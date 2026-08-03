- دعا المركز الأردني لحقوق العمل إلى شمول العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي كعمال خاضعين لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، مما يلزم الشركات المشغلة بتحمل حصة صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية. - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن النظام الجديد سيعتمد ترتيبات مرنة تراعي طبيعة المهن ومستوى الدخل، مع إلزامية الاشتراك الكامل في تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل. - أكد المركز على ضرورة تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين العامل والمنصة، مشيراً إلى أهمية إشراك ممثلي العاملين والنقابات في مناقشة النظام لضمان عدم تحميل العاملين كامل كلفة الاشتراكات.

دعا المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال) إلى شمول العاملين عبر تطبيقات النقل الذكي والتوصيل بمظلة الضمان الاجتماعي بصفتهم عمالاً خاضعين لأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، لا باعتبارهم عاملين لحسابهم الخاص، بما يترتب عليه إلزام الشركات المشغلة بتحمل حصة صاحب العمل من الاشتراكات التأمينية.

جاء موقف المركز في ورقة أصدرها اليوم الاثنين، تعليقاً على إعلان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استكمال الترتيبات القانونية والإجرائية لشمول العاملين عبر منصات النقل والتوصيل بالضمان الاجتماعي، إذ رحّب المركز من حيث المبدأ بتوسيع الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي ظلت، بحسب الورقة، خارج التغطية التأمينية رغم تعرضها لمخاطر مهنية واقتصادية مرتفعة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الآثار المترتبة على اعتبار العاملين عبر التطبيقات عمالاً خاضعين لقانون العمل والضمان الاجتماعي؟ كيف يمكن للمنصات الرقمية أن تساهم في تحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية تجاه العاملين لديها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قد أعلنت في 26 يوليو/تموز الماضي استعدادها لاستكمال الترتيبات القانونية والإجرائية لشمول العاملين في المهن والحرف الحرة بمظلة الضمان الاجتماعي، مع إعطاء الأولوية للعاملين عبر تطبيقات النقل الذكي والتوصيل، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لمخاطر حوادث وإصابات العمل.

وأوضحت المؤسسة أن نظام الشمول الجديد سيعتمد ترتيبات مرنة تراعي طبيعة هذه المهن ومستوى الدخل المتأتي منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيمها، بما يضمن توفير الحماية التأمينية للعاملين فيها، وبيّنت أن العاملين عبر التطبيقات الذكية سيتمكنون من الاختيار بين شرائح متعددة للاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تشمل شريحة بنسبة 50% أو 75% أو الشمول الكامل بنسبة 100%، على أن يكون اشتراكهم إلزامياً وكاملاً في تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل.

وحذّر المركز من أن إدراج العاملين ضمن فئة أصحاب المهن والحرف، وربط شمولهم بقدرتهم على دفع الاشتراكات، يعني عملياً تحميلهم كامل كلفة الحماية الاجتماعية، في الوقت الذي تُعفى فيه المنصات الرقمية من الالتزامات القانونية المترتبة على أصحاب العمل.

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وأكد المركز أن تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة بين العامل والمنصة يجب أن يستند إلى واقع أداء العمل، لا إلى المسميات الواردة في العقود أو شروط الاستخدام، موضحاً أن المنصات تتحكم في أسعار الخدمات ونسب العمولات وتوزيع المهام ومراقبة الأداء، وتدير أنظمة التقييم والحوافز والجزاءات، كما تملك صلاحية تعليق حسابات العاملين أو إيقافها، وهو ما اعتبره المركز شكلاً حديثاً من الإشراف والإدارة عبر الخوارزميات.

وأشار المركز إلى أن مرونة العامل في اختيار أوقات العمل أو استخدام مركبته الخاصة لا تنفي وجود علاقة عمل، موضحاً أن الاستقلال الحقيقي يقتضي قدرة العامل على تحديد أسعار خدماته والتفاوض مع العملاء وإدارة نشاطه بصورة مستقلة، وهي عناصر لا تتوافر، وفق الورقة، لدى غالبية العاملين عبر منصات النقل والتوصيل.

واستند "بيت العمال" إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات، التي تدعو إلى تصنيف العاملين وفق طبيعة العلاقة الفعلية لا وفق ما تنص عليه العقود، بما يضمن تمتعهم بالحماية الاجتماعية بالشروط نفسها المطبقة على العاملين في القطاعات الأخرى، كما استند إلى اتفاقية العمل العربية بشأن الأنماط الجديدة للعمل، التي تدعو إلى تنظيم العمل عبر المنصات تشريعياً وضمان شمول العاملين فيها بأنظمة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وطالب المركز بأن يقوم نظام الشمول على اعتبار العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل عمالاً متى مارست المنصة الإدارة والرقابة عليهم، مع إلزامها بأداء حصة صاحب العمل من اشتراكات الضمان، وربط بياناتها إلكترونياً بمؤسسة الضمان الاجتماعي لاحتساب الاشتراكات وفق الدخل الفعلي للعامل.

كما دعا إلى إشراك ممثلي العاملين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة النظام قبل إقراره، مؤكداً أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لن يحقق أهدافه إذا اقتصر على تحميل العاملين كامل كلفة الاشتراكات من دون إلزام المنصات بتحمل مسؤولياتها القانونية والاجتماعية بصفتها جهات مشغلة.

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وقدّر مدير المركز الأردني لحقوق العمل (بيت العمال)، حمادة أبو نجمة، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدد العاملين في توصيل الطلبات والسلع بما بين 25 و30 ألف أردني، معظمهم من الشباب، إضافة إلى ما بين 13 و15 ألفاً يعملون في النقل الذكي، وما بين 10 و15 ألفاً في مجالات العمل الرقمي مثل البرمجة والتصميم والترجمة، وفق دراسات سابقة.

وقال أبو نجمة إن العلاقة بين العامل ومنصات النقل والتوصيل تتضمن عناصر علاقة العمل عندما تمارس المنصة مظاهر الإدارة والرقابة، بما يشمل أداء العمل لقاء أجر وتحت إشراف الجهة المستفيدة منه، موضحاً أن الإشراف لا يشترط أن يكون مباشراً أو بشرياً، إذ يمكن أن يتحقق من خلال الإدارة الخوارزمية التي تتحكم في إتاحة العمل والدخل واستمرار الحساب.

وأضاف أن هذا الموقف يتفق مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 193 بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات لعام 2026، التي تدعو إلى ضمان التصنيف القانوني الصحيح للعاملين عبر المنصات استناداً إلى الوقائع المتعلقة بأداء العمل وطريقة دفع الأجر، لا إلى المسميات الواردة في العقود أو شروط الاستخدام.

تقديرات أعداد العاملين عبر المنصات الرقمية في الأردن أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن اتفاقية العمل العربية رقم 20 لعام 2024 بشأن الأنماط الجديدة للعمل اعتبرت العمل عبر المنصات الرقمية أحد أشكال العمل الحديثة، ودعت إلى وضع سياسات وطنية تحدد مؤشرات وجود علاقة العمل وتنظمها تشريعياً، بما يضمن للعاملين فيها حماية قانونية وظروف عمل مماثلة للعاملين في الأنماط التقليدية، إلى جانب شمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

يُذكر أن صاحب العمل، بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردني للقطاع الخاص، يتحمل نسبة إجمالية تبلغ 14.25% من أجر العامل الخاضع للاقتطاع الشهري، بينما يتحمل العامل نسبة 7.5%، لتصبح النسبة الكلية لاشتراكات الضمان 21.75%.