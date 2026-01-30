مخاوف الرسوم تدفع شركات الدواء الكبرى لبناء مصانع أميركية بسرعة

تسعى شركات الأدوية العالمية إلى تقليل اعتمادها على "الأدوية ذات العلامات التجارية المحمية ببراءات" المستوردة، بعدما لوّحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسوم جمركية قد تصل إلى 100% على هذه الفئة، رغم منح مهلة تطبيق أطول للشركات التي تُسرّع الاستثمار داخل الولايات المتحدة. هذا التهديد وحده كان كافيا لإطلاق سباق مشاريع تصنيع محلية، مع خفض أسعار لبعض الأدوية، إضافة إلى توسيع البيع المباشر للمستهلك عبر منصة "TrumpRx.gov".

وفيما تُراهن الشركات على مهل إعفاء مقابل تعهّدات استثمارية وتسعيرية، أفادت وكالة رويترز بأن هاجس سلاسل التوريد لا يزال حاضرا في حديث المستثمرين، إذ تحاول كل مجموعة طمأنة السوق بأن المخزون مُدار بعناية وأن نقل التصنيع سيتم قبل أي صدمة جمركية طويلة.

وفي ما يلي أبرز ما قامت به الشركات العالمية للأدوية لتخفيف حدّة الرسوم:

فايزر

عقدت شركة الأدوية الأميركية فايزر (Pfizer) في 30 سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقاً مع ترامب يربط خفض أسعار محددة والتعاون مع "TrumpRx.gov" بتعهد استثمار ضخم في التصنيع المحلي والبحث والتطوير، مقابل فترة سماح لثلاث سنوات تُجنّب منتجاتها الرسوم المستهدِفة للأدوية.

جي إس كيه

وأعلنت شركة الأدوية البريطانية "جي إس كيه" (GSK) خطة استثمار تمتد خمس سنوات بقيمة 30 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، تركّز على البحث والتطوير وتقوية البنية اللوجستية لسلسلة التوريد حتى تقل حساسية الإمدادات لأي رسوم مفاجئة.

إيلي ليلي

وقدمت شركة الأدوية الأميركية "إيلي ليلي" (Eli Lilly) نفسها نموذجا للتوسع السريع، إذ تحدّث ترامب عن نيتها بناء ستة مصانع داخل الولايات المتحدة، بينما كانت الشركة قد كشفت سابقاً عن برنامج لا يقل عن 27 مليار دولار لتشييد أربع منشآت، ثم بدأت تفصيل ثلاثة مواقع في ألاباما وفرجينيا وتكساس.

جونسون آند جونسون

ورفعت شركة الرعاية الصحية الأميركية "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) سقف إنفاقها داخل الولايات المتحدة بنسبة 25% ليبلغ 55 مليار دولار خلال أربع سنوات، مع خطة مصانع تمتد لقرابة عقد، بينها منشأة في ويلسون بولاية نورث كارولاينا وأخرى عبر موقع تصنيع تابع لـ"فوجي فيلم بايوتيكنولوجيز" في هولي سبرينغز، بينما بقيت مواقع إضافية غير معلنة.

روش

وجمعت شركة الأدوية السويسرية "روش" (Roche) بين إعلان استثمار واسع بقيمة 50 مليار دولار خلال خمس سنوات، ثم أتبعت ذلك بتوسعة لمركز التشخيص في إنديانابوليس مع تمدد عبر ولايات عدة، قبل أن تعود في يناير/كانون الثاني لتزيد رهانها على منشأة هولي سبرينغز إلى قرابة ملياري دولار بدل برنامج سابق يفوق 700 مليون.

أسترازينيكا

واختارت شركة الأدوية البريطانية السويدية "أسترازينيكا" (AstraZeneca) مسارين متوازيين، تسعير يمنحها إعفاء جمركيا عبر صفقة مع الإدارة الأميركية، ثم تصنيع يجعل أثر الرسوم قصير العمر وفق تعبير مسؤوليها. وتتحدث خطتها عن 50 مليار دولار حتى 2030 تشمل منشأة مواد دوائية في فرجينيا مع توسعات عبر ولايات متعددة، إلى جانب نقل تقنيات مبكر وإدارة مخزون لتفادي ضربة 2025.

نوفارتيس

ووضعت شركة الأدوية السويسرية "نوفارتيس" (Novartis) برنامجاً بقيمة 23 مليار دولار لبناء وتوسعة عشر منشآت خلال خمس سنوات، بينها ستة مصانع جديدة وتطوير موقع البحث والتطوير في سان دييغو مع وعود بأكثر من ألف وظيفة.

