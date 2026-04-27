محفظة "راحة البال" تحقق أعلى عائد منذ 93 عاماً.. ماذا تعرف عنها؟

- حققت محفظة "راحة البال" أداءً استثنائياً في عام 2026 بمكاسب 26%، مستفيدة من توزيع متساوٍ للأصول بين الأسهم والسندات والنقد والسلع، مما يوازن بين العائد والمخاطر. - تفوقت المحفظة على النماذج التقليدية التي تعتمد على توزيع 60% للأسهم و40% للسندات، مما يعكس تراجع كفاءة النماذج التقليدية في مواجهة تقلبات الأسواق. - كانت السلع المحرك الرئيسي لعوائد المحفظة، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، مما يعكس أهمية السلع في موازنة المحافظ الاستثمارية في فترات التضخم.

سجلت محفظة استثمارية تُعرف باسم "راحة البال" (sleep like a baby) أداء استثنائيا خلال عام 2026، محققة مكاسب تقدر بنحو 26% منذ بداية العام، في أفضل نتيجة سنوية لها منذ عام 1933، وفقا لبيانات صادرة عن بنك أوف أميركا. وتعتمد هذه المحفظة على توزيع متساو للأصول بنسبة 25% لكل من الأسهم والسندات والنقد والسلع، وهو نموذج يستهدف تحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، عبر الجمع بين أدوات النمو وأدوات التحوط والسيولة والأصول الحقيقية في إطار واحد. وتظهر البيانات التاريخية، بحسب "ياهو فاينناس" أن هذا الأداء يقترب من أعلى عائد سنوي سجلته المحفظة عند نحو 27% في عام 1933، وهو ما يضع نتائج العام الحالي ضمن أقوى مستويات الأداء خلال قرابة قرن كامل. ويأتي هذا التحسن في وقت تشهد الأسواق العالمية تحولات هيكلية واضحة، حيث لم تعد المحافظ التقليدية القائمة على الأسهم والسندات فقط قادرة على تحقيق نفس مستويات الأداء في ظل تغير طبيعة المخاطر الاقتصادية وتزايد تأثير العوامل التضخمية والجيوسياسية.

وأظهرت البيانات أن محفظة "راحة البال" تحقق أحد أفضل مستويات التفوق مقارنة بالمحفظة التقليدية التي تعتمد على توزيع 60% للأسهم و40% للسندات، في إشارة إلى تغير بيئة الاستثمار العالمية. ويعكس هذا التفوق تراجع كفاءة النماذج التقليدية في مواجهة تقلبات الأسواق، خاصة مع تزامن ارتفاع التضخم مع تحركات أسعار الفائدة، وهو ما يقلص من قدرة السندات على لعب دورها التحوطي كما كان في السابق. ويستند هذا النموذج إلى توزيع متوازن بين أربعة مكونات رئيسية، بما يسمح بتوزيع المخاطر بدلا من تركزها في فئة واحدة من الأصول. وقد أظهرت نتائج العام الحالي أن هذا التوزيع لم يحقق فقط استقرارا في الأداء، بل مكن المحفظة من الاستفادة من صعود أكثر من فئة أصول في الوقت ذاته، وهو ما لم يكن متاحا في النماذج التقليدية التي تعتمد بشكل رئيسي على أداء الأسهم.

السلع تقود الأداء خلال 2026

وتشير البيانات إلى أن السلع كانت المحرك الرئيسي لعوائد المحفظة خلال العام الجاري، حيث استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، في ظل التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن استمرار الحرب في المنطقة. وقد انعكس ذلك في أداء أدوات الاستثمار المرتبطة بالسلع، التي شهدت اتجاها صعوديا واضحا منذ بداية العام، مدفوعة بزيادة الطلب وقيود العرض في عدد من الأسواق العالمية. ويبرز هذا الأداء دور السلع عنصراً أساسياً في موازنة المحافظ الاستثمارية، خاصة في فترات ارتفاع التضخم، حيث توفر حماية نسبية للقيمة مقارنة بالأصول المالية التقليدية. كما يعكس ذلك تحولا في توجهات المستثمرين نحو الأصول الحقيقية، في ظل تراجع العوائد الحقيقية لبعض الأدوات الأخرى، وهو ما يعزز من أهمية إدراج السلع ضمن مكونات المحافظ الاستثمارية في المرحلة الحالي، وفق "ياهو فاينناس".

ورغم الأداء القوي، تشير البيانات إلى أن شريحة واسعة من المستثمرين لا تزال أقل تعرضا لفئة السلع، وهو ما قد يدفع إلى زيادة التدفقات نحو هذه الأصول في الفترة المقبلة، في حال استمرار العوائد المرتفعة. ويأتي ذلك في سياق أوسع من إعادة توزيع الأصول عالميا، حيث تتجه المؤسسات المالية إلى تبني استراتيجيات أكثر توازنا في إدارة المحافظ، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية. وبحسب البيانات، فإن هذا التحول لا يقتصر على فئة معينة من المستثمرين، بل يشمل المؤسسات الكبرى ومديري الأصول، الذين بدأوا بإعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، مع التركيز على التنويع كأداة رئيسية للحد من المخاطر. ويتوقع أن يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى تغيير هيكل المحافظ الاستثمارية خلال السنوات المقبلة، بما يعكس تحولات أعمق في طبيعة الأسواق العالمية.

ويستند نموذج محفظة "راحة البال" إلى مفهوم استثماري قديم يُعرف بالمحفظة الدائمة، والذي يقوم على توزيع الأصول بشكل متساو لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق. وقام المستثمر هاري براون، بتطوير مفهوم المحفظة الدائمة ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، حيث تم توسيع مكون السلع ليشمل مجموعة متنوعة من الأصول بدلا من الاقتصار على الذهب فقط. وقد أثبت هذا النموذج، وفق محللين، قدرته على الصمود عبر دورات اقتصادية مختلفة، حيث يتيح توزيعا متوازنا بين الأصول التي تستفيد من النمو الاقتصادي، وتلك التي توفر الحماية في فترات الركود أو التضخم. ويظهر الأداء الحالي أن هذا النهج لا يزال قادرا على تحقيق نتائج قوية، خاصة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.