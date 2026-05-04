مخاطر خفض التصنيف الائتماني تلاحق نيويورك.. إليك الأسباب

- تواجه مدينة نيويورك ضغوطاً مالية متزايدة تهدد تصنيفها الائتماني، مع فجوة مالية تُقدّر بـ 5.4 مليارات دولار خلال عامين، وسط تراجع احتمالات إقرار زيادات ضريبية كبيرة. - تعتمد قدرة المدينة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني على تقليص العجز المتوقع عبر إجراءات مستدامة، في ظل خفض وكالات التصنيف النظرة المستقبلية إلى سلبية. - الخلافات السياسية تعرقل التوصل إلى حلول ضريبية جديدة، مع توافق مبدئي على فرض رسوم إضافية على المنازل الفاخرة، بينما تُدرس خيارات صعبة مثل رفع الضرائب العقارية أو السحب من الاحتياطيات.

تواجه مدينة نيويورك ضغوطاً مالية متزايدة قد تضع تصنيفها الائتماني على المحك في ظل تراجع احتمالات إقرار زيادات ضريبية كبيرة على الأفراد والشركات، وفقاً لتقديرات صادرة عن بنك جي بي مورغان تشايس.

وبحسب التقرير، ارتفعت مخاطر خفض التصنيف الائتماني للمدينة، التي كانت مرتفعة أساساً، مع تزايد المؤشرات على أن ولاية نيويورك لن توافق على مصادر إيرادات جديدة ذات أثر ملموس، ما يضيّق هامش المناورة أمام السلطات المحلية في مواجهة فجوة مالية تُقدّر بنحو 5.4 مليارات دولار خلال عامين.

ونقلت "بلومبيرغ" عن محللي البنك، بقيادة بيتر دي غروت، أن قدرة المدينة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني ستعتمد بشكل حاسم على الموازنة النهائية، لا سيما من حيث تحقيق شرطين أساسيين في آن واحد: تقليص العجز المتوقع، والقيام بذلك عبر إجراءات مستدامة تضمن الحفاظ على الاحتياطيات المالية.

وتأتي هذه التحديات في وقت خفّضت فيه وكالتا موديز (Moody’s) وفيتش (Fitch) النظرة المستقبلية للمدينة إلى سلبية، رغم أن نيويورك لا تزال تحتفظ بتصنيف Aa2 لدى موديز، وهو ثالث أعلى مستوى استثماري، إضافة إلى تصنيف يعادل AA لدى كل من ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) وفيتش.

الخلافات السياسية تلقي بظلالها أيضاً على المشهد المالي، إذ ترفض حاكمة الولاية كاثي هوكول عدداً من المقترحات الضريبية التي طرحها رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، من بينها تقليص إعفاءات ضريبية تستفيد منها صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة، وهي خطوة كان من المتوقع أن توفّر نحو مليار دولار من الإيرادات الإضافية للمدينة.

في المقابل، توصّل الطرفان إلى توافق مبدئي حول فرض رسم إضافي على مالكي المنازل الثانوية التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دولار، وهو ما وصفه مكتب مراقب حسابات المدينة بأنه من بين الخيارات الأكثر ترجيحاً، وربما الوحيد، لزيادة الإيرادات في المرحلة الراهنة. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر تمويل جديدة، فقد تضطر المدينة إلى اللجوء إلى خيارات صعبة، تشمل رفع الضرائب العقارية أو السحب من الاحتياطيات، مثل صندوق "الأيام العصيبة" وصندوق مزايا الرعاية الصحية للمتقاعدين، وهي خطوة يعتبرها محللو التصنيف الائتماني مؤشراً سلبياً على متانة الوضع المالي.

كما يُنظر في تأجيل مدفوعات صناديق التقاعد البلدية، وفق تقارير صحافية، إلا أن هذا الخيار قد يثير تدقيقاً إضافياً من وكالات التصنيف التي لطالما اعتبرت قوة تمويل أنظمة التقاعد في نيويورك إحدى أبرز نقاطها الإيجابية.