"مساحات العمل" تُعيد شباباً غزيين للإنتاج

وسط أصوات المولدات الكهربائية وصفوف أجهزة الحاسوب المحمولة، يجلس عشرات الشبان والشابات داخل مساحة عمل صغيرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، يحاول كل منهم استغلال ساعات توفر الكهرباء والإنترنت لإنجاز مهمة عمل أو حضور اجتماع مع شركة خارج القطاع أو إرسال مشروع جامعي قبل انقطاع الاتصال مجدداً.

وفي زاوية من زوايا المكان، يتابع هادي عبد الرحمن (28 عاماً) تفاصيل يومه، بعدما تحولت فكرته البسيطة إلى متنفس لمئات الباحثين عن فرصة للاستمرار في العمل والدراسة، عبر مشروع "مساحة عمل".

وراء هذا المكان الصغير تختبئ قصة فقدان وإصرار، فكل مقعد يشغله أحد العاملين عن بعد أو الطلاب، يذكر الشاب عبد الرحمن بالطريق الطويل الذي قطعه منذ أن خسر متجره ومنزله في شمال غزة، وحتى تمكن من تحويل أزمة يعيشها الجميع إلى مشروع يوفر فرصة للاستمرار في الحياة والعمل، في وقت أصبحت فيه الكهرباء والإنترنت من أكثر الموارد ندرة في القطاع.

طريق التعافي

قبل الحرب الأخيرة على غزة، عاش عبد الرحمن حياة مختلفة تماماً، فمن داخل متجره الواقع بالقرب من سوق مخيم جباليا شمال القطاع، بنى مشروعاً متخصصاً في إصلاح أجهزة الحاسوب وبرمجتها وبيعها، واستطاع خلال سنوات أن يكوّن مصدر دخل مستقر يعتمد عليه في إعالة أسرته وتطوير عمله.

لكن اندلاع حرب الإبادة غيّر مسار حياته بالكامل، فقد دمر جيش الاحتلال متجره بما يحتويه من أجهزة ومعدات ورأس مال، لتتجاوز خسائره بحسب تقديراته، 120 ألف دولار. وبعد فترة قصيرة، خسر منزله أيضاً واضطر مع أفراد أسرته إلى النزوح من شمال القطاع نحو المنطقة الوسطى، كما مئات آلاف الفلسطينيين الذين أجبرتهم الحرب على ترك مناطقهم.

خلال أشهر النزوح وجد عبد الرحمن نفسه أمام واقع لم يختبره من قبل، توقفت أعماله كلياً واختفى مصدر دخله الوحيد، بينما كانت احتياجات أسرته اليومية تتزايد في ظل نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على أبسط مقومات الحياة. ومع مرور الوقت تراكمت الديون وأصبحت العودة إلى نقطة البداية تبدو بعيدة المنال.

يقول عبد الرحمن: "وسط هذه الظروف، بدأت أراقب ما يجري حولي في أماكن النزوح ولاحظت أن كثيراً من الشباب والخريجين والعاملين عن بعد يقضون ساعات طويلة في البحث عن مكان يوفر الكهرباء أو اتصالاً مستقراً بالإنترنت حتى يتمكنوا من تنفيذ أعمالهم أو متابعة دراستهم".

كانت المشكلة تتكرر يومياً، وأصبحت من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الرقمي، وهو ما دفعه إلى التفكير في استثمار خبرته السابقة في مجال الحاسوب لإيجاد حل عملي يخدمه ويخدم الآخرين في الوقت نفسه.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء "مساحة العمل" في مخيم النصيرات. بدأ المشروع بإمكانات محدودة خلال منتصف الحرب، ثم أخذ يتوسع تدريجياً مع ازدياد الإقبال عليه. واليوم يوفر المكان الكهرباء اللازمة لتشغيل الأجهزة وشحنها إلى جانب خدمة الإنترنت ومساحة مناسبة للعمل، ليستفيد منه الطلاب والخريجون والعاملون عن بعد وأصحاب المهن الرقمية.

ويضيف عبد الرحمن: "كما يعلم الجميع، لا توجد كهرباء في غزة منذ بداية الحرب، كما أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح صعبا بسبب استهداف الاحتلال لمكوناتها إلى جانب التراجع الكبير في جودة خدمات الإنترنت في كثير من المناطق، لذلك حاولنا توفير مكان يساعد الناس على مواصلة عملهم ودراستهم".

