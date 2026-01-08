مزارعو اليونان ينتقلون من الشارع إلى الحوار

- بعد أربعين يوماً من الاحتجاجات، قرر المزارعون في اليونان التحول إلى الحوار مع الحكومة، منهين بذلك إغلاق الطرق والنقاشات التي عطّلت الحياة اليومية، وذلك بعد اجتماعات داخلية وإنذارات نهائية. - تأتي الاحتجاجات في ظل ضغوط اقتصادية على القطاع الزراعي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتأخر صرف الدعم، مما أدى إلى تراجع هوامش الربح وزيادة الأعباء المالية على المزارعين. - يمثل الانتقال إلى الحوار اختباراً لقدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب المزارعين وتفادي التصعيد الذي قد يؤثر سلباً على الاقتصاد والحياة اليومية.

بعد أربعين يوماً من انطلاق احتجاجات المزارعين في اليونان على مستوى البلاد، قرر المحتجون أخيراً التحول إلى خيار الحوار مع الحكومة، منهين بذلك أسابيع من إغلاق الطرق والنقاشات الداخلية التي عطّلت وتيرة الحياة اليومية في مناطق واسعة. وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، اليوم الخميس، بأن هذا التحول جاء عقب سلسلة من الاجتماعات الداخلية، وصدور إنذارات نهائية، وبعد ما يقارب ستة أسابيع من توقف الحركة المرورية في عدد من المحاور الرئيسية. وخلص المزارعون إلى قناعة مفادها بأنهم لا يستطيعون الدفاع عن مطالبهم عبر الاكتفاء برفع الشعارات عند نقاط الاحتجاج وإغلاق الطرق.

وقررت المجالس المحلية، بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لإغلاق الطرق، توجيه رسالة رسمية تطالب بعقد اجتماع فوري مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو التفاوض المباشر مع السلطة التنفيذية. وفي الوقت نفسه، أعلن المزارعون عزمهم مواصلة تحركاتهم الميدانية، إذ من المقرر، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، تعطيل الحركة المرورية في منطقتي تيمبي وبرالوس، إلى جانب إغلاق مركز بروماتشوناس الحدودي الجمركي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني قد وجّه دعوة رسمية للمزارعين للاجتماع في قصر "ماكسيموس" في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلا أن المحتجين رفضوا حينها العرض وواصلوا تحركاتهم على الطرق. وعلى صعيد متصل، أصدر المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان، أمس الأربعاء، تعليمات لممثلي الادعاء في مختلف أنحاء البلاد للتحرك السريع ضد إغلاق الطرق وتعطيل حركة المرور الناتج عن الاحتجاجات المستمرة، لا سيما تلك المرتبطة بتأخر صرف مدفوعات الدعم الزراعي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

تأتي احتجاجات المزارعين في اليونان في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة على القطاع الزراعي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والأعلاف، إلى جانب تأخر صرف الدعم الحكومي والأوروبي المخصص للمزارعين. وقد أدت هذه العوامل إلى تراجع هوامش الربح وزيادة أعباء الإنتاج، ما وضع آلاف المزارعين أمام صعوبات مالية تهدد استدامة نشاطهم الزراعي. كما يعكس الحراك الزراعي حالة أوسع من التوتر الاجتماعي المرتبط بتداعيات التضخم وتباطؤ النمو في الاقتصاد اليوناني.

ويمثل انتقال المزارعين من الاحتجاج في الشارع إلى طاولة الحوار اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة اليونانية على الاستجابة لمطالب القطاع الزراعي، وفي الوقت ذاته محاولة لتفادي مزيد من التصعيد الذي قد ينعكس سلباً على الاقتصاد والحياة اليومية. ويبقى نجاح هذا المسار مرهوناً بمدى جدية الحلول المطروحة وقدرتها على معالجة جذور الأزمة لا مظاهرها فقط.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)