- شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا حادًا إلى أقل من 90 ألف دولار، مما أدى إلى محو مكاسبها السنوية وتراجع معنويات المتداولين، مع زيادة الطلب على خيارات الحماية من الانخفاض. - تواجه الشركات التي استثمرت بكثافة في البيتكوين ضغوطًا لبيع أصولها، مما يزيد من حالة "الخوف الشديد" في السوق، مع تأثره بالتوقعات الاقتصادية الكبرى مثل أرباح إنفيديا وتغيرات أسعار الفائدة. - تعرضت الإيثريوم لضغوط كبيرة، حيث انخفض سعرها إلى 2946 دولارًا، مما يعكس خسائر في الأصول الرقمية، مع استمرار موجة التصفية وتجنب المخاطرة في الأسواق.

انخفضت العملة المشفرة الأكبر عالمياً "بيتكوين" لأدنى مستوى في 7 أشهر لتصل إلى ما دون 90 ألف دولار، صباح اليوم الثلاثاء، خلال تداولات آسيا، مما أدى إلى تعميق موجة بيع محت جميع مكاسبها لهذا العام. ويُراهن المتداولون بشكل متزايد على مزيد من انخفاض السعر، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية.

يأتي ذلك، بعد التراجع الحاد في معنويات المتداولين، حيث ارتفع الطلب على خيارات الحماية من الانخفاض عند مستويات 85 ألف و80 ألف دولار. وتشهد خيارات الحماية التي تنتهي صلاحيتها في وقت لاحق من هذا الشهر نشاطاً مكثفاً بشكل خاص، وفقاً لبيانات من منصة ديريبيت "Deribit" التابعة لشركة "Coinbase". وقام المتداولون بعمليات بيع خلال الأسابيع الماضية استغلالاً للارتفاع الكبير في أسعار "بيتكوين"، وسط توقعاتهم بالانخفاض نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال كريس نيوهاوس، مدير الأبحاث في شركة إرغونيا "Ergonia"، المتخصصة في التمويل اللامركزي، لـ"بلومبيرغ"، إنّ "غياب الطلب الفوري القائم على القناعة أصبح واضحاً بشكل متزايد، حيث يجد المشترون الذين تراكمت لديهم العملة خلال الأشهر الستة الماضية أنفسهم الآن في وضع مالي حرج للغاية". وتركزت المعاناة في الشركات المعروفة باسم "خزائن الأصول الرقمية"، وهي شركات خزنت كميات كبيرة من العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتصبح رهانات على اكتنازها في سوق الأسهم.

وبينما اشترت شركة "ستراتيجي إنك"، التابعة لمايكل سايلور، أخيراً، ما قيمته 835 مليون دولار من "بيتكوين"، تواجه بعض الشركات المماثلة ضغوطاً متزايدة لبيع أصول لحماية ميزانياتها العمومية. وقد أدى هذا البيع إلى تفاقم الوضع النفسي، حيث بدا السوق مكتظاً بالمستثمرين الذين يعانون من خسائر فادحة لا تسمح لهم بشراء المزيد، لكنهم غير مستعدين بعد لتقليص خسائرهم. ويشير مؤشر المشاعر لمنصة تحليل البيانات "CoinMarketCap" التي تتتبع زخم الأسعار وتقلباتها ومشتقاتها وغيرها، إلى أن المشاركين في سوق العملات المشفرة غارقون في حالة من "الخوف الشديد".

كما تؤثر القوى الاقتصادية الكبرى بالمشاعر، حيث يترقب المتداولون أرباح شركة إنفيديا الأميركية، غداً الأربعاء، وهي مؤشر رئيسي لمخاطر التكنولوجيا والمضاربة، بالإضافة إلى تغير التوقعات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز "S&P 500" في بورصة نيويورك بنهاية تعاملات، أمس الاثنين، بأكثر من 1%، مما أثر بمعنويات الأصول الخطرة بجميع أنواعها.

وقال الرئيس المشارك العالمي لتداول خيارات العملات الأجنبية في "سوسيتيه جنرال" توماس بيورو، إنّ "مؤشرات الأسهم تتحرك بحذر نحو الانخفاض، وقد عكست عملة بيتكوين، التي غالباً ما تُعتبر مؤشراً لمخاطر عالية، هذه التحركات بشكل شبه متواصل". وأضاف: "هذا الارتباط يُضيف طبقة أخرى من الضغط على المعنويات، حيث يُعزز ضعف العملات المشفرة الشعور بانخفاض السيولة والنفور من المخاطرة".

وأكد محلل الأبحاث في شركة تحليل بيانات الأصول الرقمية، كايكو "Kaiko" آدم مكارثي، "أعتقد أن حديث الاحتياط الفيدرالي وأزمة الذكاء الاصطناعي هما عائقان رئيسيان أمام العملات المشفرة والأصول الخطرة مع اقتراب نهاية العام". وأضاف: "من المرجح أن يتفاقم خطر الذكاء الاصطناعي ويؤثر في معنويات المخاطرة بسوق العملات المشفرة، مما يشير إلى استمرار اتجاه هبوطي مستمر لعملة بيتكوين، وذلك في ظل تصريحات مسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

في السياق، يثبت رمز الإيثريوم "إيثر"، أنه معرضٌ للخطر بشكلٍ خاص، فقد انخفض سعر ثاني أكبر عملة رقمية في العالم إلى 2946 دولاراً، اليوم الثلاثاء، ليصل الانخفاض إلى أكثر من 20% منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال غريغ ماجاديني، مدير المشتقات في شركة أمبرداتا "Amberdata"، المتخصصة في تحليل بيانات الأصول الرقمية، إنّ "عملة إيثر معرضة بشدة لهذا الوضع، حيث تعاني أكبر شركات إدارة الأصول الرقمية من خسائر كبيرة في مراكزها".

ويعاني السوق الأوسع نطاقاً منذ موجة تصفيةٍ حادة منذ أوائل أكتوبر، والتي محت حوالي 19 مليار دولار من الأصول الرقمية. وانخفض الاهتمام المفتوح بعقود العملات الرقمية الآجلة، لا سيما في الرموز الأصغر مثل "سولانا"، حيث انخفض مركزها بأكثر من النصف، وفقاً لبيانات منصة تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة كوين غلاس "Coinglass". وقال توماس بيرفومو، الخبير الاقتصادي العالمي في بورصة كراكن "Kraken" للعملات المشفرة، إنّ "هذا التوجه ينعكس نحو تجنب المخاطرة على أسواق العملات المشفرة، حيث لا تزال المعنويات هشة، ويعكس الانخفاض الأخير توتراتٍ اقتصادية أوسع نطاقاً، وليس عيوباً هيكلية".