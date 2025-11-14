- أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا حكماً يُحمّل "بي إتش بي غروب ليمتد" مسؤولية كارثة انهيار سد في البرازيل عام 2015، مما أدى إلى تدمير قرى وتلوث أنهار ومقتل 19 شخصاً. - يُتوقع أن يعزز الحكم مطالبات بتعويضات تصل إلى عشرات مليارات الدولارات، حيث يطالب 620 ألف برازيلي بمبالغ تزيد عن 47 مليار دولار، رغم تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار. - تخطط "بي إتش بي" لاستئناف الحكم، وتواجه تحديات قانونية في بريطانيا وهولندا، مع تراجع أسهمها بنسبة 3.2% في لندن.

أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الجمعة حكماً أقرت فيه بمسؤولية مجموعة "بي إتش بي غروب ليمتد" BHP العملاقة للتعدين عن كارثة انهيار سد يحجز مخلفات منجم لخام الحديد في البرازيل عام 2015، مما تسبب في تدفق سيول من نفايات التعدين دمّرت قرى كاملة، ولوثت مئات الكيلومترات من الأنهار، وتسببت في مقتل 19 شخصاً في ولايتي ميناس جيرايس وإسبيريتو سانتو.

ومن المتوقع أن يعزز الحكم مطالبات بتعويضات قد تصل إلى عشرات مليارات الدولارات حسب أوراق الدعوى، حيث يطالب نحو 620 ألف برازيلي بمبالغ تزيد عن 47 مليار دولار، رغم أن "بي إتش بي" وشريكتها "فالي" قد وقعتا تسوية سابقة بقيمة 30 مليار دولار مع الحكومة البرازيلية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وقالت قاضية المحكمة العليا فينولا أوفاريل في حكمها الصادر الجمعة إن "بي إتش بي تتحمل مسؤولية صارمة بصفتها جهة ملوِّثة عن الأضرار التي سببها الانهيار"، وفق قانون البيئة، لكنها غير مسؤولة وفق القانون التجاري. كما أشارت القاضية فينولا أوفاريل إلى أن الشركة مسؤولة رغم أنها لم تكن تملك السد في ذلك الوقت.

وتمتلك "بي إتش بي"، ذات الملكية الأنغلو-أسترالية، 50% من شركة ساماركو، الشركة البرازيلية التي تدير منجم خام الحديد حيث انهار سد المخلفات في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وقد تدفق من نفايات التعدين ما يكفي لملء 13 ألف حوض سباحة أولمبي في نهر دوسي بجنوب شرق البرازيل.

وقالت "بي إتش بي" إنها تخطط لاستئناف الحكم. ويمثل الحكم انتكاسة لأوضاع الشركة في وقت تخوض فيه نزاعًا مطولًا حول الأسعار مع الصين، فيما تواجه "فالي" تحديًا مماثلًا في هولندا. وقد تراجعت أسهم "بي إتش بي" في لندن بنسبة وصلت إلى 3.2% في تعاملات الجمعة قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا.

وأضافت الشركة في بيانها: "تؤكد "بي إتش بي" أن المحكمة العليا البريطانية وجدت الشركة مسؤولة بموجب القانون البرازيلي عن فشل سد فونداو عام 2015. وسيجرى تحديد أي تقييم للتعويضات خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المحاكمة، والمتوقع الانتهاء منهما في عامي 2028 أو 2029".

وخلال المحاكمة التي بدأت قبل أكثر من عام في المحكمة العليا بلندن، جادل محامو "بي إتش بي" بأن الشركة لا يمكن تحميلها المسؤولية لأن مشروع ساماركو مينيراساو كيان مستقل، وأن "بي إتش بي" لم تكن تعلم بأن السد تعرّض للتصدع، وقالوا إنها امتثلت لجميع القواعد المحلية. وأضافت "بي إتش بي" في بيانها أن القضية في المملكة المتحدة مكررة لبرامج التعويض وإعادة التأهيل الجارية في البرازيل.

وقد تنقلت القضية بين المحاكم الإنكليزية لمدة سبع سنوات، حيث تبنى قضاة مختلفون مواقف متباينة بشأن ما إذا كان يمكن مضي القضية قدمًا، قبل أن يمهّد قضاة الاستئناف الطريق لمحاكمة كاملة عام 2022. وقد رُفعت القضية في بريطانيا لأن أحد الكيانين القانونيين الرئيسيين لشركة "بي إتش بي" كان مقره لندن في ذلك الوقت.