشاريع في قطاعات المياه والتعليم والتدريب المهني، إلى جانب دعم جهود الأردن في استضافة اللاجئين السوريين خلال عامي 2026 و2027.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، شارك في المحادثات ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية ببرامج التعاون التنموي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والمعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية، حيث جرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون القائمة، ومناقشة أولويات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة. وستُصمَّم المشاريع والبرامج خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، على أن تُوقَّع اتفاقيات تنفيذها كلاً على حدة بعد استكمال إعدادها، كما سيُعلَن عن كل مشروع وبرنامج في حينه.

وستتضمن الحزمة الجديدة تصميم برامج تنموية قطاعية من خلال الموازنة العامة، إلى جانب تنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي، والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تسهم في الاستجابة لاحتياجات استضافة اللاجئين السوريين، لا سيما في قطاع التعليم.

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وأكدت مخرجات المحادثات استمرار تطور الشراكة الأردنية - الألمانية من التركيز على تمويل المشاريع التنموية إلى دعم الأولويات الاقتصادية والسياسات القطاعية، بما يعكس الثقة التي توليها الحكومة الألمانية لمسار التنمية الذي تنفذه الحكومة الأردنية، ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على تنفيذ أولويات التنمية وتحقيق نتائج تنموية مستدامة. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان إن انعقاد المحادثات الحكومية الدورية يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، ويشكل فرصة مهمة لتقييم الإنجازات والبناء عليها، وتحديد أولويات التعاون المستقبلية بما يستجيب للأولويات التنموية، معبرة عن تقدير الحكومة الأردنية الدعمَ الألمانيَّ المتواصلَ، الذي يسهم في دعم جهود تعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة.

من جانبها، أكدت رئيسة دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية آنيت شماس التزام ألمانيا بمواصلة الشراكة مع الأردن ودعم جهوده في تنفيذ أولوياته الاقتصادية والإدارية وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأردن يُعد شريكاً موثوقاً لألمانيا في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين سيستمر بما يخدم الأولويات التنموية المشتركة، بما في ذلك دعم الاستجابة لتداعيات أزمة اللجوء السوري.