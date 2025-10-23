محمد ثابت لـ"العربي الجديد": خطة تعافٍ جاهزة لكهرباء غزة

استعرض مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، في مقابلة مع "العربي الجديد" تفاصيل خطة التعافي المبكر (2025–2026)، متحدثاً عن الاحتياجات العاجلة للشركة، ورؤيتها لإعادة النهوض بالقطاع الكهربائي في غزة.

وأكد ثابت أهمية الإسراع في فتح المعابر وتسهيل دخول مواد الصيانة والمعدات الكهربائية، لما لذلك من أثر مباشر في تسريع وتيرة إعادة تشغيل الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في مختلف المناطق. كما أوضح أن الشركة أعدت خططاً تشغيلية جاهزة للبدء الفوري بتوفير التيار الكهربائي وفق الأولويات والإمكانات المتاحة. وفيما يلي نص الحوار:

- ما حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للكهرباء في قطاع غزة؟

تعرّضت البنية التحتية للكهرباء في قطاع غزة لدمار واسع وشامل، حيث دمرت إسرائيل نحو 80% من شبكات الكهرباء بالكامل، و90% من مستودعات ومخازن الشركة، بما تحتويه من مواد ومعدات صيانة مختلفة، إضافة إلى تدمير 80% من أسطول الشركة متعدد المهام، و70% من مرافق ومباني شركة توزيع الكهرباء، كما توقف القطاع التجاري بنسبة 100% وتعطّلت خمسة مراكز لخدمة الجمهور عن العمل.

وبسبب هذا الدمار الكبير، خرجت شبكة الكهرباء عملياً عن الخدمة في مساحات واسعة من القطاع، مما أدى إلى عجز تام في القدرات التشغيلية واللوجستية لطواقم الشركة في تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

ولم تقتصر الخسائر على الجانب المادي، بل شملت أيضاً خسائر بشرية مؤلمة، إذ استُشهد 60 من الكوادر والعاملين أثناء أداء مهامهم، وأُصيب أكثر من 100 مهندس وفني بجروح متفاوتة، ما ألقى عبئاً نفسياً ومهنياً كبيراً على العاملين في هذا القطاع الحيوي.

يمكن القول إن شبكة الكهرباء خرجت عملياً عن الخدمة في مساحات واسعة من القطاع، ما جعل طواقمنا في عجز تام من حيث القدرة التشغيلية واللوجستية لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

- ما أبرز ملامح خطة التعافي المبكر التي وضعتها الشركة للفترة من 2025–2026؟

وضعنا خطة واقعية من ثلاث مراحل متكاملة، تستند إلى تقييم ميداني دقيق للأضرار والاحتياجات.

المرحلة الأولى هي عاجلة تمتد لشهرين، هدفها إعادة تأهيل الشبكات التي تغذي المستشفيات ومراكز الإيواء ومحطات المياه والصرف الصحي، وهي مرافق لا يمكن تعطيلها إطلاقاً.

المرحلة الثانية تمتد لستة أشهر، وتركز على إعادة تشغيل منظومة التوزيع في المدن الرئيسة والمخيمات الكبرى لتوفير خدمة كهرباء مستقرة نسبياً للأحياء السكنية والمرافق العامة.

المرحلة الثالثة هي الأطول، وتمتد إلى ثلاث سنوات، وتشمل إعادة بناء المنظومة الكهربائية بالكامل، من مراكز الصيانة والمستودعات إلى البنية التحتية الفنية والمكاتب التشغيلية التي دُمرت بالكامل خلال الحرب. هذه المراحل متداخلة ومتتابعة، ونجاح كل منها يعتمد على توفر التمويل في الوقت المناسب.

- كم تبلغ التكاليف التشغيلية لخطة التعافي، وما أبرز مكوناتها؟

تقديراتنا تشير إلى أن 12 مليون دولار هي الحد الأدنى المطلوب لضمان استمرارية التشغيل المؤقت خلال الأشهر الستة الأولى، هذا المبلغ يغطي أجور جميع العاملين من مهندسين وفنيين وإداريين، والذين يعملون على مدار الساعة في ظروف صعبة للغاية، إلى جانب تكاليف المواد التشغيلية الضرورية كالكابلات والمفاتيح والمحولات الصغيرة.

كما تشمل المصاريف تشغيل المقرات والمراكز الفنية، والخدمات اللوجستية، ووسائل النقل الميداني، ومتطلبات الأمن والسلامة للعاملين في الميدان.

هذه المصاريف ليست ترفاً، بل ضرورة لضمان الجاهزية الدائمة للطواقم الفنية حتى تتمكن من التدخل السريع ومعالجة الأعطال في المناطق التي يعاد تغذيتها تدريجياً بالكهرباء.

