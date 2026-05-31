محركات أسطورية وكهرباء صينية تغيّر ملامح السيارات

- تشهد صناعة السيارات تحولات حادة بين الكهرباء والتكنولوجيا منخفضة الكلفة مقابل الأداء التقليدي، حيث تتسارع المنافسة لإعادة تعريف مفهوم السيارة الحديثة كوسيلة تنقل ذكية أو رمز للفخامة والقوة. - شركة بي واي دي الصينية تطلق سيارة Ti7 الهجينة لمنافسة لاند روفر ديفندر، بينما تسعى ستيلانتيس لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومنخفضة الكلفة بحلول 2028 لإحياء فكرة "السيارة الشعبية". - جاغوار تتجه نحو الكهرباء بالكامل مع سيارتها Type 01، بينما تواصل برابوس الاحتفاء بالدراما الميكانيكية عبر مشروع "بودو" بمحرك V12، متحدية العصر الكهربائي.

تشهد صناعة السيارات العالمية مرحلة غير مسبوقة من التحولات الحادة، حيث تتصارع رؤيتان مختلفتان لمستقبل المركبات: الأولى تدفع بقوة نحو الكهرباء والتكنولوجيا منخفضة الكلفة، والثانية تتمسك بفلسفة الأداء التقليدي ومحركات الاحتراق الضخمة التي صنعت أساطير القطاع لعقود طويلة. وبين هذين الاتجاهين، تتسارع المنافسة العالمية لإعادة تعريف مفهوم السيارة الحديثة، سواء بوصفها وسيلة تنقل ذكية أو رمزاً للفخامة والقوة والهوية البصرية.

في هذا السياق، كما أوردت "توب غير"، تستعد شركة بي واي دي (BYD) الصينية لتوسيع نفوذها عالمياً عبر إطلاق مركبتها الجديدة Ti7، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) هجينة قابلة للشحن تستهدف مباشرة فئة لاند روفر ديفندر الشهيرة. وتعكس السيارة الجديدة التحول المتسارع للشركات الصينية من التركيز على الفئة الاقتصادية إلى منافسة الأسماء الأوروبية التاريخية في قطاع المركبات الفاخرة والوعرة.

فالسيارة الضخمة، التي يزيد طولها عن خمسة أمتار، تجمع بين تصميم صندوقي حاد وتقنيات هجينة متطورة مع قدرة تسارع رياضية تصل إلى 100 كيلومتر في أقل من خمس ثوانٍ، ما يضعها في منطقة تجمع بين الطابع العائلي والأداء العالي.

وفي أوروبا، يبدو أن شركة ستيلانتيس تسلك طريقاً مختلفاً تماماً، مع إعلانها مشروع E-Car لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة ومنخفضة الكلفة بحلول عام 2028. ويعكس هذا التوجه محاولة لإحياء فكرة "السيارة الشعبية" التي بدأت تختفي تدريجياً مع ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية الحديثة وتعقيد تقنياتها.

وتسعى المجموعة، التي تضم علامات مثل فيات وبيجو وسيتروين، إلى إنتاج سيارات أخف وزناً وأكثر بساطة من حيث الأنظمة الإلكترونية، بهدف خفض الأسعار وإعادة جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأوروبيين الذين باتوا يجدون صعوبة متزايدة في شراء السيارات الجديدة.

سيارات رسوم أميركية جديدة على السيارات الكهربائية في خضم غلاء الوقود

في المقابل، تواصل جاغوار التحول الكامل نحو العصر الكهربائي، مع اقتراب الكشف الرسمي عن سيارتها الجديدة Type 01، التي تمثل بداية مرحلة مختلفة بالكامل في تاريخ العلامة البريطانية. فالسيارة السيدان الكهربائية الجديدة تأتي بتصميم انسيابي ضخم وقوة تقترب من ألف حصان، مع اعتماد كامل على الطاقة الكهربائية دون أي حلول هجينة أو محركات احتراق مساندة.

وتكشف الصور التشويقية الأخيرة عن فلسفة تصميمية جريئة تراهن على الدمج بين الفخامة البريطانية والتكنولوجيا المستقبلية، في محاولة لإعادة تموضع جاكوار داخل سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

لكن وسط هذا الاندفاع العالمي نحو الكهرباء، لا تزال بعض الشركات تتمسك بفكرة "الدراما الميكانيكية" التي صنعت سحر السيارات الخارقة لعقود. وهذا ما تظهره برابوس عبر مشروعها الجديد "بودو"، المبني على أستون مارتن فانكويش بمحرك V12 معدل بقوة تصل إلى ألف حصان وسعر يتجاوز مليون دولار.

فالسيارة لا تمثل مجرد نسخة معدلة عالية الأداء، بل تبدو كرسالة تحدٍّ مباشرة للعصر الكهربائي، عبر الاحتفاء بمحركات الاثني عشر أسطوانة والدفع الخلفي والصوت الميكانيكي العنيف الذي بدأت الصناعة تتخلى عنه تدريجياً.