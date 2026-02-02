مخاوف من تعثر انعقاد الكونغرس بسبب الطقس… والإغلاق مستمر لأيام

- تواجه واشنطن تحديات بسبب الإغلاق الحكومي الجزئي، مع عوائق لوجستية ناتجة عن الأحوال الجوية السيئة التي تعرقل عودة النواب، مما يهدد بتعطيل انعقاد مجلس النواب في الموعد المحدد. - يسعى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لطمأنة الجميع بوجود الأصوات اللازمة لإنهاء الإغلاق، مع التركيز على إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك، رغم استمرار مشاكل النقل. - يختلف الوضع عن الإغلاق السابق، حيث يسعى المشرعون لتجنب تعطيل العمليات الحكومية، مع استبعاد وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق والتركيز على تمويل وزارات أخرى.

يتصاعد القلق في واشنطن من أن يتحول الإغلاق الحكومي الجزئي إلى أزمة أطول مما يتوقعه قادة الكونغرس، ليس بسبب السياسة وحدها هذه المرة، بل بفعل "العائق اللوجستي" الذي فرضته الأحوال المناخية. فمع استمرار اضطرابات النقل وإلغاء رحلات كثيرة بعد العاصفة الثلجية التي ضربت جنوب شرق الولايات المتحدة، تبدو عودة النواب إلى العاصمة قبل الاثنين شبه مستحيلة، ما يهدد بتعطيل انعقاد مجلس النواب في الموعد المفترض، ويضع جدول إنهاء الإغلاق أمام اختبار صعب: كيف يمكن جمع الأصوات وتمرير التمويل إذا كان الطريق إلى قاعة التصويت نفسها مغلقا بالطقس.

وحاول رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون التقليل من هذا الهاجس، وقال اليوم الأحد إنه "يعتقد أن لديه الأصوات اللازمة من الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة في غضون أيام، وأن المجلس سيناقش إصلاحات قوانين الهجرة والجمارك لأسبوعين بعد ذلك".

وصرح جونسون لبرنامج "ميت ذا برس" على شبكة (أن.بي.سي) "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك على الأقل بحلول يوم الثلاثاء". وأضاف: "نواجه تحديا لوجستيا يتمثل في استدعاء الجميع لعقد جلسات". ولا تزال مشاكل النقل متواصلة في أعقاب عاصفة ثلجية أثرت على السفر في جنوب شرق الولايات المتحدة.

لكنه عاد في ما بعد وقال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه "ما زالت هناك أيام قليلة متبقية على التصويت على حزمة تمويل حكومي"، ما يعني أن الإغلاق الجزئي الفيدرالي سيستمر خلال الأسبوع، في ظل الجدل القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن كبح عمليات إنفاذ قوانين الهجرة الواسعة التي تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة، قد دخلت ليلة أول أمس الجمعة في شلل مالي جزئي حيث لم يتمكن الكونغرس من الموافقة على اتفاق لمواصلة تمويل مجموعة واسعة من العمليات. وسط رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين أخيراً برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

ويحرص المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون على التأكد من ألا يؤدي النقاش حول إنفاذ قوانين الهجرة إلى تعطيل العمليات الحكومية الأخرى. ويختلف هذا الوضع عما حدث في الخريف الماضي حين تمسك كل جانب بمواقفه في نزاع حول الرعاية الصحية مما أدى إلى إغلاق حكومي استمر 43 يوما، وهي أطول فترة على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة تسببت في خسائر بنحو 11 مليار دولار للاقتصاد الأميركي.

ويستبعد الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق الأوسع نطاقا. وسيتيح ذلك للمشرعين الموافقة على تمويل هيئات مثل وزارتي الدفاع والعمل، في حين تجري دراسة فرض قواعد جديدة على موظفي الهجرة الاتحاديين وسط غضب متصاعد عقب مقتل مواطنين أميركيين اثنين بالرصاص في منيابوليس.

وقال جونسون، الذي يتمتع حزبه الجمهوري بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إنهم "يعتزمون تمويل جميع الوكالات باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول يوم الثلاثاء". وأضاف: "بعد ذلك سنخوض مفاوضات بنية حسنة لأسبوعين للتوصل إلى حل".

ويتضمن مشروع القانون إجراء مؤقتا لمدة أسبوعين لتمويل وزارة الأمن الداخلي، لكن التشريع المتعلق بتمويل الوزارة طوال العام معلق في انتظار التوصل إلى اتفاق بشأن تغييرات في ممارسات إدارة الهجرة والجمارك.

ويطالب الديمقراطيون بإصلاحات مثل إلزام عناصر الهجرة بتركيب كاميرات على ستراتهم وإنهاء دورياتهم المتنقلة وعدم تغطية وجوههم.