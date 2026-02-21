مسؤول أوروبي: الواردات الصينية ساعدت في خفض التضخم

- حذر فابيو بانيتا من المخاطر التي تهدد التضخم في منطقة اليورو بسبب الواردات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي ستوفر توجيهات إضافية للسياسة النقدية. - استعادت الصين مكانتها كشريك تجاري رئيسي لألمانيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 251.8 مليار يورو، مما أثر على السوق الألمانية نتيجة تحويل السلع الصينية إلى أوروبا. - يعتزم المستشار الألماني زيارة الصين لبحث العلاقات التجارية وسط توترات، مع التركيز على المعادن النادرة وضرورة فتح الأسواق بشكل متبادل.

حذر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا، اليوم السبت، من أن المخاطر التي تهدد التضخم في منطقة اليورو "كبيرة" في الاتجاهين الصعودي والهبوطي، مضيفاً أن تأثير الواردات الصينية الرخيصة على الأسعار يستدعي اهتماماً شديداً. وقال بانيتا إنّ التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي الأوروبي في مارس/ آذار ستوفر عناصر إضافية لتوجيه قرارات السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، وذلك بعد تباطؤ التضخم بأكبر من المتوقع في أوائل 2026.

وذكر بانيتا، الذي يرأس البنك المركزي الإيطالي، في نص خطاب ألقاه في مؤتمر أسيوم فوركس المالي "إن مخاطر التضخم الصعودية والهبوطية كبيرة"، وأضاف "يجب أن تحافظ السياسة النقدية على نهج مرن مرتبط بالتوقعات على المدى المتوسط ومستند إلى تقييم شامل للبيانات وتأثيراتها على التضخم والنمو". وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في 16 شهراً عند 1.7 % في يناير/ كانون الثاني، وهو أقل من مستوى البنك المركزي الأوروبي المستهدف عند 2%، ما دفع بعض صانعي السياسة إلى التحذير من أن نمو الأسعار قد يتباطأ كثيراً.

وقال بانيتا إنّ انخفاض التضخم "لم يغير كثيراً التقييم على المدى المتوسط، ولكنه يسلط الضوء على عدد من الجوانب التي يتعين مراقبتها"، وأضاف "أهمها هو اتجاه الواردات من الصين". واستعادت الصين صدارة الشركاء التجاريين لألمانيا متجاوزة الولايات المتحدة، وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بفيسبادن، أمس الجمعة، أن حجم التبادل التجاري من واردات وصادرات بين ألمانيا والصين بلغ العام الماضي 251.8 مليار يورو. وبزيادة قدرها 2.1 % لتعود إلى صدارة الشركاء التجاريين لألمانيا. وعلى الرغم من تراجع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 5%، ظلت الولايات المتحدة ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا بحجم تبادل بلغ 240.5 مليار يورو.

ويرى خبراء اقتصاد أن الرسوم الجمركية الأميركية، دفعت الصين لتحويل السلع إلى أوروبا، وبالتالي أيضاً إلى السوق الألمانية. في المقابل، استفاد المنتجون الأميركيون من سهولة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وزادوا صادراتهم إلى ألمانيا بنسبة 2.7%. وأكدت المفوضية الأوروبية في بروكسل الجمعة، أنها ستواصل حملتها من أجل خفض الرسوم الجمركية، عقب صدور حكم المحكمة العليا الأميركية ضد سياسة الرسوم الجمركية الأميركية العدوانية.

ميرز في الصين لبحث العلاقات التجارية

ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى المسائل الأمنية. وتعد تلك أول زيارة يقوم بها ميرز إلى الصين منذ توليه منصبه. وتسود توترات تجارية بين برلين وبكين، ولا سيما فيما يتعلق بالمعادن النادرة، وهي مواد خام حيوية تُستخدم في منتجات مثل الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية، ومن المقرر أن يرافق ميرز وفد تجاري، ومن المقرر أن يشارك أيضاً في اجتماع اللجنة الاستشارية الاقتصادية الألمانية - الصينية.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرّر صدورها غداً الأحد: "يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل وليس الانغلاق المتبادل، كما أنّ الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها".

وقالت مولر: "نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة"، غير أن مولر حذرت من إثارة ردّات فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية. وقالت: "حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردّات الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيُتخَذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين".

(رويترز، العربي الجديد)