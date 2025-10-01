محاكمة مسؤولين مصريين في وزارة الصحة تلاعبوا بمخزون الأدوية

- أحالت نيابة الأموال العامة العليا في مصر مجموعة من كبار المسؤولين بوزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة الرشوة، حيث ارتبطت القضية بمحاولة صرف مستلزمات طبية حيوية بقيمة 65 مليون جنيه من المخزون الاستراتيجي للوزارة. - شملت القضية تسعة متهمين، بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، ووجهت إليهم تهم تتعلق بطلب وقبول رشاوى لتسهيل صرف المستلزمات الطبية بالمخالفة للقوانين. - التحقيقات كشفت عن جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تم تزوير تفويضات لصرف المستلزمات الطبية، مما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل للاستيلاء على المال العام.

في واحدة من قضايا الفساد بقطاع الصحة في مصر خلال السنوات الأخيرة، أحالت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الأربعاء، مجموعة من كبار المسؤولين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم في قضية رشوة بملايين الجنيهات، ارتبطت بمحاولة صرف مستلزمات طبية حيوية تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه (نحو 1.3 مليون دولار) من المخزون الاستراتيجي للوزارة المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي. تأتي المحاكمة في قطاع يعد المسؤول عن إمدادات الأدوية لكافة المستشفيات العامة بالدولة، حيث يعاني الموردون وشركات الأدوية من صعوبة تحصيل مستحقاتهم من وزارة الصحة، التي تراكمت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لتصل إلى حوالي 30 مليار جنيه.

وشملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على تفاصيلها تسعة متهمين بينهم مسؤولون حكوميون ورجال أعمال وسماسرة. ووجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين الثلاثة الأوائل بصفتهم موظفين عموميين تهماً تتعلق بـ"طلب وقبول وأخذ عطايا" بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم، وكان ذلك بأن المتهمة الأولى طلبت وقبلت مبلغاً مقداره مليوني جنيه، والمتهم الثاني طلب وقبل 250 ألف جنيه، والمتهم الثالث طلب وقبل 20 ألف جنيه.

وجاءت المبالغ، بحسب التحقيقات، من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وساطة المتهمين السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغة قيمتها 65 مليون جنيه من مخزن "الكلى" التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، وذلك بالمخالفة للضوابط القانونية والإدارية، بما يتيح للمتهمين من رجال الأعمال الاستيلاء عليها بغير حق.

وفقاً للتحقيقات، فقد ارتكب المتهمون جرائم تزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قاموا من الأول حتى الثالث بتزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يُظهر على غير الحقيقة تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم لاحقاً في تقديم طلبات صرف رسمية للمخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.

أما المتهمون من الرابع حتى الأخيرة، فقد اتُهموا بالاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية من المخازن، ما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان.