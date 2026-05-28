مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى منذ عامين

- شهدت الولايات المتحدة انخفاضًا في مخزونات النفط الخام والبنزين والديزل وزيت التدفئة، حيث وصلت مخزونات الديزل وزيت التدفئة إلى أدنى مستوى منذ مايو 2003، مما يعكس زيادة السحب نتيجة ارتفاع نشاط المصافي والطلب. - ارتفع استهلاك الخام في المصافي إلى 17 مليون برميل يوميًا، مع زيادة معدلات التشغيل إلى 94.5%، وارتفاع إنتاج البنزين إلى 9.9 ملايين برميل يوميًا، مما يعكس نشاطًا قويًا في قطاع التكرير. - انخفضت واردات النفط الخام إلى 5.2 ملايين برميل يوميًا، مع توقف واردات النفط العراقي، مما يشير إلى استمرار الضغوط على السوق النفطية الأمريكية.

تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ومشتقات مثل الديزل وزيت التدفئة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط مخزونات الديزل وزيت التدفئة إلى أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2003، وتراجع مخزونات الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى منذ إبريل/نيسان 2024، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة اليوم الخميس.

وجاءت هذه التراجعات في إشارة إلى زيادة السحب من الإمدادات، مع ارتفاع نشاط المصافي والطلب على بعض المنتجات النفطية، في وقت انخفضت فيه أيضاً واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي إلى صفر، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.

تراجع مخزونات الخام

وأظهرت البيانات أن مخزونات الخام التجارية، باستثناء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، انخفضت بمقدار 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 22 مايو/أيار، لتصل إلى 441.7 مليون برميل. وجاء هذا التراجع أقل من توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم، والذين رجحوا انخفاضا أكبر بنحو 4.14 ملايين برميل. وذكرت الإدارة أن المخزونات التجارية أصبحت أقل بنحو 2% من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام.

وفي مركز التسليم في" كاشنغ" بأوكلاهوما، هبطت مخزونات الخام بمقدار 2.79 مليون برميل، في مؤشر إضافي على تشدد الإمدادات في أحد أهم مراكز تخزين النفط وتسعير العقود الأميركية.

نشاط قوي للمصافي

كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بمقدار 652 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، ليبلغ متوسط مدخلات المصافي 17 مليون برميل يومياً. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي إلى 94.5% من طاقتها التشغيلية، مع زيادة إنتاج البنزين إلى متوسط 9.9 ملايين برميل يومياً، وارتفاع إنتاج نواتج التقطير إلى 5.1 ملايين برميل يومياً.

هبوط مخزونات الوقود

ولم يقتصر السحب على النفط الخام، إذ تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل إلى 211.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.41 مليون برميل. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين باتت أقل بنحو 6% من متوسط السنوات الخمس لهذا الوقت من العام، مع انخفاض مخزونات البنزين الجاهز ومكونات الخلط على حد سواء.

كما انخفضت مخزونات الديزل وزيت التدفئة بمقدار 2.1 مليون برميل، لتصل إلى 100.8 مليون برميل، وهو تراجع يفوق ضعف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بنحو 1.02 مليون برميل. وبحسب بيانات الإدارة، أصبحت هذه المخزونات أقل بنحو 11% من متوسط السنوات الخمس، وهبطت إلى أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2003.

واردات العراق صفرية

وفي جانب الواردات، قالت إدارة معلومات الطاقة إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بلغت في المتوسط 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بانخفاض 804 آلاف برميل يومياً عن الأسبوع السابق. أما متوسط واردات الخام خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، فبلغ نحو 5.7 ملايين برميل يومياً، أي أقل بـ7.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي هبطت إلى صفر خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، في تطور لافت داخل خريطة واردات الخام الأميركية، خصوصاً مع استمرار اضطراب أسواق الطاقة العالمية.

الاحتياطي الاستراتيجي يتراجع

وفي الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ إبريل/نيسان 2024، ما يضيف مؤشراً آخر على استمرار السحب من المخزون الحكومي في ظل ضغوط السوق. أما على مستوى الطلب، فبلغ إجمالي المنتجات النفطية الموردة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة 20.2 مليون برميل يومياً في المتوسط، بزيادة 1.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.