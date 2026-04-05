مرور ناقلة تحمل النفط العراقي عبر مضيق هرمز

- شهد مضيق هرمز مرور ناقلة النفط العراقية "أوشن ثاندر" بعد إعفاء بغداد من القيود الإيرانية، حيث تم تحميلها بمليون برميل من خام البصرة الثقيل، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في ماليزيا في منتصف أبريل. - تأثرت صادرات العراق النفطية بشكل كبير بسبب إغلاق المضيق، حيث تراجعت عائداته بنسبة 70% في مارس مقارنة بفبراير، مما دفعه للبحث عن بدائل مثل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي. - عُقد اجتماع بين سلطنة عُمان وإيران لضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز، مع العمل على صياغة بروتوكول لمراقبة حركة العبور.

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر، اليوم الأحد، أن ناقلة تحمل النفط العراقي شوهدت وهي تمر عبر مضيق هرمز بالقرب من ساحل إيران، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أن بغداد معفاة من أي قيود على عبور الممر البحري الحيوي. وذكرت كبلر، وفقاً لوكالة رويترز، أن السفينة "أوشن ثاندر" جرى تحميلها بنحو مليون برميل من خام البصرة الثقيل في الثاني من مارس/ آذار، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في ماليزيا في منتصف إبريل/ نيسان.

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمية، بعد اندلاع الحرب التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران في أواخر فبراير/ شباط واتسعت رقعتها فيما بعد في المنطقة. لكن إيران أعلنت لاحقاً السماح بمرور السفن التي لا تربطها صلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل. وعبرت المضيق، خلال الأيام القليلة الماضية، ثلاث ناقلات نفط تديرها عُمان، وسفينة حاويات فرنسية، وناقلة غاز يابانية.

ويعتمد اقتصاد العراق بصورة شبه كاملة على عائدات النفط، فيما تمر صادراته الرئيسية من الجنوب عبر الخليج ومضيق هرمز. وكان العراق من أكثر الدول تضرراً من تعطل الملاحة، بعدما تراجع إنتاجه النفطي بشكل حاد، وتقلصت قدرته على التصدير بفعل امتلاء الخزانات وصعوبة تحرك الناقلات. وتراجعت عائدات العراق النفطية بنسبة 70% خلال شهر مارس/ آذار الماضي قياساً بحجمها في فبراير/ شباط، وذلك بعد أن تراجع إنتاجه النفطي إلى نحو 1.3 مليون برميل يومياً بعد أن كان قبل التوترات العسكرية الأخيرة في حدود 4.3 ملايين برميل والصادرات نحو 3.3 ملايين برميل يومياً في فبراير/ شباط.

وقال مدير عام شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علي نزار لوكالة الأنباء العراقية، الخميس الماضي، إن "إجمالي حجم الكميات المصدرة من نفط خام البصرة بنوعيه ونفط إقليم كردستان وكركوك كان بحدود 18 مليون برميل خلال الشهر الثالث كاملاً، مع تحقيق عائدات قاربت 28% خلال الشهر نفسه، مقارنة بالعائدات النفطية لشهر شباط". ويبحث العراق عن بدائل لتعويض تعطل الصادرات عبر الخليج من جراء تداعيات الحرب في المنطقة، وتوصلت الحكومة العراقية في بغداد وسلطات إقليم كردستان العراق إلى اتفاق، الشهر الماضي، لتصدير نحو 250 ألف برميل من النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

كما كشفت الشركة السورية للبترول، أمس السبت، أن حجم تدفق الفيول (زيت الوقود) العراقي إلى مصفاة بانياس، غربي سورية، من المقرر أن يصل إلى 500 ألف طن متري شهرياً. وذكرت وزارة الخارجية العُمانية في منشور على إكس، اليوم الأحد، أن السلطنة وإيران عقدتا اجتماعاً على مستوى الوكلاء في وزارتَي خارجية البلدين، جرى خلاله بحث الخيارات الممكنة لضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال الظروف التي تشهدها المنطقة. وتأتي المباحثات بعد أن صرح مسؤول إيراني، يوم الخميس، بأن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع سلطنة عُمان لمراقبة حركة العبور في المضيق الذي يمر عبره حوالى خُمس إمدادات النفط العالمية.

(رويترز، العربي الجديد)