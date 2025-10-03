مدبولي يحذّر من فيضان النيل: دلتا مصر في خطر

حذّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الخميس، من تداعيات فيضان محتمل لمياه نهر النيل نتيجة تصريف كميات أكبر من المعدلات المتوسطة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بما قد يؤثر سلباً على أراضي طرح النهر في محافظتي المنوفية والبحيرة، وسط وغرب دلتا النيل (شمالاً)، مع احتمال غمرها بالمياه. وأبدى مدبولي قلقه من استمرار التوتر في إثيوبيا والسودان، بالتزامن مع المخاطر الحالية للفيضان، موضحاً أن الأراضي الزراعية الواقعة على امتداد مجرى النهر تعد جزءاً لا يتجزأ من القطاع المائي لنهر النيل.

وخلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع للحكومة، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، بدلاً من الإنفاق الكبير على دعم البنزين والكهرباء، معرباً عن أمله في أن تكون الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الأخيرة، ضمن خطة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد أن نحو 60% من الطاقة المستخدمة في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي، مشدداً على أن الدولة تعمل على تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والآمنة، في إطار استراتيجية وطنية لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات واستغلال الموارد بكفاءة. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي "وطني بالأساس ويخدم الاقتصاد القومي".

وفي سياق متصل، كشف مدبولي عن توجه الحكومة لتأسيس شراكة مع إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، من خلال شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية على الأراضي المصرية. كما أعاد التأكيد على أن شركة "إيني" الإيطالية ستضخ استثمارات في مصر بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة لا تزال تتحمل دعماً للمحروقات بقيمة 75 مليار جنيه (حوالي 1.56 مليار دولار) سنوياً، إلى جانب دعم مماثل لقطاع الكهرباء، على الرغم من الزيادات الأخيرة في أسعار بعض المنتجات البترولية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، موضحاً أنها تتضمن ثوابت تتوافق مع الموقف المصري، أبرزها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو ضم الضفة الغربية، إضافة إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى من الطرفين، والبدء في إعادة إعمار القطاع.

وشدد على أن "التحدي يكمن في تفاصيل الخطة"، مؤكداً أن مصر، بصفتها شريكاً رئيسياً، ستعمل على ضمان عدم ضم أي أراضٍ من غزة أو الضفة، مع الدفع نحو وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من غزة. وأوضح أن تطورات الحرب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكدت صحة الموقف المصري الحذر الذي جنّب البلاد أي خطوات تهدد أمنها القومي.

وكانت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي قد وصلت إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، لاستكمال المناقشات حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تحرير أسعار الوقود والطاقة، والمضي قدماً في برنامج الطروحات الحكومية. ووفقاً للزيادة المرتقبة، ستُحرَّر أسعار البنزين والغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، فيما سيستمر الدعم الجزئي للمازوت والسولار المستخدم في النقل وتشغيل الكهرباء وإنتاج الخبز المدعوم.