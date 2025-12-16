محادثات السلام في أوكرانيا تهوي بأسعار النفط لأقل من 60 دولاراً

- انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بسبب احتمالات اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما يعزز التوقعات بتخفيف العقوبات على موسكو. - أحرزت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا تقدماً، مع تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا، مما يعزز التفاؤل بإنهاء الصراع وزيادة المعروض من النفط الروسي. - تراجعت أسعار النفط الروسي لأدنى مستوياتها منذ بدء الحرب، مع صعوبات في تجارة النفط بسبب العقوبات الغربية، مما يؤثر على الشحنات والمبيعات.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار، اليوم الثلاثاء، لتتراجع إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار الماضي، مع تزايد احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز التوقعات بتخفيف محتمل للعقوبات على موسكو. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.11 دولار أو حوالي 1.8% مسجلة 59.45 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 10.23 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55.71 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.11 سنت أو قرابة اثنين بالمائة.

وعرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف. وأفاد المفاوضون الأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات، أمس الاثنين، لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أثار التفاؤل بأن نهاية الصراع باتت أقرب. ونقلت وكالة "تاس" الرسمية عن نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، القول إن روسيا أكدت أنها غير مستعدة لتقديم أي تنازلات عن أراض في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأوكرانية.

وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد إنرجي، وفقاً لوكالة رويترز: "انخفض خام برنت هذا الصباح إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر، إذ تقوم السوق بتقييم اتفاق سلام محتمل يؤدي إلى توفر كميات إضافية من النفط الروسي وزيادة المعروض في السوق". وقال توني سيكامور، المحلل في "آي جي" في مذكرة: "مما زاد من الضغوط، البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة التي صدرت خلال الليل التي غذت المخاوف من أن الطلب العالمي قد لا يكون قوياً بما يكفي لاستيعاب نمو المعروض الأخير".

وأظهرت بيانات رسمية، أمس الاثنين، تباطؤ نمو إنتاج المصانع الصينية إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً. كما نمت مبيعات التجزئة بأقل وتيرة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022. وعوض استيلاء الولايات المتحدة على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي على نحو طفيف مخاوف متعلقة بتخمة المعروض، لكن التجار والمحللين قالوا إن وفرة التخزين العائم والزيادة الكبيرة في مشتريات الصين من فنزويلا تحسباً للعقوبات تحد أيضاً من تأثير هذه الخطوة بالسوق.

انخفاض أسعار النفط الروسي

في السياق، انخفضت أسعار النفط الخام الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، فقد أدت العقوبات إلى تفاقم الخصومات التي يحتاج قطاع النفط الروسي إلى تقديمها، وتراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية، و بحسب بيانات من شركة أرجوس ميديا والتي نشرتها وكالة بلومبيرغ، اليوم الثلاثاء، فإن مصدري النفط الروس يحصلون في المتوسط على ما يزيد قليلاً عن 40 دولاراً للبرميل للشحنات المنقولة من بحر البلطيق والبحر الأسود وميناء كوزمينو الشرقي. ويمثل هذا انخفاضاً بنسبة 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تفاقم التخفيضات نتيجة القيود الأخيرة التي استهدفت شركتي النفط العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل".

وأدى تزايد الضغوط الغربية على تجارة النفط الروسي إلى صعوبة متزايدة في بيع البراميل وتسليمها، مع اتخاذ إجراءات تستهدف مصافي التكرير لدى كبار المشترين مثل الهند، إضافةً إلى ذلك، تشهد أسعار النفط العالمية انخفاضاً، إذ انخفضت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء. وتُعدّ عائدات النفط التي تُشكّل مع عائدات الغاز نحو ربع ميزانية الدولة، مصدراً مهماً لإيرادات روسيا التي تشنّ حرباً ضد أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

(رويترز، العربي الجديد)