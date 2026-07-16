مجموعة العمل المالي تحذر من تصاعد الجريمة في سوق العملات المشفرة

- تستغل الشبكات الإجرامية الفجوات التنظيمية لنقل عائدات غير مشروعة عبر الأصول المشفرة، مما يزيد من تعقيد الجرائم وصعوبة تتبع الأموال. - تواجه الجهات التنظيمية تحديات في رصد تدفقات غسل الأموال، مع بقاء ثلثي الدول دون مستوى الامتثال المطلوب لتوصيات مجموعة العمل المالي. - العملات المستقرة تشكل خطراً متزايداً، وتدعو مجموعة العمل المالي إلى تعزيز التعاون الدولي واستخدام أدوات تحليل سلاسل الكتل لتجميد الأصول المشبوهة.

قالت مجموعة العمل المالي، اليوم الخميس، إن شبكات إجرامية تستغل تفاوت القواعد التنظيمية وضعف الرقابة بين الدول لنقل عائدات غير مشروعة تقدر بمليارات الدولارات عبر قطاع الأصول المشفرة، محذرة من أن الجرائم المرتبطة بهذه الأصول أصبحت خلال العام الماضي أكثر تعقيداً وترابطاً.

وأوضحت المجموعة في أحدث مراجعة لتنفيذ معاييرها الخاصة بالأصول الافتراضية أن عصابات الاحتيال وشبكات الاحتيال الاستثماري باتت تستخدم مسارات تحويل متعددة، تجمع بين منصات مرخصة وأخرى غير خاضعة للرقابة، إلى جانب المحافظ الخاصة والتحويلات المباشرة بين الأفراد. وأدى هذا التشابك إلى زيادة صعوبة تحديد مصدر الأموال وتتبع المستفيدين النهائيين منها واسترداد العائدات الإجرامية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية في رصد وتتبع تدفقات غسل الأموال عبر الأصول المشفرة؟ كيف يمكن للعملات المستقرة، بخصائصها التي تجعلها جذابة للمعاملات المشروعة، أن تصبح أداة رئيسية لغاسلي الأموال والجهات الإجرامية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار التقرير إلى أن الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الأصول المشفرة لا تزال تواجه تحديات كبيرة ومستمرة في رصد تدفقات غسل الأموال ووقفها، خصوصاً عندما تعبر التحويلات أكثر من دولة أو تنتقل بسرعة بين أصول ومنصات وشبكات تقنية مختلفة.

وسجلت المجموعة تحسناً محدوداً في التزام الدول بتوصياتها. وحتى إبريل/نيسان 2026، صُنفت 51 سلطة قضائية من أصل 149 خضعت للتقييم باعتبارها متوافقة إلى حد كبير مع المعايير المتعلقة بالأصول الافتراضية، بما يعادل 34%، مقابل 29% قبل عام. ومع ذلك، لا تزال نحو ثلثي الدول المقيمة دون مستوى الامتثال المطلوب، بما يترك فجوات يمكن استغلالها لنقل الأموال بين الأنظمة الرقابية المختلفة.

وحذرت المجموعة من أن إعداد تقييمات وطنية للمخاطر لا يكفي ما لم يتحول إلى إجراءات عملية، تشمل ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، والرقابة الفعلية على أنشطتهم، والتحقق من هوية العملاء، وتبادل بيانات المرسلين والمستفيدين، وفرض عقوبات رادعة على الجهات غير الممتثلة.

وبرزت العملات المستقرة بوصفها أحد أهم مصادر الخطر المتنامي. فقد ازداد استخدامها من جانب جهات غير مشروعة خلال العام الماضي، بينما طورت بعض الشبكات الإجرامية عملات مستقرة خاصة بها صممت بطريقة تجعل تجميدها أو مصادرتها أكثر صعوبة أمام السلطات.

وكان تقرير سابق للمجموعة صدر في مارس/آذار 2026 قد أظهر أن عدد العملات المستقرة المتداولة بلغ نحو 259 عملة في منتصف 2025، فيما تجاوزت قيمتها السوقية 300 مليار دولار. واستحوذت هذه العملات على 30% من إجمالي المعاملات المنفذة على شبكات الأصول الافتراضية خلال ذلك العام، مدفوعة بسرعة التحويل وانخفاض الكلفة وإمكان استخدامها عبر الحدود على مدار الساعة.

لكن الخصائص نفسها جعلتها جاذبة لغاسلي الأموال وشبكات الاحتيال والجهات التي تسعى إلى تفادي العقوبات. وأفادت بيانات أوردها التقرير بأن العملات المستقرة شكلت 84% من حجم المعاملات غير المشروعة المرتبطة بالأصول الافتراضية في 2025، من إجمالي قدر بنحو 154 مليار دولار.

وتزداد المخاطر عند استخدام المحافظ غير المستضافة، حيث تنتقل الأموال مباشرة بين المستخدمين من دون المرور بمؤسسة مالية أو شركة خاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال. كما يمكن نقل العملات عبر شبكات متعددة أو مبادلتها في منصات لامركزية، ما يصعّب على جهات الإصدار والسلطات متابعة مسارها أو التدخل لتجميدها.

ودعت مجموعة العمل المالي الدول إلى التطبيق الكامل لمعاييرها، وتعزيز القدرات التقنية للجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، واستخدام أدوات تحليل سلاسل الكتل، وإلزام الجهات المصدرة للعملات المستقرة بآليات تسمح بتجميد الأصول أو سحبها عند الاشتباه في ارتباطها بجرائم مالية، كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون الدولي، لأن ضعف الرقابة في دولة واحدة قد يتيح للشبكات الإجرامية الالتفاف على القيود المطبقة في دول أخرى.