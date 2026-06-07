مرشحة الذكاء الاصطناعي لرئاسة حكومة كوريا الجنوبية

- رشّح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميو هان سونغ-سوك لمنصب رئيسة الوزراء، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب، بهدف مواجهة التحولات الاقتصادية المدفوعة بابتكارات الذكاء الاصطناعي. - شغلت هان سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لشركة "نيفر"، ومن المتوقع أن تقود التحول في مجال الذكاء الاصطناعي، في ظل قفزة في صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 50%. - جاء ترشيح هان بعد أداء قوي للحزب الديمقراطي في الانتخابات المحلية، ويتطلب تعيينها موافقة البرلمان، وسط دعوات لتقاسم مكاسب أرباح قطاع التكنولوجيا لتقليص فجوة عدم المساواة.

رشّح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميو اليوم الأحد، هان سونغ-سوك لتولي منصب رئيسة الوزراء المقبلة، لتصبح ثاني امرأة فقط تتولى المنصب إذا ما صادق البرلمان على تعيينها. وتشغل هان حالياً منصب وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وقال كبير موظفي الرئاسة كانغ هون-سيك للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي، إن الرئيس اعتبر أن المرشحة هان الشخص المناسب لتحمل مسؤولية النمو الاقتصادي ومعيشة المواطنين في وقت تواجه فيه البلاد تحولاً استراتيجياً كبيراً تقوده ابتكارات الذكاء الاصطناعي وأزمات عالمية معقدة".

وشغلت هان سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لعملاق الإنترنت الكوري الجنوبي "نيفر"، ومن المتوقع أن تقود مسيرة التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد، بحسب ما قاله كانغ خلال إحاطة صحافية.

وأضاف "كانغ": "ستتمكن هان من تحويل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية، المدفوع بازدهار صناعة أشباه الموصلات وارتفاع الصادرات، إلى نمو شامل يصل أثره إلى الجميع، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة". ويُعد منصب رئيس الوزراء في النظام الرئاسي الكوري الجنوبي منصباً ذا طابع بروتوكولي وإداري إلى حد كبير، فيما تتركز الصلاحيات التنفيذية الأساسية بيد رئيس الدولة.

وقفزت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 50% مقارنة بالعام السابق لتسجل مستوى شهرياً قياسياً جديداً بلغ 87.8 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، مدفوعة بالدورة الفائقة لأشباه الموصلات. وتشير أحدث البيانات إلى استمرار قوة الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي تعافى بقوة في بداية العام 2026 بعد انكماش في نهاية 2025. وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7% في الربع الأول مسجلاً أسرع وتيرة نمو منذ 2020، مدفوعاً بمكاسب صادرات أشباه الموصلات والاستثمار في الأعمال.

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وجاء ترشيح هان بعد أن حقق الحزب الديمقراطي الذي يقوده لي أداءً قوياً في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأربعاء الماضي، رغم خسارته سباق رئاسة بلدية سيول، الذي حظي باهتمام واسع، لصالح المعارضة. وأثارت الانتخابات أيضاً جدلاً بسبب نقص أوراق الاقتراع الذي أثر على 50 مركزاً انتخابياً في أنحاء البلاد، ما دفع رئيس هيئة الرقابة على الانتخابات التابعة للدولة إلى الاستقالة.

ويتطلب تعيين هان موافقة البرلمان، إلا أنه من المتوقع إقرار ترشيحها نظراً إلى تمتع الحزب الحاكم بأغلبية في الجمعية الوطنية المؤلفة من 300 عضو، ما لم تظهر أي مخاوف أخلاقية كبيرة أو فضائح. وإذا تمت المصادقة على تعيينها، فإن هان، البالغة من العمر 58 عاماً، ستصبح ثاني امرأة فقط تشغل منصب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية.

وكانت أول امرأة تتولى المنصب هي هان ميونغ-سوك، التي شغلته بين عامي 2006 و2007. وتعيش كوريا الجنوبية طفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات، لكن ذلك يؤدي إلى فجوة متزايدة بين العاملين والمستثمرين في هذا القطاع وبقية قطاعات الاقتصاد.

ودعا وزير العمل في الحكومة شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد إلى تقاسم مكاسب أرباحها الضخمة، محذراً من أن الأرباح غير المسبوقة في قطاع أشباه الموصلات، الناتجة عن طفرة الذكاء الاصطناعي، قد تؤدي إلى توسيع فجوة عدم المساواة.

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وقال كيم يونغ-هون، في مقابلة مع رويترز الخميس الماضي، إن شركات مثل "سامسونغ إلكترونيكس"، التي تتجاوز أهداف الأرباح، ينبغي أن تفكر في مشاركة الأرباح الزائدة مع الموردين والمقاولين الفرعيين والعمال لديها، بعد خصم الضرائب، نظراً إلى إسهامهم في نمو الشركات.

وأضاف أن الحكومة والشركات والنقابات والموردين في كوريا الجنوبية يجب أن ينخرطوا في حوار عام حول كيفية توزيع هذه "الأرباح الفائضة" وتقليص الفجوة بين التكتلات الكبرى والموردين الأصغر.