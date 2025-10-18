مزارعو المغرب يتطلعون إلى أمطار الخريف

- يترقب مزارعو المغرب الأمطار بفارغ الصبر بعد سبع سنوات من الجفاف، حيث تعتبر الأمطار حافزًا مهمًا لبدء عملية الحرث وتحسين معنوياتهم في مواجهة التكاليف الكبيرة للموسم الزراعي. - تأخر الأمطار في السنوات الأخيرة يثير قلق المزارعين، رغم أن بعض المحاصيل مثل الزيتون استفادت من الأمطار المتأخرة، مما أنعش آمالهم بزيادة المحاصيل. - تراجع مخزون المياه في السدود إلى 32.1% من طاقتها الاستيعابية يبرز تحديات كبيرة للزراعة، حيث انخفضت حصة الزراعة من مياه السدود بشكل ملحوظ.

سيبدأ مزارعو الحبوب بالمغرب في مراقبة السماء خلال هذه الفترة من العام علّها تكشف عن تغير في أحوال الطقس، يوافق تطلعهم إلى تجاوز تداعيات سبع سنوات من الجفاف الذي أثر سلباً على المحاصيل. في السياق، يذهب محمد الإبراهيمي، نائب رئيس جمعية منتجي البذور المختارة، إلى أن المزارعين ينتظرون التساقطات المطرية بهدف الإقبال على عملية الحرث، موضحاً أن الأمطار حافز ينعش معنويات المزارعين الذين يتحملون تكاليف كبيرة في بداية الموسم الزراعي.

ويشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على أن هذه الفترة من الموسم الزراعي مهمة من أجل الاستعداد للزراعات الخريفية، خاصة الحبوب التي أفضى الجفاف في الأعوام السبعة الأخيرة إلى عدم استقرار محاصيلها. ويؤكد أن المزارعين يترقبون التدابير التي يفترض أن تتخذها الحكومة على مستوى دعم البذور المعتمدة التي قد تساهم في تعظيم إنتاج الحبوب في المغرب.

ويشير المزارع محمد بادي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تأخر التساقطات المطرية، ما يقلق المزارعين الذين قد يترددون في بعض الأحيان في الإقبال على خدمة الأرض والأشجار المثمرة. ويوضح في تصريح لـ"العربي الجديد" أن بعض الزراعات مثل الزيتون استفادت من الأمطار المتأخرة التي شهدها المغرب في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، ما أنعش آمال المزارعين الذين ارتفعت محاصيلهم.

ويشير إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الحالية مقارنة بما اعتاد عليه المزارعون في أكتوبر، حيث جرت العادة أن يؤشر الطقس على بداية الموسم الزراعي، الشيء الذي كان يحفز مزارعي الحبوب على خدمة الأرض والزرع. وأدى توالي سنوات الجفاف بفعل التغيرات المناخية إلى تراجع مخزون المغرب من المياه، حيث يحرص على تلبية الطلب المرتبط بمياه الشرب. فبعدما كانت الزراعة تستفيد من 3 مليارات متر مكعب من مياه السدود، أضحت تستفيد فقط من حوالي مليار متر مكعب، يتم توزيعها حسب الأحواض الزراعية، ما يخلق نوعاً من عدم التوازن بين تلك المناطق.

ووفق بيانات وزارة التجهيز والماء فإن مخزون المياه في السدود وصل إلى غاية الاثنين 13 أكتوبر إلى 5.38 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل 32.1 في المائة من الطاقة الاستيعابية لسدود المملكة. وذهب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مثوله أمس الثلاثاء أمام الغرفة الثانية بالبرلمان، إلى أن مخزون المياه في السدود تراجع مقارنة بالمستوى الذي بلغه في مايو/أيار الماضي عندما كان في حدود 40 في المائة.