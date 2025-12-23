- أقر مجلس النواب الليبي ديناً عاماً بقيمة 303.4 مليارات دينار ليبي حتى عام 2025، يتضمن سندات وأذونات الخزانة العامة، وعوائد مصرف ليبيا المركزي، والسلف المؤقتة، والقروض الحسنة. - خُوِّلَ مصرف ليبيا المركزي إطفاء الدين العام عبر اقتطاع 3% من إيرادات النفط والغاز، وفائض أرباح المصرف المركزي، مع حظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بنص قانوني. - حذر مصرف ليبيا المركزي من ارتفاع الدين العام إلى 330 مليار دينار بنهاية 2025، مشيراً إلى استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الطلب على العملة الصعبة.

اعتمد مجلس النواب الليبي في بنغازي ديناً عاماً مصرفياً قائماً على الخزانة العامة حتى عام 2025، بقيمة تجاوزت 303.4 مليارات دينار ليبي (نحو 55 مليار دولار)، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وأوضح الإعلان أن الدين العام يتمثل بسندات وأذونات الخزانة العامة، إضافة إلى العوائد المحتسبة لمصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات مع المصارف التجارية، فضلًا عن السُّلف المؤقتة والقروض الحسنة الممنوحة من المصرف المركزي، ورصيد الحساب المعلق لديه.

وبموجب المادة الثانية، خُوِّلَ مصرف ليبيا المركزي إطفاء الدين العام عبر اقتطاع 3% من إجمالي إيرادات الخزانة العامة المتأتية من النفط والغاز ومشتقاتهما، إلى جانب الاقتطاع من فائض حصة الخزانة من أرباح المصرف المركزي. كذلك نص القرار على الاقتطاع من رصيد حساب الرسم الإضافي الناتج من عوائد الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي، ومن احتياطي إعادة التقييم المترتب على تغير سعر صرف الدينار الليبي، إضافة إلى صافي ناتج الأصول الأجنبية.

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى المصرف المركزي قيد المبالغ المخصومة في دفاتره وسجلاته المحاسبية بتاريخ التسوية، مع مطابقتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية المختصة، وإحاطتها بالإجراءات المتخذة. وفي ما يتعلق بالاقتراض، أوصى مجلس النواب بعدم الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو إصدار أي ضمانات مالية من شأنها ترتيب التزامات على الدولة، إلا بموجب نص صريح في قانون الميزانية العامة.

وكان مجلس النواب قد صوّت خلال جلسة في بنغازي في وقت سابق، على مسودة القانون، التي تنصّ على حظر الاقتراض أو إصدار أي ضمانات من الخزانة العامة إلّا بموجب قانون، كذلك ألغت القانون رقم 30 بشأن تكوين احتياطي عام لسداد الدين العام، الذي كان يُنظر إليه باعتباره عبئاً إضافياً على الموازنة. وكشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الدين العام لدى فرعيه في طرابلس وبنغازي بلغ نحو 270 مليار دينار بنهاية 2024 (84 ملياراً في طرابلس و186 ملياراً في بنغازي)، محذراً من إمكانية ارتفاع الرقم إلى أكثر من 330 مليار دينار قبل نهاية 2025 إذا استمر الإنفاق خارج إطار موحد.

وأوضح المصرف أن التوسع في الإنفاق أجبره على استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية فجوة الطلب على العملة الصعبة والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مؤكداً احتفاظه بأصول أجنبية تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 ملياراً احتياطيات تدار مباشرةً لضمان متانة الوضع الخارجي رغم الضغوط على المالية العامة. ومنذ مارس/ آذار 2022، تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى، وهي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمعترف بها دولياً، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة "الاستقرار" المدعومة من مجلس النواب، والتي يرأسها أسامة حماد، وتتمركز في شرق ليبيا.

(الدولار = 5.5 دنانير ليبية)