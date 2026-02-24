مخاوف حرب أميركية - إيرانية ترفع تكاليف الشحن

- ارتفعت تكلفة شحن النفط بشكل كبير، حيث تضاعفت تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة جدًا لنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين ثلاث مرات، مدفوعة بزيادة صادرات النفط من الشرق الأوسط وزيادة الطلب الهندي. - تواجه الملاحة في خليج عمان ومضيق هرمز مخاطر متزايدة بسبب التوترات العسكرية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وتعطيل النشاط في مضيق هرمز، مع تقارير عن التشويش على أنظمة تحديد المواقع. - برزت "سينوكور" الكورية الجنوبية كمشترٍ رئيسي لناقلات VLCC، مما قلّص المعروض ورفع الأسعار، وقد يؤثر ارتفاع تكاليف الشحن على ربحية المصافي والطلب المستقبلي.

ارتفعت تكلفة شحن النفط إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات، مدفوعة بموجة من صادرات الخام من الشرق الأوسط، في وقت يسارع فيه المتداولون إلى حجز الناقلات تحسباً لاحتمال اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وفقاً لمصادر في القطاع. وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن تكلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة جداً (VLCC) لنقل ما يصل إلى مليوني برميل من الشرق الأوسط إلى الصين تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ بداية العام، لتتجاوز 170 ألف دولار يومياً يوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2020.

كما تجاوزت صادرات الخام من الشرق الأوسط في فبراير/شباط 19 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان 2020، بحسب بيانات شركة تحليلات الشحن "كبلر"، بقيادة السعودية والإمارات وإيران، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الهندي بعد خفض وارداتها من روسيا. وقالت جون غوه، كبيرة المحللين في شركة "سبارتا كوموديتيز": "شهدت أسعار شحن ناقلات النفط العملاقة جداً عدداً من المحركات الأساسية الإيجابية، بدءاً من انتقال شحنات فنزويلا إلى قنوات شحن قانونية بدلاً من أسطول الظل، وزيادة إنتاج "أوبك+"، وصولاً إلى طلب قوي من المصافي، لا سيما في الهند التي تحولت من البراميل الروسية إلى براميل الشرق الأوسط". وأضافت أن أسواق سويزماكس وأفراماكس ستتلقى قريباً تأثيرات انتقالية في سوق الشحن النفطي، في إشارة إلى ناقلات الخام وزيت الوقود الأصغر حجماً مقارنة بناقلات VLCC.

تركيز على أقساط تأمين مخاطر الحرب

قد ترتفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إذا أقدمت واشنطن على توجيه ضربة لإيران، وردّت طهران عبر تعطيل النشاط في مضيق هرمز الحيوي، وهو نقطة اختناق رئيسية لصادرات نفط الخليج، ما سيضيف أعباء إضافية على تكاليف الشحن. وقال وسيط الشحن "كلاركسونز" في مذكرة إن "أسعار الشحن الفوري لناقلات VLCC لا تحتاج إلى اختفاء البراميل كي ترتفع"، مشيراً إلى إمكانية إعادة تسعيرها سريعاً بناءً على المخاطر المتصورة، سواء عبر ارتفاع أقساط مخاطر الحرب، أو مطالبة الملاك بتعويضات للإبحار إلى المنطقة، أو تسريع المستأجرين حجوزاتهم لتقليل عدم اليقين في الجداول الزمنية.

وفي السياق نفسه، ذكرت مجموعة "درياد غلوبال" لإدارة مخاطر الأمن البحري أن الملاحة التجارية في خليج عمان ومضيق هرمز تواجه مخاطر متزايدة من التشويش على أنظمة تحديد المواقع (GPS) وانتحال إشارات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، على خلفية المناورات العسكرية الإيرانية الجارية. كما تقلص الأسطول العالمي من الناقلات نتيجة بيع مئات السفن الأقدم إلى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي يتمتع بتغطية تأمينية غير واضحة، ويشارك في نقل النفط الخاضع للعقوبات من إيران وروسيا. وأشارت مصادر في السوق إلى أن شركات النفط الكبرى لن تستخدم هذه السفن، ما يضيّق توافر الناقلات إلى حين انضمام سفن جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سينوكور أكبر مشغل لناقلات VLCC

في موازاة ذلك، برزت مجموعة الشحن الكورية الجنوبية "سينوكور" مشترياً رئيسياً لناقلات VLCC، ما قلّص المعروض من هذه السفن في السوق المفتوحة، ومكّن الملاك من رفع الأسعار لعقود الإيجار القياسية لمدة 30 يوماً. وتسيطر الشركة حالياً على نحو 78 ناقلة VLCC في سوق الإيجار الفوري اليومي، وفق تقديرات ثلاثة وسطاء ومسؤولين في قطاع الشحن. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما لا يقل عن 88 سفينة خلال الربع الحالي، ما قد يرفع إجمالي أسطولها إلى أكثر من 100 سفينة، وربما إلى 120–130 سفينة.

وذكرت شركة "سيغنال غروب" لتحليلات الشحن أنه عند مستوى 88 سفينة، ستصبح "سينوكور" أكبر مشغل تجاري في قطاع ناقلات VLCC، بحصة تقارب 24% من أسطول التداول الفوري، ونحو 12% من إجمالي الأسطول العالمي، وهو مستوى غير مسبوق من التركّز لكيان واحد في هذا السوق. وتتوقع مصادر السوق استمرار قوة سوق ناقلات VLCC، بما يسمح للمشغلين بفرض أسعار أعلى. غير أن جون غوه حذّرت من أن ارتفاع تكاليف الشحن قد يؤثر في مرحلة لاحقة على ربحية المصافي، ما قد يشكل دافعاً لتراجع الطلب على الناقلات.

(رويترز)