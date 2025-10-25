محادثات تجارية أميركية صينية في كوالالمبور

- بدأت محادثات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين في كوالالمبور لتجنب تصعيد الحرب التجارية، وسط تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، وإجراءات أميركية تشمل قائمة سوداء موسعة للشركات الصينية. - أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري سابق، مما قد يزيد الرسوم الجمركية، بينما أكدت الصين التزامها بالاتفاقية ومعارضتها لاتهامات واشنطن. - يسعى الجانبان لتمهيد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ في قمة أبيك، مع التركيز على العلاقات التجارية وتخفيف الخلافات بشأن القيود التجارية.

بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثات في كوالالمبور اليوم السبت، في محاولة لتجنب تصعيد الحرب التجارية بينهما وترتيب اجتماع هذا الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ. وستسعى المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) إلى إيجاد سبيل للمضي قدماً بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 % على السلع الصينية وغيرها من القيود التجارية بدءاً من الأول من نوفمبر /تشرين الثاني، رداً على توسيع الصين نطاق ضوابط تصدير المغناطيسات والمعادن الأرضية النادرة.

وأدت أحدث الإجراءات، التي تشمل أيضاً قائمة سوداء أميركية موسعة متعلقة بالصادرات تضم آلاف الشركات الصينية الأخرى، إلى تعطيل هدنة تجارية هشة صاغها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ونائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ على مدى أربعة اجتماعات سابقة منذ مايو/ أيار. ويشارك في المحادثات أيضاً كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ.

كما أعلن الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير الجمعة، بدء تحقيق في تنفيذ الصين لاتفاق تجاري أُبرم خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى. ويمنح التحقيق الجديد في ممارسات التجارة غير العادلة، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ترامب أداة محتملة أخرى لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وعبرت الصين عن معارضتها الشديدة لما وصفته "باتهامات واشنطن الباطلة وإجراءات التحقيق ذات الصلة"، واتهمت الولايات المتحدة بتصعيد الضغوط الاقتصادية وغيرها من أشكال الضغط على الصين. وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على إكس "أوفت الصين بالتزاماتها بدقة في المرحلة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية والتجارية"، مضيفاً أن إجراءات الصين عادت بالنفع على المستثمرين من جميع الدول، بما في ذلك الشركات الأميركية.

محاولات لتجنب التصعيد التجاري بين الصين وأميركا

ووصل لي وخه إلى برج ميرديكا 118 في كوالالمبور، وهو ثاني أطول مبنى في العالم حيث مكان انعقاد المحادثات. ولم تقدم الحكومة الماليزية ولا الجانبان الأميركي والصيني سوى القليل من التفاصيل حول الاجتماع ولم يتضح ما إذا كان من المزمع إطلاع وسائل الإعلام على النتائج. وسيحاول المسؤولون تمهيد الطريق أمام ترامب وشي للاجتماع يوم الخميس المقبل، في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في كوريا الجنوبية.

وقبل دقائق من بدء المحادثات، قال ترامب إنه يرغب في مناقشة مسألة المزارعين عندما يجتمع مع شي خلال جولته الآسيوية وسيتطرق إلى موضوع تايوان، لكن لا خطط لديه حالياً لزيارة الجزيرة. وقال أيضاً إنه سيثير على الأرجح مسألة إطلاق سراح قطب الإعلام المسجون في هونغ كونغ جيمي لاي، الذي أصبحت قضيته أبرز مثال على حملة الصين على الحقوق والحريات في المركز المالي الآسيوي.

وقال مسؤول أميركي كبير الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيولي أهمية قصوى في محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعهما الأسبوع المقبل، لكنه سيكون مستعداً لمناقشة مواضيع أخرى. وأضاف المسؤول في إحاطة للصحافيين قبل زيارة ترامب إلى آسيا أن الجانب الأميركي يشعر بقلق خاص حيال "بعض الإجراءات التي أعلنتها الصين في الأسبوعين الماضيين والتي تهدد حقاً الاستقرار الاقتصادي العالمي".

وقال غوش ليبسكي رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي في واشنطن إن على بيسنت وجرير وخه أن يجدوا أولاً طريقة لتخفيف حدة الخلاف بشأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا الأميركية والضوابط الصينية على المواد الأرضية النادرة، والتي تريد واشنطن إلغاءها. وأضاف "لست متأكداً من إمكانية موافقة الصينيين على ذلك. إنها وسيلة الضغط الأساسية التي يملكونها".

وقال سكوت كنيدي الخبير في الشؤون الاقتصادية الصينية بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن "إذا توصلوا إلى اتفاق، فستكون محاولتهم قد نجحت. أما إذا لم يكن هناك اتفاق، فسيتعين على الجميع الاستعداد لأن تصبح الأمور أكثر شراسة". ويسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى تجنب التصعيد في الرسوم الجمركية مجدداً إلى مستويات بالغة الارتفاع على كلا الجانبين بعدما تفجر الوضع في إبريل/ نيسان عندما فرض ترامب رسوماً عالمية شاملة وردت الصين بقطع إمدادات المواد الأرضية النادرة عن المشترين الأميركيين.

وأثمر الاجتماع الأول لبيسنت وجرير مع خه في جنيف في مايو/ أيار عن هدنة لمدة 90 يوماً، أدت إلى خفض الرسوم الجمركية بحدّة إلى حوالي 55 % على الجانب الأميركي و30 % على الجانب الصيني وإعادة تدفق المغناطيسات. ومُدِّدت الهدنة في محادثات لاحقة في لندن واستوكهولم وكان من المفترض أن ينتهي سريانها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

لكن الهدنة الهشة انهارت في نهاية سبتمبر/ أيلول عندما وسّعت وزارة التجارة الأميركية قائمة تصدير سوداء بشكل كبير لتشمل تلقائياً الشركات المملوكة بنسبة تتجاوز 50 % للمؤسسات المدرجة بالفعل في القائمة، مما أدى إلى حظر الصادرات الأميركية إلى آلاف الشركات الصينية الأخرى. وردت الصين بفرض ضوابط تصدير عالمية جديدة للمعادن الأرضية النادرة في 10 أكتوبر /تشرين الأول، بهدف منع استخدامها في الأنظمة العسكرية من خلال اشتراط الحصول على تراخيص تصدير للمنتجات التي تدخل في صناعتها معادن نادرة صينية أو تكنولوجيا لمعالجة واستخراج تلك المعادن تطورها الشركات الصينية.

(رويترز، العربي الجديد)