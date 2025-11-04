مسؤول أممي: 10% من سكان العالم تحت خط الفقر

- أكد هاوليانغ شو، المدير العام بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن القضاء على الفقر يتطلب سياسات متكاملة تعزز قدرات الإنسان وتوسع شبكات الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن 1.5 مليار شخص خرجوا من الفقر خلال 13 عامًا. - ورقة السياسات الجديدة للبرنامج تقدم أدوات عملية لإخراج 400 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، من خلال تحسين شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع فرص العمل والاستثمار في التعليم. - مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في الدوحة يناقش قضايا اقتصادية هامة، مثل القضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية، ويختتم بـ"إعلان الدوحة" الذي يربط بين الفقر والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي كأسس للتنمية المستدامة.

أكد المدير العام بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هاوليانغ شو، أن القضاء على الفقر وتحقيق الازدهار الشامل يتطلبان تبني سياسات متكاملة تعزز قدرات الإنسان وتوسع شبكات الحماية الاجتماعية. وقال شو في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء في الدوحة، لإطلاق ورقة السياسات الجديدة للبرنامج بعنوان "التحولات من الفقر إلى الازدهار" على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، إن أكثر من 1.5 مليار شخص تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر خلال السنوات الـ13 الماضية، غير أن نحو 10% من سكان العالم لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، والمقدر بدخل يومي لا يتجاوز 3.3 دولارات.

وأشار إلى أن ما يقارب 30% من السكان معرضون للعودة إلى الفقر في حال حدوث أزمات اقتصادية أو اجتماعية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. وأوضح أن ورقة السياسات الجديدة تقدم مجموعة من الأدوات العملية القادرة على إخراج أكثر من 400 مليون شخص إضافي من الفقر المدقع، من خلال تحسين شبكات الحماية الاجتماعية، وتوسيع فرص العمل، والاستثمار في التعليم والتدريب وبناء رأس المال البشري. وأضاف المسؤول الأممي أن التجارب الدولية، مثل تلك التي شهدتها المكسيك وألبانيا، أثبتت أن تنفيذ هذه السياسات بشكل منسق يسهم في تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية دون الإضرار بسوق العمل أو الاستقرار المالي. وأكد هاوليانغ شو أن الهدف لا يقتصر على مكافحة الفقر فحسب، بل يشمل بناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة، تتيح لجميع الأفراد فرصاً متكافئة لتحقيق الازدهار.

ويتوقع تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) لعام 2025 سقوط نحو ثلث سكان المنطقة العربية (35%) تحت خط الفقر ، ويشير إلى أن المنطقة العربية هي الوحيدة عالمياً التي ارتفع فيها معدل الفقر منذ عام 2010، إذ كان 4% يعيشون تحت خط الفقر الدولي المدقع (1.25 دولار في اليوم)، وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون بأقل من 2.75 دولار في اليوم إلى 40%.