- أيدت محكمة العدل الأوروبية قرار فرض غرامات على 12 شركة طيران، منها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، بسبب تواطؤ في أسعار الشحن الجوي، مما أدى إلى غرامات تقارب 800 مليون يورو. - استمر الكارتل بين ديسمبر 1999 وفبراير 2006، حيث نسقت الشركات رسوم الشحن، مما رفع التكاليف على العملاء، وأكدت المحكمة صلاحية المفوضية الأوروبية في معاقبة الكارتل. - رفضت المحكمة معظم حجج شركات الطيران، باستثناء تخفيض جزئي لغرامة شركة ساس، مؤكدة مسؤولية الشركات عن التنسيق غير المشروع.

أيّدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار عدم المنافسة الصادر بحق 12 شركة طيران، من بينها لوفتهانزا والخطوط الجوية الفرنسية، في قضية تواطؤ على أسعار الشحن الجوي قبل نحو عشرين عامًا، وهي القضية التي ترتب عليها فرض غرامات تقارب 800 مليون يورو. ويعد هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي طويل استمر أكثر من عقد، وثبّت مجدداً صلاحيات أجهزة المنافسة الأوروبية في مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود.

ونتج عن هذا الكارتل، الذي استمر لأكثر من ست سنوات بقليل، بين ديسمبر/كانون الأول 1999 وفبراير/شباط 2006، غرامات بلغت نحو 800 مليون يورو، فرضتها المفوضية الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010. وتبين في التحقيقات أن شركات عدة نسّقت فيما بينها رسوماً إضافية على الشحن، خاصة ما يتعلق برسوم الوقود والإجراءات الأمنية، ما أدى إلى رفع الكلفة على العملاء بشكل مصطنع.

ثم شهدت القضية سلسلة من التقلبات أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إجبار المفوضية على تصحيح خلل إجرائي واعتماد قرار جديد في عام 2017، والذي طعنت فيه شركات الطيران مجدداً، معتبرة أن القرار يتجاوز الاختصاص الإقليمي للاتحاد.

واليوم، أيدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكماً ابتدائياً صدر عام 2022 يقضي بصلاحية المفوضية في معاقبة الكارتل. وخلافاً لادعاءات المدعين، رأت المحكمة أن للمفوضية، بصفتها حامية المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، الحق في فرض عقوبات حتى على اتفاقيات تخص خدمات الشحن الجوي من دول ثالثة إلى المنطقة الأوروبية، ما دام أن آثارها تمتد إلى السوق الأوروبية. ويرسّخ هذا التوجه مبدأ "تأثير السلوك في السوق" معياراً لتحديد الاختصاص، وهو مبدأ أساسي في قانون المنافسة الأوروبي.

وقد صرحت المحكمة في بيان صحافي أن "جميع الحجج التي قدمتها شركات الطيران رُفضت تقريباً، باستثناء قبول جزئي لاستئناف مجموعة ساس شركة الطيران الإسكندنافية". وبسبب أخطاء في احتساب الغرامة، تم تخفيض المبلغ المفروض عليها، والذي كان يناهز 70 مليون يورو بنحو 10%. غير أن "هذا التخفيض لا يغيّر من جوهر الحكم الذي يثبت مسؤولية الشركات عن التنسيق غير المشروع".

وشملت شركات الطيران الأخرى التي فُرضت عليها عقوبات: شركة شحن جوي هولندية "مارتين إير"، ومجموعة طيران من أميركا اللاتينية "لاتام"، والخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الكندية، وشركة الشحن الجوي بلوكسمبورغ "كارغولوكس"، وشركة الطيران بهونغ كونغ "كاثاي باسيفيك"، والخطوط الجوية السنغافورية، والخطوط الجوية اليابانية.

وكانت هذه الشركات قد اتفقت سراً على فرض رسوم إضافية موحدة على خدمات الشحن الجوي بدل أن تتنافس فيما بينها على السعر. وعندما تتفق الشركات بدل أن تتنافس، سيكون المستهلك هو الضحية، لأنه يدفع فاتورة أعلى من دون سبب حقيقي. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذا السلوك يمثل "إخلالاً بقواعد المنافسة لأنه يضر بالسوق ويقوّض مبدأ العرض والطلب الحر".