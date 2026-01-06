مجموعة السبع تبحث تحديد أسعار المعادن النادرة

- يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن لمناقشة إمدادات المعادن الأرضية النادرة، مع التركيز على تحديد حد أدنى للأسعار لتعزيز الاستثمارات خارج الصين. - تعتمد معظم دول المجموعة على الصين في توريد هذه المعادن، التي تُعتبر أساسية في الصناعات التقنية مثل السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مما يجعلها محوراً للصراع الجيوسياسي. - تسعى الدول الغربية لتقليل الاعتماد على الصين عبر استثمارات ضخمة في مصانع التكرير، وسط تزايد الطلب على المعادن النادرة مع التطور التقني.

يعقد وزراء المالية من مجموعة الدول السبع اجتماعاً في واشنطن في 12 يناير/ كانون الثاني الحالي لمناقشة إمدادات المعادن الأرضية النادرة. وقال مصدر لوكالة "رويترز" إن تحديد الحد الأدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة سيكون نقطة نقاش، من بين مواضيع معدنية بالغة الأهمية أخرى.

تعتمد دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان، اعتماداً كبيراً أو حصرياً على الصين في توريد مجموعة واسعة من المواد، بدءاً من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة وصولاً إلى معادن البطاريات. وفي يونيو من العام الماضي، اتفقت مجموعة السبع على خطة عمل لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها ودعم اقتصاداتها.

بدأ المسؤولون مناقشة تحديد حد أدنى للأسعار العام الماضي لجعل الاستثمارات في المعادن الحيوية خارج الصين مجدية اقتصادياً. وكانت الولايات المتحدة أول من وضع حداً أدنى للسعر في عقد لتوريد المعادن الأرضية النادرة محلياً العام الماضي.

وتتسع رقعة الدول التي تحظر تصدير المعادن الأرضية النادرة، من الصين إلى ماليزيا والهند وصولاً إلى فيتنام. وهذه المعادن عبارة عن مجموعة من 17 عنصراً تُستخدم في الصناعات عالية التقنية. ليست نادرة جداً في الطبيعة، لكنها صعبة الاستخراج والمعالجة مما يجعلها استراتيجية.

وتستمد المعادن النادرة أهميتها من كونها مادة أولية في تصنيع المحركات الكهربائية (السيارات الكهربائية)، التوربينات الهوائية، الهواتف الذكية، الإلكترونيات الدقيقة، الرقائق الإلكترونية، أنظمة التوجيه والدفاع، والأقمار الصناعية والمعدات الفضائية. باختصار من يملك المعادن يملك التكنولوجيا، ومن يملك التكنولوجيا يملك القوة الاقتصادية والعسكرية.

ولهذا أصبح الحظر جزءاً من صراع القوى الكبرى. وتزداد أهمية الحظر مع ارتفاع الطلب على المعادن النادرة مع التطور التقني والتوجه نحو توسيع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بحيث تعمل هذه الدول على بناء سلاسل تصنيع داخلية بدل بيع الخام بثمن قليل، وجذب الشركات العالمية لتصنيع البطاريات والمحركات داخل بلدها.

وتحولت المعادن النادرة إلى سلاح جيوسياسي وتجاري. وأصبحت الصين الآن تنتج حوالي 90% من إمدادات المعادن الأرضية النادرة المكررة في العالم، وفق "وول ستريت جورنال"، ويعتبر الغرب أن الصين عبر هذا السلاح تهدد أمنها القومي كونها قادرة على منع تصدير مواد اولية تعتبر أساسية في تصنيع الأسلحة.

وتشير التقارير إلى أن حظر التصدير ينعكس ارتفاعاً في أسعار التكنولوجيا والبطاريات لأن أي حظر يعطّل المصانع ويقلل العرض ويعطل سلاسل الإمداد، ونتيجة لذلك تسعى الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي إلى استثمارات بمليارات الدولارات لإنشاء مصانع تكرير.

(العربي الجديد، رويترز)