تظهر أرقام بنوك وشركات مالية أميركية أن عمالقة التكنولوجيا أصبحوا الأكثر استدانة في سوق السندات والأوراق المالية الأميركية بهدف تمويل التوسع الهائل في استثمارات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يطرح من جديد أسئلة كثيرة حول قدرتهم على سداد تلك القروض وفوائدها إذا لم يتحقق العائد المرجو من مشروعاتهم الضخمة.

وقد أصبحت شركات التكنولوجيا الكبرى هي المهيمن الرئيسي على سوق الاقتراض، وهو موقع كان عادة من نصيب البنوك وشركات المرافق التي تمول مشروعات تحتاج إلى تدفقات نقدية عالية في البداية لكن عائدها يكون مضمونا لدى بدء عملها، مثل محطات الطاقة ومزارع الرياح ومشروعات البنية التحتية. ما يزيد الشكوك في حالة عمالقة التكنولوجيا هو أن الذكاء الاصطناعي لم يحقق أرباحه حتى الآن ومن ثم يتصاعد التخوف من حدوث فقاعة نتيجة سيطرة نشاطه على السوق المالية.

وحسب تقرير لمجموعة أبولو غلوبال مانجمنت، فإن عمالقة مثل ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت وأوراكل التي تبني مراكز بيانات هائلة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، ستمثل نصف أكبر عشرة مقترضين في سوق السندات الأميركية للشركات ذات الدرجة الاستثمارية. وحتى الآن، كان كبار المقترضين في جدول الترتيب في الغالب من البنوك الكبرى وشركات الاتصالات، ما يعني أن مستثمري الائتمان كانوا إلى حد كبير محصّنين من الصدمات في سوق الأسهم التي تهيمن عليها شركات التكنولوجيا. وقد تزايد قلق المستثمرين من أن الفجوة بين الإنفاق الرأسمالي المتسارع على الذكاء الاصطناعي والعوائد التي يحققها قد ترقى إلى فقاعة تنفجر في نهاية المطاف، لتصيب كلاً من الأسهم وسوق الائتمان.

كما يخشى المتعاملون في السوق الأميركية من أن يكون التعرض للذكاء الاصطناعي أكبر مما يبدو للوهلة الأولى، لأن طفرة الاستثمار عززت أيضاً الطلب في قطاعات مرتبطة مثل مرافق الكهرباء ومراكز البيانات وشركات تصنيع الرقائق.

ويشير تقرير لبنك جي بي مورغان إلى إن قطاع الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بات يشكّل الآن 14.5% من مؤشر البنك للسيولة، وهو معيار لسوق السندات الأميركية ذات الدرجة الاستثمارية البالغة قرابة 10 تريليونات دولار، وهي حصة أكبر من تلك التي تمثلها البنوك.

وحسب تقرير لوكالة موديز، أصدرت شركات التكنولوجيا سندات شركات بقيمة قياسية بلغت 108.7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025. وهذا أكبر إجمالي لأي ربع سنة، ويعادل تقريباً ضعف ما صدر في الأشهر الثلاثة السابقة. ويتواصل هذا الاتجاه في عام 2026، إذ جرى إصدار نحو 15.5 مليار دولار من السندات في أول أسبوعين فقط من العام.

سندات الشركات

والسند هو شكل من أشكال الديون تصدره الشركات أو الحكومات لجمع مبالغ كبيرة من المال، عادة من بنوك استثمارية أو شركات أسهم خاصة، على أن يُسدَّد مع الفائدة. وقد استُخدمت السندات تاريخياً لتمويل مشاريع بنية تحتية كبرى مثل محطات توليد الطاقة، وعمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، أو مزارع الرياح البحرية، وهي مشاريع تتطلب تكاليف أولية كبيرة ومن المتوقع أن تولد إيرادات على مدى سنين طويلة. وبعد إصدار السند، يمكن شراؤه أو بيعه أو تجميعه ضمن منتجات ديون أخرى، وقد ينتهي به المطاف في محافظ استثمارية غير مرتبطة مباشرة، مثل صناديق التقاعد.

وتُظهر بيانات "موديز" أن شركات صناعة السيارات والمرافق العامة وغيرها من ركائز الصناعة الثقيلة كانت تاريخياً أكبر مُصدري سندات الشركات. ويشير محللون أميركيون إلى أنه في المراحل السابقة للطفرات التكنولوجية مثل فورة "الدوت كوم" في نهاية تسعينيات القرن الماضي، لم تكن الشركات بحاجة إلى إنفاق قريب من هذه المستويات على البنية التحتية لمشروعاتها، وقد تبخر الكثير منها مع انفجار فقاعة "الدوت كوم".