- هل تلقت الشركة أي دعم فعلي لتخفيف حدة الأزمة في غزة؟

تلقينا دعماً محدوداً من بعض المؤسسات الدولية العاملة في غزة، لكنه يغطي فقط نسبة بسيطة جداً من الاحتياجات التشغيلية واللوجستية، في المقابل لا تزال الفجوة التمويلية كبيرة، وتشكل العقبة الأساسية أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعافي.

على سبيل المثال، لا نملك حتى الآن التمويل اللازم لصيانة المحولات الرئيسية وشبكات النقل والتوزيع، كما أن أسطول المركبات التشغيلية لدينا تعرّض لأضرار جسيمة ويحتاج إلى تجديد فوري.

لذلك نناشد المجتمع الدولي والجهات المانحة توفير تمويل عاجل وسريع يتيح لنا إعادة تشغيل مرافق الكهرباء كونها المصدر الرئيسي للطاقة في القطاع.

- ما أبرز الاحتياجات التي تتضمنها الخطة في هذه المرحلة؟

الخطة لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل احتياجات إنسانية عاجلة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. من أبرز هذه الاحتياجات: توفير أكثر من 380 مولداً كهربائياً بقدرات تتراوح بين (7– 688) KVA لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه ومراكز الإيواء، إلى جانب تركيب أنظمة طاقة شمسية (Off Grid) بقدرات تصل إلى 50 كيلوواط لتوفير الطاقة البديلة للمرافق الصحية الحساسة.

كما تشمل الخطة توريد 1000 وحدة إنارة طوارئ تعمل بالطاقة الشمسية لتغطية الشوارع والمرافق العامة في المناطق المظلمة، بهدف تأمين بيئة آمنة للسكان العائدين إلى منازلهم.

كل هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان توفر الطاقة حتى في ظل انقطاع التيار العام.

- ماذا عن متطلبات الصيانة الطارئة للشبكة من حيث المعدات والكوادر؟

نحن بحاجة عاجلة إلى استبدال 300 محول توزيع بقدرات مختلفة، وتوريد 200 عمود كهرباء معدني لتعويض الأعمدة المدمرة، إضافة إلى 300 كيلومتر من كابلات الجهد المنخفض و5000 كيلومتر من كوابل الجهد المتوسط. كما نعمل على تجهيز 120 طاقماً فنياً مدرباً و360 مركبة ومعدة تشغيل لدعم أعمال الصيانة والطوارئ في مختلف المناطق.

إلى جانب ذلك، نخطط لتركيب 5000 عداد ذكي ضمن منظومة رقمية حديثة لمراقبة الأحمال وتوزيع الطاقة بكفاءة أعلى، وهو ما يساعد في الحد من الأعطال وتحسين إدارة الشبكة مستقبلاً.

- كيف تصف الأثر الإنساني والاجتماعي لانقطاع الكهرباء؟

الأثر كارثي على كل المستويات، انقطاع الكهرباء يعني توقف ضخ المياه، وتعطل محطات الصرف الصحي، وانقطاع خدمات الإيواء والمستشفيات، بل تعطّل الحياة اليومية للمواطنين في أبسط تفاصيلها.

خلال الحرب الأخيرة، حُرم القطاع من أكثر من ملياري كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يعكس حجم العجز في الطاقة المتوفرة.

نحن نتحدث عن أزمة إنسانية بكل معنى الكلمة، لذلك فإن إعادة تأهيل شبكة الكهرباء ليست مسألة فنية فقط، بل قضية إنسانية وإنقاذية عاجلة تمس حياة كل مواطن في غزة.

- ما الرسالة التي توجهها الشركة إلى المجتمع الدولي والجهات المانحة؟

رسالتنا واضحة، نحن أمام سباق مع الزمن لإعادة النور إلى بيوت الناس واستمرار الخدمات الأساسية، إن تلبية هذه الاحتياجات ليست فقط تشغيلية، بل هي ضرورة إنسانية لضمان استدامة عملية إنقاذ البنية التحتية في واحدة من أكثر البيئات هشاشة في العالم.

كل مساهمة دولية أو محلية مهما كان حجمها، سيكون لها أثر مباشر وسريع في حياة الغزيين، وفي قدرة الشركة على مواصلة تقديم الخدمة بثبات وأمان. نأمل أن يتفاعل المجتمع الدولي مع هذا النداء العاجل، لأن الكهرباء هي مفتاح الحياة، وبدونها لا يمكن الحديث عن صحة أو تعليم أو مياه أو حتى أمل في التعافي.