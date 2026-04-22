أعلنت شركة "مرسيدس- بنز" الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، سحب أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز "جي كلاس" على مستوى العالم. وذكرت بيانات منشورة في قاعدة بيانات الهيئة الألمانية للنقل أن نحو 551 سيارة في ألمانيا قد تكون متأثرة، مرجعة السبب إلى "مسامير عجلات معيبة". وأوضحت الشركة، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أنها رصدت أن مسامير العجلات في بعض سيارات الفئة 465 ذات الدفع الكهربائي بالكامل قد لا تفي بالمتطلبات.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن ذلك "قد يؤدي إلى ارتخاء تثبيت مسامير العجلات ومع مرور الوقت قد ينفصل اتصال العجلة أثناء التشغيل، ما قد يؤثر على ثبات السيارة". وأشار بيان الاستدعاء إلى "خطر فقدان السيطرة على السيارة". ولمعالجة المشكلة، سيتم استبدال مسامير العجلات في السيارات المتأثرة، على أن تستغرق مدة الإصلاح في الورشة نحو نصف ساعة، وفقاً لما ذكره متحدث مرسيدس. وتعدّ "جي كلاس" من سيارات الطرق الوعرة، وتندرج ضمن الفئة العليا لدى مجموعة مرسيدس، أي ضمن السيارات مرتفعة التكلفة.

وتواجه مساعي مرسيدس لتعزيز وجودها في سوق السيارات الفارهة ضغوطاً من تباطؤ المبيعات في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث يزيد إقبال المستهلكين الصينيين الشباب على السيارات المحلية التي تقدم نفس تقنيات السيارات الفارهة الأجنبية وبأسعار أقل. وخلال الربع الأول من العام الحالي 2026، تراجعت مبيعات مرسيدس بنز في الصين بنسبة 27%، ما أثار الشكوك في مدى جاذبية العلامة التجارية العريقة في مواجهة السيارات المنافسة الأرخص.

وكشفت الشركة، أول من أمس الاثنين، عن نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها "الفئة سي" في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لمواجهة منافسة شركات السيارات الصينية في سوق السيارات الكهربائية. ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 50 ألف يورو (8ر58 ألف دولار) في أوروبا. ويصل مدى السيارة إلى 762 كيلومتراً قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية، وفقاً لنتائج الاختبارات. من جانبها، أعلنت شركة سامسونج إس.دي.آي الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، توقيع عقد متعدد السنوات مع شركة مرسيدس لتزويدها بالبطاريات التي ستستخدمها في الجيل الجديد من سياراتها الكهربائية.

