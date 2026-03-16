مسؤول أممي: اضطراب الطاقة بسبب الحرب درس في مخاطر الوقود الأحفوري

- الاعتماد على الوقود الأحفوري يهدد الأمن القومي: أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ أن اضطراب أسواق الطاقة بسبب الحرب يبرز مخاطر الاعتماد على النفط والغاز، داعياً لتسريع التحول للطاقة المتجددة. - استراتيجية الاتحاد الأوروبي للطاقة: يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر تعزيز الطاقة المتجددة والنووية، رغم دعوات بعض الدول لتخفيف السياسات المناخية لتقليل التكاليف. - أهمية التحول للطاقة المتجددة: التحول للطاقة الشمسية والرياح يوفر طاقة أقل تكلفة وفرص عمل، بينما تظل أسواق الغاز هشة بسبب التوترات الجيوسياسية، مما يبرز أهمية أمن الإمدادات.

قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إن "اضطراب أسواق الطاقة الناجم عن الحرب في المنطقة يُعدّ درساً في مخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهو ما يجب أن يدفع الحكومات إلى تسريع وتيرة تقليص اعتماد اقتصاداتها على النفط والغاز".

وأضاف سيمون ستيل، في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الاثنين "إذا كان هناك وقت مناسب لتسريع هذا التحول في قطاع الطاقة، وكسر قيود الاعتماد التي كبّلت الاقتصادات، فهذا هو الوقت المناسب".

وأوضح ستيل، الذي سيلتقي بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي ووزراء في بروكسل، اليوم الاثنين، أن الارتفاعات الحادة في الأسعار التي أثارها النزاع أظهرت كيف يُهدد الاعتماد الكبير على استيراد النفط والغاز الأمن القومي وتكاليف المعيشة، وقال إنّ "هذه المخاطر واضحة تماماً الآن، وهي تُهدد الجميع".

ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 90% من احتياجاته من النفط و80% من احتياجاته من الغاز. كما يسابق قادة الاتحاد الأوروبي الزمن لصياغة تدابير للطوارئ لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، وتجنّب تكرار أزمة الطاقة التي شهدتها أوروبا عام 2022، عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.

وعلى المدى الطويل، تقول المفوضية الأوروبية إنّ استراتيجيتها بشأن تغيّر المناخ، والتي تهدف إلى الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة والنووية المنتجة محلياً، ستضمن أمن الطاقة للدول وتجعلها بمنأى عن تقلبات أسعار الوقود. لكن حكومات دول أعضاء، بما في ذلك إيطاليا والمجر، تحث الاتحاد الأوروبي على تيسير سياساته المتعلقة بتغيّر المناخ، لتوفير تخفيف قصير الأجل للتكاليف للصناعات.

ونقلت "رويترز" أن ستيل سيحذر من أنّ القيام بذلك سيكون "محض وهم"، وسيؤكد أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يعني طاقة أقل تكلفة وفرص عمل في قطاعات التكنولوجيا النظيفة وإمدادات آمنة.

ويأتي هذا الطرح في وقت تؤكد فيه الوكالة الدولية للطاقة أنّ أسواق الغاز ما زالت هشة، وأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تغذي تقلبات الأسعار، بما يعيد التركيز على أمن الإمدادات في أوروبا والدول المستوردة للطاقة، كما تشير الوكالة إلى أن أي اضطراب إضافي في التدفقات أو الشحنات يمكن أن يزيد الضغوط على الأسواق ويرفع كلفة الاستيراد والطاقة على الحكومات والمستهلكين.

وفي أوروبا تحديداً، تربط المفوضية الأوروبية بين أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، عبر تنويع الإمدادات وتسريع نشر الطاقة المتجدّدة والإنتاج المحلي للكهرباء. وتقول المفوضية إنّ هذا المسار يهدف إلى خفض الهشاشة أمام الصدمات الخارجية، فيما تظهر بياناتها الحديثة أنّ توسع الطاقة النظيفة ساهم أيضاً في خفض أسعار الكهرباء بالجملة في بعض الأسواق الأوروبية.