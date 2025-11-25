مجموعة "ماريوت" تواجه أزمة ثقة من العملاء.. إليك السبب

- في أغسطس 2024، أبرمت ماريوت اتفاقية مع سوندر لإضافة 9000 غرفة، لكن الصفقة انهارت بعد أن طلبت ماريوت من النزلاء مغادرة وحدات سوندر فجأة في نوفمبر. - أعلنت سوندر عن خطط لتصفية الشركة بسبب عقود إيجار باهظة وتراجع الإيرادات، مما أدى إلى تقديم طلب إفلاس، واتهمت ماريوت سوندر بالتهديد بالإغلاق ما لم تحصل على تمويل إضافي. - أثار الانقسام بين الشركتين فوضى بين النزلاء، مما أدى إلى ردود فعل سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي وأثر سلبًا على سمعة ماريوت.

أبرمت "ماريوت" أكبر سلسلة فنادق في العالم اتفاقية ترخيص في أغسطس/آب 2024، مع شركة ناشئة لتأجير الوحدات قصيرة الأجل تدعى سوندر Sonder، وكان أسلوبها في الحجز على غرار Airbnb هو توفير وسائل الراحة الفندقية للضيوف في وحدات تشبه الشقق عبر ثلاث قارات. وبدت الصفقة التي بلغت قيمتها 15 مليون دولار بمثابة طريقة منخفضة المخاطر لإضافة 9000 غرفة إلى محفظة الشركة العالمية.

إلا أن هذه الصفقة تحولت إلى كابوس فعلي أدى إلى أزمة ثقة عميقة بخدمات "ماريوت". ويشرح تقرير موسع لـ "وول ستريت جورنال"، كيف أعجب عملاء ماريوت، الذين حصلوا على نقاط الولاء عن طريق حجز وحدات سوندر، بالخيار لدرجة أن بضعة آلاف منهم استقروا في غرف سوندر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عندما وصلت رسالة بريد إلكتروني محيرة من ماريوت: "نطلب منك بلطف الخروج من الفندق في أقرب وقت ممكن".

تم تعطيل مفاتيح الغرف الرقمية، مما أدى إلى إغلاق غرف بعض النزلاء مع أغراضهم. بعد حوالي 24 ساعة من نشر البريد الإلكتروني، أعلنت شركة سوندر أنها تخطط لتصفية الشركة تحت وطأة عقود إيجار عقارات طويلة الأجل باهظة التكلفة، دون إيرادات كافية من العملاء لتغطية هذه العقود. والآن وصلت القضية إلى محكمة الإفلاس الفيدرالية بولاية ديلاوير.

اتهمت ماريوت شركة سوندر بالتهديد بإغلاق الشركة ما لم تُقدم لها المزيد من التمويل، وأرجعت سوندر مشاكلها، جزئيًا، إلى أن أنظمة الحجز الخاصة بماريوت استغرقت وقتًا أطول من المتوقع. وفي التفاصيل، في عام 2019، تجاوزت قيمة سوندر مليار دولار، واعتُبرت منافسًا قويًا لشركة إير بي إن بي، وفقًا لموقع تك كرانش.

بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2022، واجهت سوندر صعوبة في تحقيق الربح. في أغسطس 2024، أبرمت سوندر اتفاقية ترخيص استراتيجية مع ماريوت الدولية، وغيّرت علامتها التجارية إلى سوندر باي ماريوت بونفوي. سمحت الاتفاقية للشركة بتسويق عقاراتها على مواقع ماريوت الإلكترونية.

وفي التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني أعلنت شركة ماريوت الدولية، وفق موقعها الإلكتروني، أن اتفاقية الترخيص مع شركة سوندر هولدينغز لم تعد سارية المفعول بسبب تخلف سوندر عن السداد. وبعد أسبوع واحد، أعلنت شركة سوندر أنها تقدمت بطلب تصفية بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس في محكمة الإفلاس الفيدرالية في ديلاوير.

وفي ملف قانوني، أدرجت شركة سوندر التزاماتها المقدرة بما يتراوح بين مليار دولار وعشرة مليارات دولار. ذكرت عريضة الإفلاس أن لدى الشركة ما بين 5001 و10000 دائن، وفق "بزنس إنسايدر"، لم تُحدد العريضة المبالغ المستحقة بالدولار، بل تضمنت قائمة بالدائنين الذين يمثلون أفرادًا وشركات من إيطاليا إلى كندا، بما في ذلك شركات تعمل في قطاعي الأمن والبرمجيات.

وزعم محامو ماريوت أن سوندر هددت بأنه "ما لم تمول ماريوت عملية التصفية، فإنها ستغلق أنظمة الفنادق وتترك الآلاف من الضيوف خارج غرفهم في منتصف الإقامة، دون النظر إلى ما إذا كانت تلك الغرف تحتوي على أدوية أو جوازات سفر أو ممتلكات شخصية أو غيرها من الضروريات ودون النظر إلى ما إذا كان هؤلاء الضيوف سيبقون بلا مكان للنوم". وهذا ما حصل بالفعل، أثار الانقسام بين الشركتين حالة من الفوضى والارتباك لدى النزلاء، الذين اضطر العديد منهم إلى مغادرة مساكنهم دون سابق إنذار يوم الاثنين، 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

أدى ذلك إلى سيل من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من نزلاء محبطين، قال بعضهم إنهم اضطروا لحجز أماكن إقامة أعلى تكلفة، وإنهم لن يحجزوا مع ماريوت مرة أخرى. وفاقمت سلسلة الفنادق من رداد الفعل السلبية عندما تراجعت عن موقفها بشأن رد أموال العملاء. بعد أن أبلغت الشركة النزلاء الذين حجزوا عبر سوندر باسترداد أموالهم بالكامل، كتبت على موقعها الإلكتروني أنه يتعين عليهم طلب استرداد الأموال من خلال شركات بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

وروى مروجا المحتوى في مدينة نيويورك مينغون تشين وكيفن نجو قصتهما حول طردهما من مكان إقامتهما على "تيك توك". وقالا "تلقينا بريدًا إلكترونيًا عشوائيًا من ماريوت مفاده: ألغت ماريوت وسوندر شراكتهما، وحجزك الحالي لم يعد ساريًا. عليك مغادرة المكان فورًا'". بعد الاتصال بسوندر وماريوت، أفادا بأن الشركتين لم توفرا أماكن إقامة فورية، ورفضتا طلبهما بمطابقة أسعار العقارات الأخرى.

وصرح تشين ونجو لمجلة "بيبول" بأنهما لم يتلقيا أي تحديثات بخصوص استرداد الأموال أو التعويض. في فيديو لاحق، قال الزوجان إنهما سهرا حتى الثانية صباحًا لتجهيز جميع أمتعتهما، والانتقال إلى مكان آخر على حسابهما الخاص.