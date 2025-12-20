مخاوف من توقف الملاحة في ميناء عدن

- تسود مخاوف في اليمن من توقف ميناء عدن عن الملاحة بسبب شائعات عن قرار سعودي بإيقاف تصاريح السفن، وسط توترات في حضرموت بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. - مصادر رسمية تنفي توقف إصدار التصاريح، مؤكدة استمرار الملاحة بشكل طبيعي، بينما تُعتبر الشائعات رسائل تحذيرية للضغط على المجلس الانتقالي لسحب قواته. - وزير الإعلام اليمني يؤكد تواصل الحكومة مع السعودية، التي نفت صحة الشائعات، مشيرة إلى استمرار الإجراءات المعتادة وإصدار تصاريح جديدة.

تسود مخاوف واسعة في اليمن من توقف ميناء عدن عن الملاحة بعد أنباء عن قرار سعودي بإيقاف تصاريح السفن التجارية المتجهة إلى الميناء، في ظل توترات تشهدها مناطق شرقي اليمن، على إثر سيطرة القوات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة حضرموت الاستراتيجية الغنية بالنفط، الأمر الذي أثار حفيظة السعودية الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، ومطالبتها لهذه القوات بمغادرة حضرموت والمواقع والمناطق التي سيطرت عليها.

وفي الوقت الذي نفى مصدر مسؤول في ميناء عدن لـ"العربي الجديد"، أن يكون هناك أي توقف لإصدار تصاريح مرور السفن من قبل السعودية، مؤكداً أن الميناء مستمر في استقبال السفن حيث تسير الملاحة في الميناء بشكل طبيعي بخلاف ما يتم تداوله؛ تحدثت مصادر مطلعة أن تسريب مثل هذه الأخبار عن توقف إصدار تصاريح مرور السفن لميناء عدن، وقبلها توقف الملاحة الجوية في مطار عدن وعودتها بعد ذلك، بمقابل إيقافها بمطار سيئون حيث لا يزال مغلقاً منذ نحو أسبوع، ليست مجرد إشاعات كما يتداول البعض، بل رسائل تحذيرية مقصودة للضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي لسحب قواته من حضرموت والمهرة.

‏وبحسب منشور كتبه في موقع إكس، الأربعاء الماضي، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية "سبأ"، قال معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دولياً والتي يوجد رئيسها وأغلب وزرائها في الرياض بسبب الأحداث الأخيرة، إنه "تم التواصل المباشر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للاستفسار حول ما يثار، وقد أكدوا بشكل واضح وقاطع أن هذه الأنباء غير صحيحة بالمطلق، وأن الإجراءات المعمول بها مستمرة دون أي تغيير، وأخرها إصدار عدد من التصاريح خلال 48 ساعة الماضية".

وتخضع السفن التجارية المتجهة إلى اليمن بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها والناتجة عن الصراع الدائر في البلاد منذ العام 2015، لنقاط تفتيش بحرية وإجراءات واسعة لمنحها تصاريح العبور، حيث تخضع السفن والبواخر التجارية المتجهة إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين للتفتيش في جيبوتي بإشراف لجنة تابعة للأمم المتحدة، في حين تحتاج السفن والبواخر المتجهة إلى ميناء عدن إلى الحصول على تصاريح خاصة من السلطات السعودية في ميناء جدة.

في السياق، أكد رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية أبو بكر باعبيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الوضع طبيعي في ميناء عدن حيث تسير الملاحة بشكل معتاد من دون وجود أي إجراءات لإيقاف تصاريح مرور السفن.