مخاوف تجدد الحرب في المنطقة تضغط بشدة على الأسواق العالمية

- شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الأسهم بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على استقرار إمدادات الطاقة وأسهم شركات التكنولوجيا. - ارتفعت أسعار النفط والمعادن النفيسة نتيجة التصعيد العسكري، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياتهما، وارتفعت أسعار الذهب بسبب المخاوف من التضخم. - تأثرت قطاعات الطيران والعملات بالتوترات، حيث أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية بتجنب الأجواء الإيرانية، وشهد الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي.

ضغطت مخاوف تجدد الحرب في المنطقة بشدة على الأسواق العالمية، سواء الأسهم أو الطاقة والمعادن، وأعادت المخاطر الجيوسياسية الغموض والقلق بين المستثمرين وأسواق المال، وارتفع مستوى التهديد في مضيق هرمز إلى "شديد" وسط تجدد التوتر والعمليات العسكرية بين أميركا وإيران، وتراجعت أسعار الأسهم الرئيسية حول العالم اليوم الأربعاء بعدما أثار تجدد التوتر في الشرق الأوسط قلق المستثمرين، في حين تباين أداء ​أسهم شركات التكنولوجيا في وقت تعكف فيه الأسواق على ‌تقييم مدى قدرة القطاع على مواصلة موجة الارتفاع التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.

وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن انتهاء مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب مع إيران مخاوف الأسواق وأعادت إليها القلق من عودة أجواء الحرب والتوترات في المنطقة الحيوية لإمدادات الطاقة العالمية. وقال ترامب خلال مشاركته في قمة الناتو في أنقرة اليوم الأربعاء، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران "انتهت"، مضيفاً أنه لا يرغب في التعامل مع طهران التي وصف قادتها ‌بأنهم "مرضى".

وجاءت تصريحات ترامب بعد اعتداءات إيرانية أمس على ناقلتي نفط وغاز مسال قرب مضيق هرمز، رد عليها الجيش الأميركي بتنفيذ ضربات على مواقع إيرانية قريبة من المضيق، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات على قواعد عسكرية إميركية في البحرين والكويت.

وعقب تصريحات ترامب مباشرة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6%، مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين، وسط مخاوف إزاء إمدادات النفط والغاز من المنطقة. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 ‌دولارات أو 5.15%، لتصل إلى 77.98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 08.32 بتوقيت غرينتش. كذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.70 دولارات أو 5.25%، ليصل إلى 74.14 دولاراً للبرميل. ووصل المؤشران بذلك إلى أعلى مستوى منذ 23 يونيو/ حزيران.

اقتصاد دولي الإنفاق الدفاعي لأعضاء حلف الناتو يتجاوز 1.8 تريليون دولار في 2026

وفي أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياتها في نحو أسبوع ، وسط تجدّد المخاوف المرتبطة بالتضخم في ظل الضربات الأميركية والإيرانية الجديدة، التي حدّت كذلك من مكاسب المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4128.28 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.44 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو/ تموز. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.4% إلى 4138.80 دولاراً.

وفي أسواق العملات، انخفض الدولار قليلاً اليوم الأربعاء، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي بعدما رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات، 0.2% إلى 100.97، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ الثاني من يوليو/ تموز.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، بعدما أثار تجدد التوتر في المنطقة قلق المستثمرين، فيما تباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا في وقت تعكف فيه الأسواق على ‌تقييم مدى قدرة القطاع على مواصلة موجة الارتفاع التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 642.22 نقطة بحلول الساعة 07.16 بتوقيت غرينتش.

كذلك أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، عند أدنى مستوياته في نحو أربعة أسابيع، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا عقب الخسائر الحادة التي تكبدها المؤشر ناسداك ‌الليلة الماضية. وانخفض المؤشر نيكي 2.11% إلى 66819.05 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 12 يونيو/ حزيران. وانخفض المؤشر للجلسة الثالثة على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.37% إلى 4006.43 نقطة.

وفي قطاع السفر، قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه ينبغي لشركات الطيران عدم تسيير رحلات في المجالات الجوية لإيران والعراق ولبنان، في ظل التوترات المستمرة واحتمالية وقوع المزيد من العمليات العسكرية بعدما تبادلت الولايات المتحدة وإيران شن الهجمات من جديد.

اقتصاد دولي من هرمز إلى بنما: تعرف على رسوم العبور بأهم الممرات المائية العالمية

وأوضحت الوكالة أن نشرتها الخاصة بأجواء إيران والعراق ولبنان ستظل سارية حتى 31 أغسطس/ آب. وأوضحت الوكالة أنها سحبت نشرتها السابقة التي كانت تطلب كذلك من شركات الطيران توخي الحذر عند التحليق في المجال الجوي للبحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وعُمان والإمارات والسعودية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الوكالة ستصدر تحذيراً جديداً لتلك الدول.

(رويترز، العربي الجديد)