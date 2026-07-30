مدبولي يتابع هجوم دمياط ويبحث مع الدبيبة خطة للتعاون في الطاقة

- تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تداعيات الهجوم على ميناء دمياط، حيث أظهرت التحقيقات أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مما أدى إلى توقف مؤقت لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، لكن الخدمات عادت إلى طبيعتها. - أكدت وزارة النقل أن ميناء دمياط يعمل بكفاءة كاملة، مع استمرار خدمات الإرشاد والقطر والرباط، مما يضمن انسيابية حركة السفن وتداول البضائع والحاويات. - بحث مدبولي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، مع التركيز على الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والربط الكهربائي، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

في تحرك سريع يعكس أولوية ملف الطاقة على أجندة الحكومة المصرية، تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، تداعيات الهجوم الذي استهدف وحدتي تغويز وتخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط، في وقت بحث فيه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وضع خطة زمنية للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز الطبيعي والاستكشافات البترولية والربط الكهربائي.

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استهل مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، باستعراض نتائج التحقيقات الأولية في حادث الحريق الذي اندلع مساء الأربعاء في سفينتي "إنيرجوس ونتر" (Energos Winter) و"غازلوغ سالم" (GasLog Salem) بميناء دمياط، مؤكداً أن التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية أظهرت أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة، مع استمرار استكمال التحقيقات للوقوف على جميع ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

هجوم المسيرة يوقف استقبال شحنات الغاز مؤقتاً

وأكد رئيس الوزراء أن الخدمات داخل ميناء دمياط استقرت وعادت إلى طبيعتها، مشيراً إلى استمرار العمل بالميناء بكامل طاقته التشغيلية، مع انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن، واستمرار عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات والبضائع والصب الجاف والصب السائل، إلى جانب استقرار خدمات الكهرباء وعدم تأثرها بالحادث.

واستعرض الوزراء المعنيون خلال الاجتماع الجهود التي بُذلت لاحتواء الحريق وإعادة الخدمات إلى طبيعتها، مؤكدين استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية لمتابعة الموقف.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء بعد ساعات من إعلان مصدر رفيع بوزارة البترول توقف أعمال استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز في موقع الحادث مؤقتاً لحين انتهاء أعمال الفحص الفني والمعاينات التي تجريها الجهات المختصة، بينما أكدت الحكومة استمرار انتظام العمل في باقي مرافق ميناء دمياط.

الميناء يستعيد نشاطه والتحقيقات تتواصل

في السياق ذاته، أكدت وزارة النقل استمرار التشغيل الكامل للميناء على مدار 24 ساعة يومياً، مشيرة إلى أن جميع الأرصفة والمحطات تعمل بكفاءة كاملة، مع استمرار خدمات الإرشاد والقطر والرباط، بما يضمن انسيابية حركة السفن وتقليل زمن بقائها داخل الميناء.

وأضافت الوزارة أن حركة تداول البضائع والحاويات والصادرات والواردات لم تتأثر، وأن الميناء يواصل استقبال السفن وفق الجداول الزمنية المقررة، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وفي سياق متصل، استقبل مدبولي، بمقر الحكومة في العلمين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، في لقاء ركز بصورة أساسية على تعزيز التعاون الاقتصادي، ولا سيما في قطاع الطاقة.

خطة مصرية ليبية لتوسيع التعاون في قطاع الطاقة

أكد رئيس الوزراء تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع ليبيا في مجالات الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية والاستكشافات البترولية، إلى جانب دعم مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مشدداً على أهمية وضع خطة زمنية واضحة للتنسيق بين الجهات التنفيذية في البلدين لتنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولي إلى أن مصر تمضي في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها السعودية وليبيا، بما يدعم تبادل الطاقة بين الدول العربية، كما طرح فرصاً للتعاون في مجال إنتاج الأسمدة اعتماداً على تكامل الموارد والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، خاصة في قطاع الطاقة، معرباً عن رغبة ليبيا في زيادة الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والإعمار داخل ليبيا.

ودعا الدبيبة إلى تعزيز التعاون في مجالات المنتجات البترولية والتكرير والغاز الطبيعي والاستكشافات، واقترح تنظيم منتدى مشترك للشركات المصرية والليبية، إلى جانب إقامة معرض اقتصادي لعرض فرص الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

موقف هجوم دمياط في مصر بين نظرية الحسد والمسيرات المجهولة

شهد اللقاء مناقشات بين وزراء ومسؤولي الجانبين حول آليات تسريع التعاون في ملفات الطاقة، حيث استعرض وزير الكهرباء محمود عصمت تطورات مشروعات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة، فيما تناول وزير البترول كريم بدوي مجالات التعاون القائمة مع ليبيا، خاصة في قطاع الغاز الطبيعي، بينما عرض رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مسعود سليمان مقترحات لتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والاستكشافات وإنتاج الأسمدة.

يأتي تكثيف الاتصالات المصرية الليبية في قطاع الطاقة في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز أمن إمداداتها من الغاز، وزيادة التعاون الإقليمي في مجالات الإنتاج والاستكشاف والربط الكهربائي، بالتوازي مع جهودها للحفاظ على استقرار البنية التحتية للطاقة بعد الهجوم الذي استهدف منشآت ميناء دمياط، والذي أعاد ملف أمن منشآت الطاقة في شرق المتوسط إلى واجهة الاهتمام الرسمي.