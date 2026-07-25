مذكرة قطرية برتغالية لتحفيز الاستثمارات وشراكات الشركات

- وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مذكرة تفاهم مع الجمعية الصناعية البرتغالية لتعزيز التعاون المشترك، دعم ترويج الأعمال، وتحفيز الاستثمارات بين البلدين، مع التركيز على إنشاء فروع للشركات. - تهدف المذكرة إلى الاستفادة من الفرص الدولية الجديدة، تعزيز التعاون في أبحاث السوق والاستشارات، وتبادل المعرفة، وتشجيع الوفود التجارية بين قطر والبرتغال. - تسعى المذكرة لزيادة التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مع توقعات بزيارة وفود تجارية قطرية للبرتغال لاستكشاف الفرص الاستثمارية.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مذكرة تفاهم مع الجمعية الصناعية البرتغالية، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم ترويج الأعمال وتحفيز الاستثمارات، وتشجيع إنشاء فروع للشركات في البلدين.

وأوضحت غرفة قطر في بيان اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعت عبر تقنية الاتصال المرئي، تركز على الاستفادة من فرص الأعمال الدولية الجديدة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتعزيز التعاون في مجالات أبحاث السوق والاستشارات، وتبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الوفود التجارية والتعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية.

وقال المدير العام المكلف بغرفة قطر، علي بوشرباك المنصوري، إن "مذكرة التفاهم توفر إطارا فعالا لتعزيز التواصل بين الشركات القطرية والبرتغالية، وتبادل المعلومات، وتنظيم اللقاءات والوفود التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة". وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

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من جهتها، قالت مدير الجمعية الصناعية البرتغالية، فلومينا بينا بيريز، إن "توقيع مذكرة التفاهم سيساعد الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال، وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة". وعبرت عن تطلعها إلى أن تشهد الفترة المقبلة زيارة وفود تجارية قطرية إلى البرتغال للاطلاع على الفرص الاستثمارية خصوصا في المجالات الصناعية، مشيرة إلى اهتمام الجانب البرتغالي أيضا بالتعرف على فرص الاستثمار في قطر.

يشارإلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما زال متواضعا وبلغ نحو 441 مليون ريال (121 مليون دولار) للعام 2024، وفق أحدث بيانات رسمية.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع الجمعية الصناعية البرتغالية – غرفة التجارة والصناعة، تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم ترويج الاعمال وتحفيز الاستثمار في قطر والبرتغال ودعم انشاء فروع للشركات في البلدين.

ووقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي، السيد علي بوشرباك المنصوري… pic.twitter.com/YUBFSd8B8k — Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) July 25, 2026

وتوجد في قطر 44 شركة برتغالية تعمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الهامة. ويرتبط البلدان بعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات ومن بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري.

وكانت غرفة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم مع الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار، خلال فبراير/شباط 2024 تهدف الى تعزيز وتنمية وتنويع التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي، وتنظيم الاجتماعات المشتركة لرجال الأعمال من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية.