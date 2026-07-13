مخاوف التضخم والفائدة تهوي بسعر بيتكوين إلى 62.6 ألف دولار

- تراجعت أسعار العملات الرقمية، حيث انخفضت بيتكوين بنسبة 2.4% إلى 62.6 ألف دولار، والإيثيريوم بنسبة 2.5%، متأثرة بارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات الجيوسياسية وتجدد مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة. - يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وإفادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، مما يؤثر سلبًا على بيتكوين. - شهدت صناديق الاستثمار في بيتكوين تدفقات إيجابية بقيمة 197.4 مليون دولار، مما قد يعيد السعر إلى مسار صاعد، مع توقعات بوصوله إلى 150 ألف دولار بنهاية 2026.

تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر، بيتكوين، بنسبة تصل إلى 2.4% ليصل إلى 62.6 ألف دولار كما انخفض سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، بنسبة 2.5%، بداية التعاملات في الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط عقب تجدد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أعاد إحياء مخاوف التضخم ورفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يونيو/ حزيران، انقساما في الآراء لكن مع الميل نحو تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يترقبها المستثمرون والتي قد تؤثر على سعر بيتكوين؟ كيف يمكن أن تؤثر التوترات الجيوسياسية المتصاعدة على أسعار النفط وبالتالي على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها الأسبوع المقبل، وكذلك إفادة لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش، للحصول على مزيد من الإشارات حول التوجه النقدي. وقال خبير الأسواق المالية توني سيكامور لوكالة بلومبيرغ، إن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى من المتوقع من شأنه أن يعزز التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قبل نهاية العام، وهو ما سيؤثر سلبًا على سعر بيتكوين. بينما قال ريتشارد جالفين، الرئيس التنفيذي لشركة "DACM" للاستثمار في العملات الرقمية، إن "هذا التراجع جاء في أعقاب ضعف تداولات العقود الآجلة للأسهم الأميركية وارتفاع أسعار النفط نتيجة لتصاعد التوترات مع إيران".

وتراقب الأسواق تداعيات تصاعد التوتر الجيواستراتيجي في المنطقة بعد تجدد الضربات الأميركية على إيران ورد الأخيرة بالاعتداء على دول في المنطقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والذي يعيد مخاوف عودة صعود التضخم ورفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر النفط من خام برنت بنسبة 4.4% ليتجاوز 79 دولارًا للبرميل، حيث أثار التصعيد مخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات.

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وشهد الأسبوع الماضي تدفقات صافية بقيمة 197.4 مليون دولار إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية للبيتكوين الفوري، وهو أول تدفق أسبوعي إيجابي منذ تسعة أسابيع. وإذا استمر هذا التدفق فإن الأسواق تتوقع وفقا لتقرير المؤسسة الأميركية للأبحاث والخدمات المالية "بيرنشتاين" الاثنين الماضي، وصول بيتكوين إلى 150 ألف دولار بنهاية 2026، رغم تراجع سعرها حاليا.

وأشار التقرير إلى أن عودة تدفقات رؤوس الأموال قد تشكل نقطة التحول التي تعيد السعر إلى مسار صاعد خلال النصف الثاني من العام. وسجل سعر بيتكوين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 126 ألف دولار تقريبا، قبل أن يبدأ منحنى الهبوط وتذبذب السعر منتصف الشهر ذاته وحتى الآن.