ويشير إلى أن المشروع يعتمد على رسوم رمزية تحتسب بالساعة أو باليوم مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان، إذ خُصصت أسعار مخفضة لطلبة الجامعات وأخرى مناسبة للعاملين عن بُعد، حتى تبقى الخدمة في متناول أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

"مساحة عمل" جسر للتواصل

ويرى عبد الرحمن أن توفير مكان يضمن استمرار الاتصال بالعالم الخارجي أصبح ضرورة أكثر من كونه مشروعا تجاريا لأن انقطاع الكهرباء أو الإنترنت لساعات طويلة قد يعني بالنسبة لكثير من الشباب خسارة مصدر دخلهم الوحيد.

ويؤكد أن المشهد اليومي داخل "مساحة العمل" يعكس حجم الحاجة إلى هذه الخدمة، حيث تمتلئ المقاعد منذ ساعات الصباح، ويقصدها طلاب الجامعات لإنجاز أبحاثهم ومشاريع تخرجهم، فيما يجلس إلى جوارهم مبرمجون ومصممون ومترجمون يسابقون الوقت لإنهاء أعمالهم قبل انقطاع الخدمة.

أما بالنسبة لعبد الرحمن، فقد أصبح المشروع مصدر الدخل الوحيد لعائلته المكونة من ثمانية أفراد بينهم والداه اللذان يعيشان معه. ورغم أن العائد المالي لا يزال بعيداً عن تعويض خسائره الكبيرة أو سداد الديون التي تراكمت عليه بعد تدمير متجره، فإنه يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة ويساعدها على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

ويواصل عبد الرحمن تطوير مشروعه تدريجياً، إذ أضاف ركنا صغيراً لتقديم المشروبات ويطمح إلى توسيع مساحة العمل وزيادة عدد المقاعد والخدمات، بما يسمح باستقبال مزيد من الشباب الباحثين عن بيئة مناسبة للعمل.

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وتتجاوز أهمية المشروع حدود توفير الكهرباء والإنترنت، إذ أصبح مساحة يلتقي فيها الشباب لتبادل الخبرات ومواصلة أعمالهم، في وقت فقد فيه كثيرون مكاتبهم ومنازلهم وحتى أماكن دراستهم.

ويأتي المشروع في وقت يواجه فيه قطاع العمل عن بعد في غزة واحدة من أصعب مراحله بعدما تعرض لضربة كبيرة نتيجة الحرب والانهيار الواسع في البنية التحتية للكهرباء والاتصالات.

وتشير التقديرات إلى خروج أكثر من 25 ألف شاب وشابة من دائرة الإنتاج بسبب عجزهم عن الوصول إلى الإنترنت أو تشغيل أجهزتهم بصورة منتظمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل التي كانت تعتمد على التواصل اليومي مع شركات وعملاء خارج قطاع غزة.

كما انعكس هذا الواقع على سوق العمل بصورة عامة، لترتفع معدلات البطالة إلى أكثر من 80% مقارنة بنحو 45% قبل الحرب، وهو ارتفاع يعكس حجم الخسائر التي أصابت الاقتصاد المحلي خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد على التكنولوجيا والعمل الرقمي.

وخلال السنوات التي سبقت الحرب، نجح العمل عن بُعد في كسر جزء من القيود التي فرضها الحصار على قطاع غزة، بعدما استطاع آلاف الشباب دخول الأسواق العالمية من خلال مهاراتهم في البرمجة والتصميم والتسويق الرقمي والترجمة وإدارة المشاريع وغيرها من المجالات التقنية.

ووفر هذا القطاع دخلاً يفوق متوسط الرواتب المحلية بأربعة أضعاف، إذ بلغ متوسط دخل العاملين فيه وفق تقديرات المختصين، نحو 1100 دولار شهرياً ما جعله أحد أهم مصادر الاستقرار الاقتصادي لآلاف الأسر الفلسطينية.

لكن استمرار هذا النشاط أصبح مرهوناً بتوفر الحد الأدنى من البنية التحتية، إذ فقد كثير من العاملين وظائفهم بعد انقطاعهم المتكرر عن الإنترنت وعدم قدرتهم على الالتزام بمواعيد العمل أو تسليم المهام المطلوبة.

وبين متجر فقده تحت أنقاض مخيم جباليا ومساحة عمل أنشأها في وسط القطاع، يكتب عبد الرحمن فصلاً جديداً من حياته. لم تستطع الحرب أن تعيد إليه ما خسره لكنها لم تنجح أيضاً في انتزاع قدرته على المحاولة.