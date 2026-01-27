مجموعة صينية تستحوذ على 29% من بوما الألمانية مقابل 1.5 مليار يورو

أعلنت مجموعة أنتا سبورتس (ANTA) الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى اتفاق مع غروب أرتيميس (Artemis)، الشركة الاستثمارية التابعة لعائلة بينو الفرنسية، للاستحواذ على حصة قدرها 29.06% من أسهم شركة بوما (PUMA) الألمانية للملابس الرياضية. وقالت أنتا سبورتس، التي تمتلك بالفعل علامات تجارية مثل ويلسون وسالومون، في بيان وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إنها "وافقت بشروط على شراء، فيما وافقت مجموعة أرتيميس بشروط على بيع، ما مجموعه 43 مليوناً و14 ألفاً و760 سهماً عادياً".

وتقدر قيمة هذه الحصة بنحو 1.5 مليار يورو (1.78 مليار دولار) نقداً. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وأكدت أنتا سبورتس أن عملية الاستحواذ ستمول بالكامل من مواردها النقدية الداخلية، في إشارة إلى متانة وضعها المالي والتزامها بالاستثمارات الاستراتيجية العالمية. وأضافت المجموعة أنها ستدرس مستقبلاً بعناية فرص تعميق شراكتها مع غروب أرتيميس، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تعتزم حالياً تقديم عرض استحواذ كامل على شركة بوما.

وكانت بوما، التي يقع مقرها في جنوب ألمانيا، قد أعلنت في أواخر عام 2025 أنها ستلغي نحو 900 وظيفة إدارية بحلول نهاية عام 2026، على خلفية نتائج مخيبة للآمال. وكشفت وكالة "بلومبيرغ" تقريراً في نهاية أغسطس/آب الماضي، أن مجموعة آرتيميس، وهي الذراع الاستثمارية لعائلة "بينو" الفرنسية المالكة لمجموعة "كيرينغ" الفاخرة (التي تضم علامات مثل غوتشي) تدرس بيع حصتها البالغة 29% في رأسمال "بوما" بعد التراجع الحاد في قيمتها السوقية.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن سهم "بوما" هبط إلى حدود 21 يورو فقط، بعدما كان عند 115 يورو عام 2021، أي بخسارة تفوق 80% من قيمته خلال أربع سنوات. ورغم أن خبر احتمال البيع أدى إلى ارتفاع مؤقت للسهم بنسبة تقارب 20% في جلسة واحدة، حذر محللون من أن مستقبل العلامة يظل ضبابياً في ظل ركود سوق "السنيكر" وتزايد الضغوط المالية عليها.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة أنتا نحو 26.56 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة 882 عالمياً من حيث القيمة السوقية وفقاً لموقع القيمة السوقية للشركات "companies market cap"، بينما تبلغ القيمة السوقية لشركة بوما وفقاً للموقع ذاته، نحو 3.82 مليارات دولار لتحتل المرتبة 3616 عالمياً من حيث القيمة السوقية، بينما بلغت قيمتها السوقية في 2021 نحو 18.23 مليار دولار، في حين كانت القيمة السوقية لشركة أنتا خلال العام نفسه نحو 4.59 مليارات دولار.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)