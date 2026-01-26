مخزونات الغاز في ألمانيا الأدنى في 5 سنوات

- تواجه ألمانيا تحديات كبيرة بسبب انخفاض مستويات الغاز في مستودعات التخزين إلى أقل من 40%، مما يثير القلق بشأن تلبية الطلب المتزايد خلال الشتاء البارد. - تؤكد الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات أن الوضع لا يشكل تهديداً فورياً، لكن هناك دعوات لإعادة الدعم الحكومي وتحديد أهداف ملزمة للتخزين بسبب قلة عمليات إعادة التعبئة. - المخاطر تشمل ارتفاع أسعار الغاز على المدى القصير إذا استمر الطقس البارد، مما يزيد من صعوبة إعادة ملء المستودعات لفصل الشتاء القادم.

يبدو أنّ البرد القارس وموجات الثلوج التي تخيّم على ألمانيا هذا العام ستشغل السلطات المعنية، مع إعلان انخفاض مستويات الغاز إلى ما دون 40% في مستودعات التخزين، وهو ما لم تشهده ألمانيا في منتصف فصل الشتاء منذ خمس سنوات، إذ تفيد بيانات الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات أن مستوى الامتلاء بلغ حتّى يوم السبت الماضي، 38.1% فقط، أي ما يعادل 96 جيغاواطاً/ساعة.

وفي رد على استفسار صحيفة برلينرتسايتونغ نُشر اليوم الاثنين، أوضحت شركة يونيبورالتي، المشغلة لمستودعات تخزين الغاز أنه إذا انخفض مستوى الامتلاء عن 50% سينخفض الضغط، ما يؤدي إلى انخفاض فعلي في سعة التخزين، وبالتالي إمكانية تزويد كميات أقل من الغاز. ويعتمد مدى هذا التأثير على نوع المرفق، إذ يكون نظام التخزين في بعض المستودعات قائماً على أحجار مسامية. كذلك، كلما انخفض مستوى التخزين، تصبح السعة التقنية محدودة، وهذا يشكل مصدر قلق خلال أيام الشتاء شديدة البرودة التي تشهد طلباً مرتفعاً.

ووفقاً للإحصاءات الحالية، من المتوقع أن تستهلك ألمانيا ما مجموعه 903,900 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً. وفي ظل الحديث عن أهمية إعادة الدعم الحكومي وتحديد أهداف ملزمة للتخزين، تفيد تقارير اقتصادية أن النقص في المخزونات لا يعني بالضرورة حدوث نقص مفاجئ في الغاز أو انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل. وقد أكدت الوكالة الفيدرالية الألمانية للشبكات ذلك، مشيرة إلى أن الكميات المحدودة حالياً لن تؤثر مباشرة على ضغط الغاز في شبكات النقل، وأنها تُدار بأمان واستقرار في جميع الأوقات.

وأوضحت صحيفة برلينرتسايتونغ أن الوكالة تقرّ بإمكانية إجراء تحسينات أو إعادة توزيع أحجام الغاز خلال ذروة الطلب، كما نقلت عن متحدث باسم الوكالة أنّ احتياطيات التخزين الكافية "ضرورية للغاية"، ورغم أنّه من الطبيعي أن تفرغ مرافق التخزين في فصل الشتاء، إلّا أنّ غير المعتاد هو قلة عمليات إعادة التعبئة في الوقت الحالي. وتشير التحليلات إلى أن هناك مشكلة هيكلية في هذا الأمر، إذ تعتمد الحكومة الألمانية على السوق، وكانت فروقات الأسعار بين الصيف والشتاء ضئيلة مؤخراً، ما أدى إلى حجز العديد من مرافق التخزين جزئياً فقط.

وأمام النقاش المتكرّر من الناحيتين السياسية والاقتصادية بشأن مستوى تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا وتفعيل الإنذار المبكر لخطة الطوارئ الخاصة بالغاز، تنطوي المخاطر غير المباشرة حالياً على أنه إذا استمر الطقس البارد وانخفضت مستويات التخزين، فقد تحدث ارتفاعات حادة في الأسعار على المدى القصير. وليس ذلك بسبب نقص الإمدادات، بل بسبب ارتفاع تكلفة الشراء في السوق الفورية. علاوة على ذلك، كلما انخفضت مستويات التخزين الآن، زادت صعوبة إعادة ملئها لفصل الشتاء القادم، إذ ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% خلال الشهر الحالي.

تجدر الإشارة إلى أنه في ألمانيا يمكن تخزين ما مجموعه 251,444 تيراواطاً/ساعة من الغاز، كما أنّ هناك حداً ثابتاً للكمية المسموح بسحبها من مرافق التخزين أو إضافتها إليها. وحالياً، الحد الأقصى المتفق عليه لسحب الغاز هو 7,087 تيراواطاً/ساعة، والحد الأقصى للإضافة هو 4,258 تيراواطاً/ساعة يومياً، علماً أن هناك 40 موقعاً لتخزين الغاز في ألمانيا، أهمها في ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا، إضافة إلى نقاط تخزين صغيرة الحجم في ولايات مثل سارلاند وسكسونيا وهامبورغ.