سانوفي

وأعلنت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" (Sanofi) استثماراً ما لا يقل عن 20 مليار دولار حتى 2030 لتعزيز التصنيع والبحث داخل الولايات المتحدة، مع اعتماد واضح على الشراكات المحلية، بينما أشار مديرها المالي إلى أن أثر الرسوم في 2025 قد يبقى محدوداً بسبب وجود مخزون كاف.

بايوجين

واختارت شركة التقنيات الحيوية الأميركية "بايوجين" (Biogen) تعزيز مواقعها القائمة بدل البدء من الصفر، مع ضخ ملياري دولار إضافية في مصانع نورث كارولاينا لتوسيع قدرات علاجات الاستهداف الجيني والأتمتة، على أن تبدأ منشأة جديدة العمل في أواخر 2025.

ميرك

ومضت شركة الأدوية الأميركية "ميرك" (Merck) في توسع متعدد في الولايات ضمن برنامج يتجاوز 70 مليار دولار للتصنيع والبحث، إذ بدأت بناء مصنع في فرجينيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ثم أضافت مشروعاً بمليار في ديلاوير لإنتاج علاجات بيولوجية وعقار السرطان "كيترودا" مع توقعات وظائف كبيرة، إلى جانب افتتاح منشأة بمليار في نورث كارولاينا، بينما توسّع وحدة صحة الحيوان في موقع كانساس باستثمار 895 مليون دولار ضمن خطة تسعة مليارات حتى 2028.

أمجن

وركزت شركة التقنيات الحيوية الأميركية "أمجِن" (Amgen) على التصنيع المحلي مع توسيع منشأة أوهايو بـ900 مليون دولار ليرتفع الإجمالي إلى 1.4 مليار، ثم التزمت بمليار لبناء موقع ثانٍ في هولي سبرينغز، إضافة إلى مركز بحث وتطوير جديد في ثاوزند أوكس، ثم توسعة تصنيع في بورتو ريكو بـ650 مليوناً.

نوفو نورديسك

وحاولت شركة الأدوية الدنماركية "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk) تبريد مخاوف السوق بالقول إن "تمركزها التصنيعي داخل الولايات المتحدة قوي أصلاً، ما يجعلها أقل هشاشة أمام أي رسوم محتملة".

آبفي

وربطت شركة الأدوية الأميركية "آبفي" (AbbVie) التزاماً بحثياً طويل المدى داخل الولايات المتحدة بقيمة 100 مليار دولار مع اتفاق لثلاث سنوات على خفض أسعار، مؤكدة أنها محمية نسبياً هذا العام بفعل إدارة المخزون وتعدد مواقعها التصنيعية.

غيلياد ساينسز

ووسعت شركة الأدوية الأميركية "غيلياد ساينسز" (Gilead Sciences) تعهداتها الاستثمارية إلى 32 مليار دولار بعد إعلان جديد بقيمة 11 ملياراً، كما بدأت العمل على مركز تطوير وتصنيع في فوستر سيتي بالتوازي مع تطوير موقعين إضافيين.

سيبلا

واختارت شركة الأدوية الهندية "سيبلا" (Cipla) توسيع بصمتها الأميركية عبر رفع طاقة إنتاج منتجات تنفسية معقدة في منشآتها بولاية ماساتشوستس ثم نيويورك، في محاولة لخفض مخاطر التعطل إذا تشددت الرسوم.

سي إس إل

وأعلنت شركة الأدوية الأسترالية "سي إس إل" (CSL) استثمار 1.5 مليار دولار داخل الولايات المتحدة لإنتاج علاجات مشتقة من البلازما خلال خمس سنوات، وهو مسار يستهدف تثبيت الإمدادات داخل السوق الأميركية قبل أي تغيرات جمركية.

في المحصلة، يظهر المشهد أقرب إلى سباق تأمين لا إلى خطة صناعية بطيئة، إذ تستخدم الشركات ثلاث أدوات متزامنة، الاستثمار المحلي لتخفيف أثر الرسوم، والتسعير للحصول على إعفاءات زمنية، ثم البيع المباشر عبر "TrumpRx.gov" لإظهار نتائج سريعة للناخب والمستهلك، مع إبقاء العين على المستثمر الذي لا يغفر مفاجآت سلاسل الإمداد.