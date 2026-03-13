محادثات تجارية أميركية صينية في باريس

- يزور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ فرنسا لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، قبل زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، حيث يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ. - تُعقد المحادثات الثنائية في باريس بين هي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وسط توترات تجارية مستمرة بين واشنطن وبكين، حيث تبادل الجانبان فرض الرسوم الجمركية. - أطلقت الولايات المتحدة تحقيقات اقتصادية تستهدف عدة دول، مما أثار انتقادات من الصين التي دعت إلى الحوار لحل النزاعات التجارية.

أكدت الصين، اليوم الجمعة، أن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الشؤون الاقتصادية هي ليفينغ سيزور فرنسا، السبت، لإجراء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، وذلك قبل أسابيع قليلة من زيارة محتملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جينبينغ.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أفادت، الخميس، بأن هذه المحادثات التجارية الثنائية ستُعقد يومي الأحد والإثنين في باريس، بين هي ليفينغ ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. من جانبها، ذكرت وزارة التجارة الصينية، الجمعة، أن المسؤول الصيني سيقود وفداً إلى فرنسا من 14 مارس/ آذار إلى 17 منه لإجراء محادثات تجارية مع الجانب الأميركي، بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك.

وسيرافق سكوت بيسنت إلى باريس ممثل البيت الأبيض للشؤون التجارية جايمسون غرير. ويخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيارة بكين بين 31 مارس والثاني من إبريل/ نيسان، بحسب ما أفاد البيت الأبيض، في حين لم تؤكد السلطات الصينية حتى الآن إجراء هذه الزيارة أو برنامجها.

وتخوض واشنطن وبكين حرباً تجارية منذ إبريل الماضي، إذ تبادل الجانبان فرض الرسوم الجمركية واتخاذ إجراءات اقتصادية أخرى. وجرى التوصل لاحقاً إلى هدنة برعاية سكوت بيسنت وهي ليفينغ، غير أن بعض نقاط الخلاف ما زالت قائمة.

وفي هذا السياق، أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، إطلاق سلسلة من التحقيقات لتوثيق الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالولايات المتحدة. وتستهدف هذه التحقيقات نحو خمس عشرة دولة أو تكتلاً، من بينها الاتحاد الأوروبي والصين، وتمثل خطوة أولى نحو فرض تعرِفات جمركية جديدة محتملة.

وفي المقابل، ندّدت وزارة التجارة الصينية في بيان منفصل، الجمعة، بهذه التحقيقات، معتبرة أنها "مثال نموذجي على الأحادية" التي "تقوّض على نحوٍ خطير النظام الاقتصادي والتجاري الدولي"، وأضاف البيان أن الصين "تحث الولايات المتحدة على إعادة النظر في ممارساتها المشكوك فيها وإعطاء الأولوية للحوار والتشاور لحل النزاعات".

وتأتي هذه المحادثات في وقت تتواصل فيه التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط مساعٍ من الجانبَين لإدارة الخلافات الاقتصادية وتفادي تصعيد جديد في الرسوم والإجراءات التجارية. ويرى مراقبون أن هذه اللقاءات قد تمهد لمرحلة جديدة من الحوار الاقتصادي بين القوتَين، خصوصاً مع اقتراب الزيارة المحتملة للرئيس الأميركي إلى الصين.

(فرانس برس، العربي الجديد)