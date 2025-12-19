محكمة باريس ترفض طلب الحكومة حجب "شي إن"

- رفضت محكمة باريس طلب الحكومة الفرنسية حجب موقع "شي إن" لمدة ثلاثة أشهر، معتبرة الإجراء غير متناسب بعد إزالة المنتجات غير المشروعة طواعية، مع التأكيد على عدم إعادة بيع المنتجات الإباحية دون التحقق من العمر. - رحبت "شي إن" بقرار المحكمة، مؤكدة التزامها بتحسين عمليات الرقابة بالتعاون مع السلطات الفرنسية، مع التركيز على حماية المستهلكين الفرنسيين وفق الأطر القانونية. - تستمر المعركة القانونية ضد "شي إن" ومنصات أخرى مثل "علي إكسبريس" و"تيمو"، حيث تسعى فرنسا لفرض عقوبات أوروبية على هذه المنصات بسبب المخالفات.

رفضت محكمة باريس القضائية، اليوم الجمعة، طلب الحكومة الفرنسية حجب موقع "شي إن" الإلكتروني مدة ثلاثة أشهر في فرنسا، بعد اكتشاف بيع منتجات غير مشروعة على المنصة الصينية، واعتبرت الإجراء "غير متناسب"، بعد أن قامت شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة بإزالة المنتجات غير المشروعة طواعية.

وأقرّت المحكمة بوجود "ضرر جسيم بالنظام العام" ببيع دمى إباحية وأسلحة وأدوية، لكنها اعتبرت هذه المبيعات "حالات فردية"، وأشارت إلى أن المنصة أزالت المنتجات. ومع ذلك، أمرت المحكمة "شي إن" بعدم إعادة السماح ببيع "المنتجات التي قد تُصنّف ضمن المحتوى الإباحي، دون تطبيق إجراءات التحقق من العمر".

وأشارت المحكمة في حكمها إلى أنه "جرى تحديد منتجات معينة فقط على المنصة في هذه الإجراءات باعتبارها غير قانونية وضارة بشكل واضح، في حين أن منصة (شي إن) تعرض مئات الآلاف من المنتجات للبيع".

ارتياح "شي إن"

ورحبت شركة "شي إن" بقرار المحكمة، وأكدت في بيان لها التزامها بالتحسين المستمر لعمليات الرقابة لديها بالتعاون الوثيق مع السلطات الفرنسية، وأشارت إلى تكثيفها هذه المبادرات بهدف وضع أعلى المعايير في هذا القطاع، مشددة على أن "أولويتها تبقى حماية المستهلكين الفرنسيين بما يتوافق مع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به". وكانت الحكومة الفرنسية قد طلبت في البداية تعليق منصة عملاق التجارة الإلكترونية الآسيوي مدة ثلاثة أشهر بسبب المنتجات غير القانونية التي كانت تبيعها. وطالبت على الأقل بإجبار شركة "شي إن" على الإبقاء على تعليق منصتها الإلكترونية التي تعرض منتجات يبيعها بائعون خارجيون.

من جانبها، اعتبرت "شي إن" مطالب الحكومة غير ذات صلة وغير مقبولة وغير متناسبة وغير قانونية، لأن "الضرر قد زال".

معركة أخرى ضد منصات الصين

وبالفعل، قامت "شي إن" بإزالة المنتجات المخالفة، بالإضافة إلى منتجات البائعين الخارجيين والسلع غير الملابس، بعد اكتشاف دمى إباحية في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. ولا يزال التحقيق الجنائي جارياً، إذ أقر رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان ليكورنو لاحقاً بإزالة المنتجات غير المشروعة، لكنه أكد "استمرار الإجراءات القانونية للحصول على تعليق المنصة".

ولا تزال مشاكل "شي إن" القانونية قائمة، إذ فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً جنائياً وأحاله إلى مكتب شؤون القاصرين، الذي يحقق أيضاً مع منصات "علي إكسبريس" و"تيمو" و"ويش" و"إيباي".

وأعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان، أول من أمس الأربعاء، في الجمعية الوطنية، أن "ما ينطبق على منصة (شي إن) سينطبق أيضاً على المنصات الأخرى المتورطة في المخالفات نفسها"، متوقعاً "معركة طويلة" ضد عمالقة التجارة الإلكترونية هؤلاء. وتُخاض هذه المعركة أيضاً على الساحة الأوروبية، حيث تطالب فرنسا المفوضية الأوروبية بفرض عقوبات. وقد طلبت بروكسل معلومات رسمية من "شي إن"، لكنها لم تفتح تحقيقاً بعد، على عكس إجراءاتها ضد "علي إكسبريس" و"تيمو".