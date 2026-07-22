مدير هيئة الطيران المدني: هذه انعكاسات تسيير رحلات أميركية إلى بيروت

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة وبيروت بعد انقطاع دام لأكثر من أربعين عامًا، مما يعكس تحسن الأوضاع في لبنان ويعزز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين. - شكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس ترامب على قراره، مشيرًا إلى استعداد الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإجراءات اللازمة بسرعة، مما يعزز حركة السفر ويدعم الاقتصاد اللبناني. - أكد مدير الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان جاهزية مطار بيروت لاستقبال الرحلات الأميركية، مشددًا على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لتنفيذ القرار.

شدد مدير الهيئة العامة للطيران المدني في لبنان الكابتن محمد عزيز في حديث مع "العربي الجديد"، على أهمية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، السماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت بعد أكثر من أربعة عقود من الانقطاع، وذلك عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في البيت الأبيض.

ولفت عزيز إلى أن انعكاسات هذه الخطوة إيجابية على أكثر من صعيد، الأول، نفسي، بحيث بات هناك رابطاً مباشراً بين لبنان وأميركا، والثاني، سياسي - أمني، إذ يبعث للعالم كلّه رسالة بأن لبنان دولة آمنة وكذلك مطاره، والثالث، إشارة إلى تحسّن الحالة في لبنان، وإلّا لما كان الأميركيون قد أقدموا على خطوة كهذه، خاصة أنّ لبنان ورغم مروره بفترات شهد فيها نوعاً من الازدهار والحركة التصاعدية، بقيت الرحلات متوقفة، ما يعني أنّ هناك رؤية لمستقبل واعدٍ في لبنان.

وشدد كذلك على أن استئناف رحلات شركات الطيران الأميركية سيعود بانعكاسات إيجابية على لبنان سياسياً وأمنياً وتجارياً كما سياحياً واقتصادياً، ويؤشر إلى أن ترامب مطمئن للإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية، خاصة في مرافقها الشرعية الرسمية، الأمر الذي يؤثر ايجاباً بدوره على نظرة كل الدول الأخرى إلى لبنان، ولا سيما الخليجية والعربية، ويشجّعهم على المجيء إلى لبنان، إلى جانب تأثيره الإيجابي على التواصل بين لبنان المقيم والمغترب.

وقال ترامب أمس: "بعد لقائي برئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، الذي قام بعملٍ لافتٍ في سبيل إحداث تحوّل في بلاده، أوجّه إدارتي بموجب هذا إلى السماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان، بحيث يتمكن الأميركيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة. وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة".

من جانبه، شكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قراره، مؤكداً "جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تشكّل فرصة مهمّة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني.

ومنذ عام 1985، عُلّقت الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة بعد اختطاف طائرة TWA الرحلة 847 في بيروت، ومقتل أميركي، لتستمرّ القيود في ظلّ الظروف التي مرّ بها لبنان، مع تصاعد الحرب الأهلية، وما تبعها من أزمات أمنية وسياسية، منها ما طاول مقارَّ أميركية في العاصمة اللبنانية، الأمر الذي أدى كذلك إلى حظر رحلات شركة طيران الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

وحول الخطوات المقبلة، يقول عزيز لـ"العربي الجديد"، إن هناك مساراً يجب سلوكه، يبدأ بالمباحثات الفنية، باعتبار أن الرحلات لا تُستأنف فوراً، ويتعيّن إعادة النظر أو مراجعة اتفاقية النقل الجوي الثنائي بين الولايات المتحدة ولبنان، التي عُلّقت عام 1985 عقب اختطاف طائرة TWA، وإدخال تعديلات عليها، خاصة أن المرّة الأخيرة التي أدخل فيها تعديل على الاتفاقية كان عام 1983، والشركة الأميركية التي كانت ضمنها أفلست عام 1989، ويجب أن تحلّ شركة مكانها.

وأكد عزيز أن مطار بيروت يملك ما يكفي من التجهيزات والإمكانات الفنية من أجل استقبال الرحلات الأميركية، ومسألة بدء التنفيذ مرتبطة بجدول شركات الطيران ومواسم التشغيل، ويبقى الأهم توافر الإرادة السياسية والاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن واقع الطيران في لبنان بعد وقف النار إلى تحسّن، حيث نشهد ارتفاعاً في عدد الركاب، خاصة الوافدين.

اقتصاد عربي المركز العربي: لبنان أمام فجوة إعادة إعمار تفوق 20 مليار دولار

وكان الملف الاقتصادي الاستثماري من البنود الأساسية على طاولة لقاءات عون والمسؤولين الاميركيين خلال جولته في واشنطن التي وصل إليها السبت، قبل أن يختتمها مساء أمس الثلاثاء، حيث شدد الرئيس جوزاف عون، بحسب المعلومات، على أهمية مساعدة لبنان اقتصادياً، للنهوض بالبلاد من جديد بعد الأزمات المتتالية، خاصة منذ أواخر عام 2019، ولدعمه في مسار إعادة الإعمار.

وشدد ترامب أمس على أنه "لم تتم معاملة لبنان بطريقة جيدة، وكان بلداً تعرّض للكثير من سوء المعاملة، علماً أنه يضم اشخاصاً مميزين من أساتذة وأطباء ومحامين وكبار المفكرين، وتعرّض لصعوبات كثيرة لفترة طويلة، وهناك أصدقاء لي في لبنان أصرّوا على عدم مغادرة بلدهم تحت أي ظرف كان، لأنهم يحبونه، حتى مع الخطر المحدق بهم، ومع سقوط القذائف، وقد أصرّوا على البقاء هناك وهم اشخاص أذكياء جداً وناجحون جداً، وسنساعد هذا البلد كثيراً".

وأشار ترامب إلى أن "هذا البلد تعرض لمعاملة غير عادلة وسيئة، وسنغيّر هذا الأمر ونتعامل معه بطريقة جيدة وبالاحترام الذي يستحقه، وقد يكون لدي تفضيل للبنان لأنه لدي الكثير من الأصدقاء اللبنانيين".