- في عام 2025، سيطرت الصين على سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة، مما منحها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً، وأدى إلى محاولات الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادره رغم التحديات. - استخدمت الصين تفوقها في معالجة المعادن الاستراتيجية للتأثير على الأسعار والتوريد، وفرضت قيوداً على التصدير، لكنها خففتها لاحقاً مع تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. - تسعى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر المعادن، لكن تطوير القدرات يحتاج لوقت، ويتوقع مركز "سايكلوب" استمرار قوة الصين في الأسواق وتأثيرها على التفاوض التجاري.

سجل عام 2025 ترسخا لواقع جديد عنوانه أن المعادن لم تعد مجرد مدخل صناعي بل أصبحت ورقة نفوذ في الاقتصاد والسياسة، في وقت أحكمت فيه الصين قبضتها على مفاتيح سلاسل الإمداد المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة مع هيمنة بنحو 61% من الاستخراج و91% من التكرير، وفقا لأرقام وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لعام 2025 بشأن مخاطر تركز سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية.

وبفضل إتقانها معالجة المعادن الاستراتيجية، لم تتردد بكين في استخدام هذا "السلاح" في الأشهر الأخيرة للدفاع عن مصالحها، ولحماية نفسها. لهذا يحاول الاتحاد الأوروبي تنويع مصادر إمداده، لكن خبراء مركز الأبحاث المتخصص في أسواق المواد الخام "سايكلوب" (CyclOpe) في عرضهم لخلاصاتهم في 28 يناير/كانون الثاني 2026، أكدوا أن هذا الطريق يبدو طويلا جدا.

تفوق صناعي وقوة تفاوض

تفوق بكين لم يقتصر على الإنتاج بل تجسد أساسا في قدرتها على معالجة المعادن الاستراتيجية بكفاءة وكلفة تنافسية. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن تركيز التكرير والفصل في عدد محدود جدا من اللاعبين يجعل أي قيود أو تراخيص تصدير قادرة على إحداث صدمات سريعة في الأسعار والتوريد لدى الشركات التي تعتمد على هذه المواد.

وفي هذا السياق، تستطيع الصين إنتاج كميات كبيرة لخفض الأسعار بما يعيق نمو صناعات منافسة أو تقييد التجارة عبر الحصص أو تراخيص التصدير بما يرفع الأسعار ويثقل كاهل المصنعين الذين يحتاجون هذه المدخلات.

القيود الصينية

وفرضت الصين قيودا ملحوظة على تصدير المعادن والعناصر الأرضية النادرة على مدار العام الماضي، قبل أن تتجه إلى تخفيف أو إعادة ترتيب بعض هذه القيود في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وسط حديث عن انفراج نسبي في العلاقات مع الولايات المتحدة، حسب ما أفادت به وكالة رويترز. وفي موازاة ذلك، أشارت عديد التقارير إلى موجات ضبط وتنظيم للصادرات خلال 2025 بما يؤكد أن ملف المعادن الحيوية صار جزءا من معادلة الأمن الاقتصادي في ظل الحرب التجارية.

أوروبا تبحث عن بدائل وسباق مع الزمن

وأمام هذا الوضع المهيمن سعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر الإمداد عبر شراكات تعدين ومشاريع خارجية وبناء قدرات تكرير محلية. لكن خبراء "سايكلوب" يلفتون إلى أن الإطار الزمني للتعدين وصناعة المعادن طويل وأن نتائج التنويع لا تأتي فورا لأن تطوير المناجم والمصافي يحتاج سنوات وتمويلا وخبرة تقنية وسلاسل توريد مستقرة.

ولهذا يتوقع المركز أن الصين ستظل في قلب التوترات عبر الحفاظ على موقع قوتها في معظم أسواق المعادن الحيوية واستخدامه في جولات التفاوض التجاري المقبلة.

2025...عام المعادن

وقال مؤسس مركز أبحاث سايكلوب والأستاذ في جامعة باريس دوفين فيليب شالمين أن سنة 2025 ستذكر دوما بأنها عام المعادن، وربط شالمين توصيفه بإدراك الصين مكانتها المهيمنة في استخراج المعادن غير الحديدية ولا سيما في معالجتها، وهي معادن استراتيجية في قطاعات متعددة تشمل العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات الخاصة بطاقة الرياح والفضاء والألومنيوم الذي يعد مدخلا مهما للصناعات الدفاعية والكوبالت المستخدم في تركيب البطاريات الكهربائية.

المواد الخام

من جانبه، شدد إيف جيغوريل، في مداخلته بصفته مديرا مشاركا لسايكلوب وأستاذا في المعهد الوطني للفنون والحرف، على الطبيعة الاستراتيجية للمواد الخام ولا سيما النفط والألومنيوم باعتبارها أهدافا للصراع وشروطا لتطور الصراع.

وفي الحالة الأولى قد تصبح المواد الخام موضوعا لصراعات نفوذ عسكرية أو غير عسكرية بين الدول، بينما في الحالة الثانية تصبح الإمدادات حاسمة في لحظات التوتر لأن بعض المواد مثل الوقود والألومنيوم تكون ضرورية لاستمرار الاقتصاد وقدرات النقل والصناعة.

توقعات 2026

وبشكل عام توقع سايكلوب انخفاضا متوسطا بنحو 6% في أسعار السلع الأساسية خلال 2026 مقارنة بعام 2025 مع أثر سلبي كبير للنفط على المؤشر بأكمله وذلك بحسب خلاصة الخبراء المنقولة عن وكالة الصحافة الفرنسية.

وباستثناء النفط والمعادن النفيسة، يتوقع التقرير استقرار الأسعار خلال العام المقبل، لكن هذا المتوسط يخفي تباينات كبيرة، إذ يرجح خبراء سايكلوب ارتفاعات لعدد من المعادن، مثل البلاتين والبلاديوم والقصدير والنحاس، مقابل انخفاضات في الكاكاو والبن وبدرجة أقل الأرز والسكر وخام الحديد.