وتقدّر مورغان ستانلي أن تجمع عمالقة التكنولوجيا والشركات المرتبطة بها سيقترض ما يصل إلى 400 مليار دولار من سوق السندات الأميركية عالية الجودة في عام 2026، وهي زيادة حادة مقارنة بـ170 مليار دولار العام الماضي و44 مليار دولار فقط في عام 2024.

وفي الوقت الراهن، يشعر المستثمرون بالاطمئنان بفعل أرقام التدفقات النقدية اللافتة التي تحققها كبرى شركات التكنولوجيا. فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، بنت تلك الشركات، بما في ذلك غوغل ومايكروسوفت وميتا وأمازون وآبل، ما يمكن اعتباره من أكثر نماذج الأعمال ربحية في التاريخ. ففي الربع الثالث، حققت غوغل إيرادات تجاوزت بقليل 100 مليار دولار، بهامش ربح يزيد على 30%. وتبلغ القيمة السوقية لهذه الشركات الخمس حوالي تريليون دولار، كما تكتسب شركات ناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا وبرودكوم وTSMC التايوانية لصناعة الرقائق، زخما سوقيا بمرور الوقت. لكن بعض الاقتصاديين ومحللي الأعمال يقولون إن السندات الجديدة الضخمة تنشر المخاطر في أنحاء الاقتصاد، مع إنفاق مئات المليارات على تكنولوجيا لم تتضح بعد قدرتها على تحقيق أرباح.

وفي نظر كثيرين، يبدو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمرافق المرتبطة به سباقاً بلا نهاية، حيث تسعى شركات التكنولوجيا لتقديم جديد كل يوم، ومعه تضطر لمزيد من الاقتراض الذي قد يصبح ديوناً أكثر من قدرتها على التحمل ومن عائدات مشروعها على السداد. وفي العام الماضي، أشارت غوغل ومايكروسوفت وأمازون وميتا إلى أنها تخطط مجتمعة لإنفاق أكثر من 300 مليار دولار على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في عام 2025 وحده.

وتعد شركة أوراكل للحوسبة نموذجاً للاقتراض الذي يقلق الأسواق في سعيها لكي تصبح المزود الأول لمراكز البيانات للذكاء الاصطناعي، فقد اقترضت عن طريق السندات ما يصل إلى 26 مليار دولار في العام الماضي، وفي سبتمبر/أيلول الماضي كشفت عن صفقة بقيمة 300 مليار دولار مع "أوبن إيه آي"، ما أدى إلى قفزة فورية بنسبة 36% في سعر سهمها، جعلت مؤسسها لاري إليسون لفترة وجيزة أغنى رجل في العالم. لكن الأسابيع التالية شهدت تزايد الشكوك في مدى شفافية أوراكل في الإفصاح عن حجم ديونها فتراجع سعر سهمها بنسبة 45% عن ذروته في سبتمبر.

الصورة كما تبدو، أن عمالقة التكنولوجيا يلجأون لتمويل التوسع عبر طرح السندات، بدلا من الاستدانة من البنوك، وحين يفعلون ذلك فإنهم يلجأون إلى تأسيس فروع لشركات شبه مستقلة (مراكز البيانات مثلا) حتى لا يؤثر حجم الاقتراض على أسعار أسهم الشركات الأصلية، لكن المخاوف تتعلق بمدى قدرة الشركات على ضمان تدفقات نقدية مستقبلا من مشروعات الذكاء الاصطناعي تسمح لها بسداد كل هذه القروض.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز فقد كشفت في ديسمبر الماضي، عن تحويل شركات التكنولوجيا العملاقة أكثر من "120 مليار دولار" من إنفاق مراكز البيانات خارج ميزانياتها العمومية باستخدام شركات قابضة ذات غرض خاص تعرف باسم (SPVs) ممولة من مستثمري وول ستريت، ما زاد المخاوف بشأن المخاطر المالية الناتجة من رهانها الضخم على الذكاء الاصطناعي.

وقادت "ميتا"، وشركة "xAI" التابعة لإيلون ماسك، و"أوراكل"، ومشغّل مراكز البيانات "كورويف" هذا التوجه، من خلال صفقات تمويل معقدة تهدف إلى حماية شركاتها من الاقتراض الكبير اللازم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.