محاكمة رئيسة أوبك السابقة في لندن بتهمة الفساد

- مثلت ديزاني أليسون مادويكي، وزيرة النفط النيجيرية السابقة ورئيسة أوبك السابقة، أمام محكمة في لندن بتهم فساد تتعلق بتلقي رشاوى بملايين الجنيهات الإسترلينية خلال فترة توليها المنصب. - تُتهم مادويكي بتلقي رشى تشمل مبالغ نقدية، سيارات، رحلات خاصة، ومنازل فاخرة، وقد نفت مراراً اختلاس الأموال من عقود نفطية وخزائن الدولة. - من المقرر أن تستمر محاكمتها بين عشرة واثني عشر أسبوعًا، مع محاكمة شخصين آخرين بتهم مالية مرتبطة بالقضية.

مثلت رئيسة منظمة أوبك السابقة النيجيرية ديزاني أليسون مادويكي، أمام محكمة في لندن اليوم الاثنين، قبل أسبوع من بدء محاكمتها بتهم فساد تعود إلى فترة توليها منصب وزيرة النفط في نيجيريا. وقد أُفرج عنها بكفالة منذ توقيفها في لندن أواخر عام 2015. وقد حضرت مادويكي البالغة من العمر 65 عاماً جلسة الاستماع التمهيدية، التي ركزت على الجوانب الفنية واختيار هيئة المحلفين، بوجه عابس. ووصلت متكئة على عكاز، وتضع جبيرة على معصمها الأيسر.

وكانت مادويكي شخصية بارزة في الحكومة النيجيرية بين عامي 2010 و2015، كما أنها أول امرأة تترأس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لمدة عام. ووفقاً للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، فإن وزيرة النفط النيجيرية السابقة متهمة بتلقي رشاوى بملايين الجنيهات الإسترلينية خلال فترة توليها المنصب من أفراد على صلة بشركات الطاقة.

وتُتهم مادويكي كذلك بتلقي رشى لا تقل عن 100 ألف جنيه إسترليني نقدًا، بالإضافة إلى سيارات مع سائقين، ورحلات جوية على متن طائرات خاصة، وحتى دفع رسوم دراسة ابنها. كما تواجه تلقي رشى في لندن عبارة عن منازل عدة بخدمها وأثاثها وسلع فاخرة. وقد نفت الوزيرة النيجيرية السابقة مراراً اختلاس ملايين الدولارات من عقود نفطية مربحة وخزائن الدولة أثناء توليها منصبها.

ومن المقرر أن تستأنف محاكمة مادويكي يوم الاثنين المقبل وتستمر ما بين عشرة واثني عشر أسبوعًا. ويُحاكم شخصان آخران بتهم ارتكاب جرائم مالية على خلفية القضية ذاتها، وهما دوي أغامي، الذي مثل أمام المحكمة عن بعد، وأولاتيمبو بوكولا الذي جاء جلسة اليوم حضورياً.

وأمرت محكمة نيجيرية في 2019 بالحجز الفوري على مجوهرات وهاتف آيفون من الذهب مصنوع خصيصاً لمادويكي تصل قيمتها الإجمالية إلى 40 مليون دولار. كما جرى التحفظ في 2017 على مجمع سكني تملكه في لاغوس تناهز قيمته 37.5 مليون دولار.