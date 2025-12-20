محكمة أميركية تعيد لإيلون ماسك أجوراً من تسلا بقيمة 56 مليار دولار

- ألغت المحكمة العليا في ديلاوير حكمين سابقين، مما يسمح لإيلون ماسك باستعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار، بعد أن أبطلتها المستشارة كاثلين ماكورميك في 2024، معتبرةً أن ماسك أدى عمله بجدارة. - رغم اعتراضات بعض المساهمين، دعم مجلس إدارة تسلا ماسك، ووافق على تعويضات مؤقتة بقيمة 29 مليار دولار، مع حزمة أجور جديدة تصل إلى تريليون دولار، مرتبطة بأهداف الأداء. - ارتفعت ثروة ماسك إلى 677 مليار دولار، مدعومة بحصصه في تسلا وسبايس إكس، مع ارتفاع أسهم تسلا بنسبة 13% هذا العام.

قضت محكمة أميركية بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، في حكم معاكس لقرار قضائي سابق يحرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات. ورفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، الجمعة، حكمَين سابقَين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق لماسك أمام مكاسب غير متوقعة.

وكانت ماكورميك قد أبطلت في حكمَين صادرين عام 2024، حزمة أجور لماسك عام 2018 اعتبرت غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة. لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بصورة غير صحيحة بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها "لا جدال في أن ماسك أدى عمله كلياً في ظل منحة عام 2018، إذ نالت تسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله"، وأكد القرار القضائي "نحن نلغي قرار محكمة الإنصاف".

ورغم موافقة غالبية مساهمي تسلا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلّا أن الأمر انتهى في المحكمة بعد طعن المساهم في تسلا ريتشارد تورنيتا في هذه التعويضات باعتبارها مفرطة. وفي بيان نُشر على الإنترنت الجمعة، قال محامون يمثلون مساهمي شركة تسلا إنهم يدرسون الخطوات التالية. وألغت محكمة الانصاف الحزمة في يناير/كانون الثاني عام 2024 بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، توصلت خلالها إلى أن عملية منح هذ الاموال "مليئة بالعيوب".

وأيدت ماكورميك قرارها في ديسمبر/كانون الأول عام 2024 بعد الاستئناف، إذ قالت إنّ مجلس إدارة شركة تسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب ماسك "الرئيس التنفيذي المثالي والسوبر ستار". لكن مجلس إدارة تسلا قدم دعماً قوياً لماسك طوال هذه الرحلة القانونية، إذ وافق في أغسطس/آب 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار. ووافق مساهمو تسلا بسهولة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.

وقالت مجلة فوربس "forbes" الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، إن إيلون ماسك أول شخص في العالم تصل ثروته إلى 677 مليار دولار من 500 مليار دولار في تقييم سابق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وترتبط ثروة ماسك أساساً بحصصه في شركة السيارات الكهربائية تسلا وشركة سبايس إكس، التي أدى تقييمها بشكل أساسي إلى رفع ثروته، إضافة إلى حصول ثروة ماسك أيضاً على دفعة من حصته البالغة 12% تقريباً في شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية التي قفزت أسهمها 13% حتى الآن هذا العام وتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.6 تريليون دولار.

و عندما وُضعت حزمة رواتب عام 2018، كانت القيمة السوقية لشركة تسلا تتراوح بين 50 و75 مليار دولار. وارتفع سهم تسلا ارتفاعاً طفيفاً في وقت متأخر من يوم الجمعة عقب قرار حزمة رواتب إيلون ماسك. وفي جلسة الجمعة، انخفض سهم تسلا بنسبة 0.45% إلى 481.20 دولاراً، لكنه ارتفع بنسبة 4.85% خلال الأسبوع وسط تفاؤل بشأن تقنية القيادة الذاتية. وكان السهم قد تجاوز نقطة شراء عند مستوى 474.07 دولاراً يوم الثلاثاء.

(فرانس برس، العربي الجديد)