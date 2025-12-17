- حذّرت محافظة القدس من سياسة "حرب الأرنونا" التي تنتهجها بلدية الاحتلال، حيث تستهدف زيادة الضرائب بشكل جائر على المقدسيين، مما يضاعف الأعباء المالية دون تقديم خدمات، مع توقع جباية إضافية تصل إلى 31 مليون شيكل سنويًا. - المخطط لعام 2026 يهدف لدمج المناطق الضريبية، مما يزيد الأعباء على الشقق السكنية، حيث سترتفع الضرائب بنسبة تصل إلى 39%، مما يؤثر على 22,683 شقة في الأحياء الفلسطينية. - تواصل بلدية الاحتلال تسجيل المباني في الأحياء خلف الجدار لزيادة الجباية دون خدمات، مما يعكس تمييزًا بنيويًا ويهدد المقدسيين بالرحيل القسري وفقدان الإقامة.

حذّرت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، من استمرار بلدية الاحتلال في القدس في سياسة "حرب الأرنونا"، التي تستهدف عشرات آلاف العائلات المقدسية برفع الضرائب بشكل جائر، في خطوة تضاعف الأعباء المالية على الفلسطينيين دون تقديم أي خدمات مقابل ذلك. وبحسب بيان لمحافظة القدس، يشير المخطط المعلن لعام 2026، إن صدّق عليه وزير داخلية الاحتلال، إلى زيادة ضريبة الأرنونا على الشقق السكنية بشكل كبير، ما سيؤدي إلى جباية إضافية تقدر بنحو 31 مليون شيكل (نحو 9.6 ملايين دولار) سنويًا من جيوب المقدسيين.

وأوضحت محافظة القدس أن ضريبة الأرنونا تُفرض على كل متر مربع من العقارات السكنية، وتقسم القدس إلى أربع مناطق: (أ) الأعلى كلفة للأحياء الإسرائيلية الثرية، و(د) الأقل كلفة للأحياء الفلسطينية الفقيرة، إضافة إلى (ب) و(ج)، إلا أن بلدية الاحتلال بدأت منذ مطلع 2025 بتطبيق تصنيف المنطقة (أ) على جميع الشقق الجديدة في القدس، بما فيها أحياء خلف الجدار، ما يعني أن سكان الأحياء المهمشة يدفعون ضريبة الأثرياء نفسها رغم غياب الخدمات الأساسية.

وأوضحت المحافظة أن المخطط لعام 2026 يستهدف الشقق التي شُيّدت قبل 2020، عبر دمج المنطقة (د) مع (ج)، ليطاول 22,683 شقة سكنية في أحياء البلدة القديمة، كفر عقب، قلنديا، الرام، عناتا، صور باهر، جبل المكبر، بيت صفافا وشرفات، وغيرها. وبموجب التعديل، سترتفع الأرنونا على الشقق التي تزيد مساحتها على 120 مترًا مربعًا من 74.46 شيكلاً إلى 91.08 شيكلاً للمتر، أي بزيادة نحو 22%، وعلى الشقق الأقل من 120 مترًا مربعًا من 46.35 شيكلاً إلى 64.24 شيكلاً للمتر، أي بزيادة نحو 39%.

وبحسب المحافظة، تواصل بلدية الاحتلال حملة تسجيل المباني في أحياء خلف الجدار مثل: كفر عقب، العيزرية، أبو ديس، بيت جالا وبيت ساحور، بهدف توسيع جباية الأرنونا دون تقديم أي خدمات فعلية. وتفتقر هذه الأحياء بحسب المحافظة، إلى الشوارع المهيأة، والمدارس، ورياض الأطفال، والملاعب والحدائق، بينما تذهب عائدات الضرائب إلى مشاريع في القدس الغربية، في نموذج صارخ للتمييز البنيوي.

وحذرت المحافظة من أن هذه السياسات تُستخدم بكونها أداةً للضغط على المقدسيين للرحيل القسري، عبر إنهاكهم اقتصاديًا وتعريضهم لخطر فقدان الإقامة، وقد أدت منذ 1967 إلى سحب إقامات أكثر من 14 ألف مقدسي. وجددت محافظة القدس رفضها القاطع لهذه السياسات، مشيدة بصمود أهل المدينة المقدسة، مؤكدة استمرار العمل القانوني والإعلامي لحماية حقهم في البقاء والعيش بكرامة في القدس.

(الدولار= 3.2 شواكل)